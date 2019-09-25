 مشروعون أمريكيون يقترحون حجز أصول أردوغان ومسؤولين أتراك | أخبار | DW | 10.10.2019

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أخبار

مشروعون أمريكيون يقترحون حجز أصول أردوغان ومسؤولين أتراك

كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن، الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا، بما في ذلك حجز أصول الرئيس أردوغان في الولايات المتحدة، إذا لم تسحب قواتها من سوريا.

Tayyip Erdogan Präsidnet Türkei (Reuters/Turkey Presidential Palace)

كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول)، عن عقوبات مقترحة ضد تركيا منها استهداف أصول الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.

مختارات

في رد على الهجوم التركي على شمال سوريا، أدانت السعودية العملية العسكرية واصفة إياها بـ "العدوان" السافر، فيما دعت مصر الجامعة العربية لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع. من جانبه وصف الرئيس العراقي الهجوم بـ "التصعيد الخطير". (09.10.2019)

ما أن أعلن الرئيس التركي أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال سوريا حتى تواردت ردود الفعل الغربية المستنكرة والمطالبة بوقفها. وزير الخارجية الألماني ماس أدان الهجوم التركي "بشدة" كما طالب رئيس المفوضية الأوربية بوقفه. (09.10.2019)

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترامب ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي.

كما ستفرض الولايات المتحدة، بموجب تشريع مقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة التركية المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية، كما تتضمن حظر بيع أي مواد دفاعية أمريكية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 أمرا "خطيرا" يخضع أيضا للعقوبات.

يذكر أن تركيا بدأت الهجوم البري على شمال سوريا أمس الأربعاء، وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قبل ذلك جنودها من المنطقة. ولقى الانسحاب رفضا واسعا داخل البيت الأمريكي، بينما تعرض الرئيس دونالد ترامب إلى انتقادات واسعة بسببه. 

ح.ع.ح/و.ب(أ.ف.ب/

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    موقع استراتيجي

    تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا. وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.

  • Kurden und die Syrien-Krise (David Meseguer)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    جغرافيا متنوعة وسكان متزايدون

    أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/abaca/Depo Photos)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    الطبيعة عصب الاقتصاد

    تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار.

  • Türkei Panzer vor syrischer Grenze bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    تاريخ المدينة

    عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.

  • Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    عفرين وأنقرة

    تشن تركيا عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية". تعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984. في حين يقول المسلحون الأكراد إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/AA/E. Bozkurt)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    قبل الهجوم

    قبل الهجوم بأيام، تبادلت القوات التركية نيران المدفعية مع ميليشيا وحدات حماية الشعب بالقرب من عفرين. وتوقعًا لأي هجوم تركي على مواقع الوحدات في عفرين، انسحب المراقبون العسكريون الروس من منطقة عفرين منذ 19 كانون الثاني /يناير 2018.

  • Syrien FSA Kämpfer Angriff auf Afrin Operation Olivenzweig (picture-alliance/abaca/B. El Halebi)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    هجوم عفرين(غصن الزيتون)

    العملية العسكرية التي تشنها تركيا والجيش الوطني السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخارجية التركية أنها أبلغت السلطات السورية في دمشق عن تفاصيل عملية "غصن الزيتون" في بيان لها. في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديد تركيا مفاجئ وغير مبرر، وأن هذا الرد يغامر بعودة تنظيم داعش.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (Reuters/O. Orsal)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    ردود فعل دولية

    قال راينر بريول، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة. وترى المملكة المُتحدة أن لتركيا مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها. في حين رفضت مصر العمليات العسكرية التركية في عفرين واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. فرنسا عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، ودعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المنطقة. مريم مرغيش


مختارات

عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

تستمر العمليات العسكرية التركية بمنطقة عفرين بشمال سوريا والتي تعتبر المنطقة الأقرب إلى تركيا. فمنذ متى وعفرين نقطة وصل وفصل بين البلدين؟ (22.01.2018)  

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