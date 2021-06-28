نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مشروع نيوم

يطلق اسم "نيوم" على المشروع السعودي العملاق الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتكلفة 500 مليار دولار. يقضي المشروع بإقامة مدينة للعلوم والتكنولوجيا شمال غرب السعودية بالقرب من مصر وإسرائيل.

كشف العاهل السعودية محمد بن سلمان عن مشروع "نيوم" أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 خلال مؤتمر للاستثمار استضافته الرياض تحت عنوان مبادرة مستقبل الاستثمار. يشمل المشروع منطقة استثمارات تمتد على مساحة 27 ألف كيلو متر مربع بتكلفة 500 مليار دولار. ويشمل المشروع أراض داخل الحدود الأردنية والمصرية وهو قريب من إسرائيل ويطل على البحر الأحمر. ومن المتوقع أن تبدأ أوائل منشآته بالعمل خلال العام الجاري 2019.

People walk past a banner showing Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, outside a mall in Jiddah, Saudi Arabia, Friday, Dec. 6, 2019. Arabic reads, vision of 2030. (AP Photo/Amr Nabil)

الإصلاحات السعودية.. هل تنقل البلاد إلى حقبة ما بعد الوهابية؟ 28.06.2021

تتسارع وتيرة الإصلاحات في السعودية مع تهميش نفوذ رجال الدين مقابل تعزيز قبضة العائلة المالكة على مفاصل الحياة السياسية، هل ستسفر هذه الإصلاحات عن تغيير حقيقي أم أنها دعاية ومحاولة لتبييض وجه السلطة؟
Dakar Rally organizers stand in front of a screen displaying images of Saudi King Salman, right, and Crown Prince Mohammed bin Salman, during a presentation in Dakar village, in Jiddah, Saudi Arabia, Saturday, Jan. 4, 2020. The Dakar Rally is swapping South America for Saudi Arabia. Created in 1977, the rally was raced across Africa until terror threats in Mauritania led organizers to cancel the 2008 edition. (AP Photo/Amr Nabil) |

"الثابت والمتحول" في السعودية.. 90 عاما على تأسيس المملكة 23.09.2020

تشهد السعودية في عهد الملك سلمان ونجله وولي عهده تغييرات جذرية مؤخراً في الكثير من الملفات والقضايا التي كانت تتميز حتى عهد قريب بنوع من الثبات إن لم يكن الجمود. فما هي أهم تلك الملفات؟ وما هي طبيعة التغيرات التي حدثت؟
Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman answers questions during a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic reform plan known as Vision 2030. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

السعودية والبحر الأحمر..زواج السياسة والاقتصاد لكسر طوق العزلة؟ 13.12.2018

مشروع اقتصادي ضخم وتحالف سياسي بين المملكة والدول المتشاطئة على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ما الذي يدفع السعودية إلى الجانب الآخر من حدودها؟ هل هو سعيٌ خلف مصالح اقتصادية أم بحثٌ عن حلفاء جدد؟
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh, on October 24, 2017. The Crown Prince pledged a moderate, open Saudi Arabia, breaking with ultra-conservative clerics in favour of an image catering to foreign investors and Saudi youth. We are returning to what we were before -- a country of moderate Islam that is open to all religions and to the world, he said at the economic forum in Riyadh. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

محمد بن سلمان.. سيناريوهات العائلة والمال والسياسة 18.10.2018

تتسارع وتيرة الأحداث وتتزايد الضغوط يومياً على الرياض للمطالبة بالكشف عن تفاصيل ما جرى لجمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا. فما مآل تلك الضغوط وكيف تتعامل معها السعودية وماهي السيناريوهات المستقبلية لولي العهد؟
ARCHIV 2013 +++ With the city skyline in the background, an unfinished construction site of Jumeirah Village, which has been left the same since the 2009 financial crisis, is seen in Dubai, United Arab Emirates, Tuesday, Oct. 8, 2013. A hunger strike started in September by a few prisoners, convicted under the strict financial codes of the United Arab Emirates, has now grown to more than 50 people demanding authorities reconsider their sentences that can bring years behind bars for a single bounced check. (AP Photo/Kamran Jebreili) |

تحليل: نموذج دبي للنجاح الاقتصادي في أزمة 26.08.2018

تبدو دبي في أزمة حادة تدل عليها مؤشرات عدة أبرزها تراجع أسعار العقارات والبورصة. ومن هنا تأتي محاولة الإمارة استعادة جاذبيتها بإغراءات جديدة، غير أن منافسة الأشقاء الحامية وعوامل جيوسياسية وأسباب أخرى لا تساعدها على ذلك.
Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud stands next to U.S. President Donald Trump during a reception ceremony in Riyadh, Saudi Arabia, May 20, 2017. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.

فيتو سعودي ضد "صفقة القرن".. لكن بأيّ ثمن؟ 01.08.2018

تقول السعودية إنها "انتصرت لثوابتها" رافضة أي صفقة لا تتجاوب مع مطالب الفلسطينيين. لكن الرياض تُدرك طبيعة التحديات وأن الصفقة قد تتم دون انتظار ضوء أخضر عربي، فضلا عن أن مشروع نيوم يعتمد على فتح صفحة جديدة مع إسرائيل.

اتفاق مصري سعودي ضمن مشروع "نيوم" بين مؤيد ومعارض 05.03.2018

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية في إطار مشروع "نيوم" تضمنت تأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع بجنوب سيناء. اتفاقية أثارت ردود فعل متبانية، تعرف عليها في هذا الفيديو!

Quelle: http://discoverneom.com

مشاريع نيوم تبدأ بقصور ملكية على ساحل البحر الأحمر قرب تبوك 08.02.2018

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية بدأت بإرساء عقود تطوير مشاريع منطقة نيوم على شركات بناء محلية لتشييد خمسة قصور ملكية على ساحل البحر الأحمر، ومن بين الشركات التي رست عليها عقود مجموعة بن لادن للبناء.
TO GO WITH AFP STORY BY ASSAD ABBOUD Foreign laborers work at a construction site in the Saudi capital Riyadh on October 30, 2013. Oil-rich Saudi Arabia, a magnet for mostly poor Asian foreign workers, has seen nearly a million of illegal workers quit, taking advantage of a six-month amnesty that ends on November 3, 2013. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

مخاطر التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية 03.02.2018

تتسارع خطوات التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية بشكل ينذر بمخاطر كبيرة. ومما لا شك فيه أن هذه المخاطر لا تقتصر على عرقة سير العمل في التجارة والتشييد وخدمات أخرى حيوية. لماذا هذه الخطوات وهل تأتي بالثمار المرجوة؟
08.11.2017 Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud walks with his son and Crown Prince Mohammed bin Salman, before King Salman leaves for Medina, in Riyadh, Saudi Arabia, November 8, 2017. Picture taken November 8, 2017. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية عام 2017 29.12.2017

مع صعود ولي العهد الجديد محمد بن سلمان شهد عام 2017 عدداً من الأحداث الهامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، عدها كثيرون انقلاباً على ثوابت قامت عليها المملكة، عند تأسيسها على يد جده الملك عبدالعزيز.

أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية عام 2017 29.12.2017

شهد عام 2017 عدداً من الأحداث الهامة في تاريخ المملكة العربية السعودية عدها كثيرون انقلاباً على ثوابت قامت عليها المملكة. هذه هي هذه الأحداث

In this Wednesday, June 21 , 2017 photo released by Al-Ekhbariya, Mohammed bin Salman, newly appointed as crown prince, left, kisses the hand of Prince Mohammed bin Nayef at royal palace in Mecca, Saudi Arabia. Saudi Arabia's King Salman on Wednesday appointed his 31-year-old son Mohammed bin Salman as crown prince, placing him first-in-line to the throne and removing the country's counterterrorism czar and a figure well-known to Washington from the line of succession. (Al-Ekhbariya via AP) |

السعودية - "الحرب على الفساد" تضع الاقتصاد على المحك! 10.11.2017

شملت حملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية شخصيات كبيرة ذات ثقل اقتصادي كبير داخل المملكة وخارجها. هل ستؤدي هذه الحملة إلى هروب رأس المال من المملكة؟ وما تأثيرات ذلك على اقتصاد البلاد؟
Quelle: http://discoverneom.com

مشروع "نيوم".. تفاؤل بالمستقبل وثناءٌ على طموح بن سلمان 25.10.2017

تزامناً مع كشف الستار عن المشروع الاستثماري الواعد "نيوم"، والذي يمتد من السعودية إلى مصر والأردن، كان طموح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محطّ اهتمام وتفاعل العديد من المغردين، خاصة السعوديين، على موقع "تويتر".

مشروع بقيمة نصف تريليون دولار بين مصر والسعودية والاردن 24.10.2017

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" الممتد على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية. المشروع جزء من رؤية 2030 لتطوير السعودية ويقع على مساحة 26,500 كم2 شمال غرب المملكة ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة