يطلق اسم "نيوم" على المشروع السعودي العملاق الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتكلفة 500 مليار دولار. يقضي المشروع بإقامة مدينة للعلوم والتكنولوجيا شمال غرب السعودية بالقرب من مصر وإسرائيل.

كشف العاهل السعودية محمد بن سلمان عن مشروع "نيوم" أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 خلال مؤتمر للاستثمار استضافته الرياض تحت عنوان مبادرة مستقبل الاستثمار. يشمل المشروع منطقة استثمارات تمتد على مساحة 27 ألف كيلو متر مربع بتكلفة 500 مليار دولار. ويشمل المشروع أراض داخل الحدود الأردنية والمصرية وهو قريب من إسرائيل ويطل على البحر الأحمر. ومن المتوقع أن تبدأ أوائل منشآته بالعمل خلال العام الجاري 2019.