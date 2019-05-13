مشروبات الطاقة هي مشروبات تساعد على رفع مستوى النشاط الذهني والجسدي، يلجأ إليها البعض عند الشعور بالتعب أو بعد ليلة سهر طويلة، كما أن البعض لاسيما الشباب يفضل طعم هذه المشروبات على اختلاف أنواعها.

تشبه مشروبات الطاقة في تركيبها المشروبات الغازية كثيرا، إذ تحتوي على الكافيين والغلوكاز والسكروز ومجموعة فيتامينات ب وبعض الأحماض الأمينية، لكن تركيز الكافيين فيها أعلى بكثير من المشروبات الغازية. ووفقا لإحصاء نشرته الهيئة الأوروبية لسلامة المواد الغذائية، فإن 68 بالمئة من المراهقين في دول الاتحاد الأوروبي، يتناولون مشروبات الطاقة بكميات متفاوتة. وهو ما يحذر منه الأطباء، إذ أكدت الكثير من الدراسات أن هذه المشروبات لها آثار سلبية على الصحة مثل اضطراب ضربات القلب ومشكلات في الكلى.