مشروعون أمريكيون يقترحون حجز أصول أردوغان ومسؤولين أتراك

كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول)، عن عقوبات مقترحة ضد تركيا منها استهداف أصول الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترامب ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي.

كما ستفرض الولايات المتحدة، بموجب تشريع مقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة التركية المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية، كما تتضمن حظر بيع أي مواد دفاعية أمريكية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 أمرا "خطيرا" يخضع أيضا للعقوبات.

يذكر أن تركيا بدأت الهجوم البري على شمال سوريا أمس الأربعاء، وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قبل ذلك جنودها من المنطقة. ولقى الانسحاب رفضا واسعا داخل البيت الأمريكي، بينما تعرض الرئيس دونالد ترامب إلى انتقادات واسعة بسببه.

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