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مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة هي مشروبات تساعد على رفع مستوى النشاط الذهني والجسدي، يلجأ إليها البعض عند الشعور بالتعب أو بعد ليلة سهر طويلة، كما أن البعض لاسيما الشباب يفضل طعم هذه المشروبات على اختلاف أنواعها.

تشبه مشروبات الطاقة في تركيبها المشروبات الغازية كثيرا، إذ تحتوي على الكافيين والغلوكاز والسكروز ومجموعة فيتامينات ب وبعض الأحماض الأمينية، لكن تركيز الكافيين فيها أعلى بكثير من المشروبات الغازية. ووفقا لإحصاء نشرته الهيئة الأوروبية لسلامة المواد الغذائية، فإن 68 بالمئة من المراهقين في دول الاتحاد الأوروبي، يتناولون مشروبات الطاقة بكميات متفاوتة. وهو ما يحذر منه الأطباء، إذ أكدت الكثير من الدراسات أن هذه المشروبات لها آثار سلبية على الصحة مثل اضطراب ضربات القلب ومشكلات في الكلى.

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ماذا يحصل للجسم بعد تناول مشروبات الطاقة؟ 13.05.2019

يواصل خبراء الصحة تحذيرهم من تبعات مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، وبالتحديد فئة الشباب التي تقبل بشكل متزايد عليها. فما هو تأثير مشروبات الطاقة على الجسم ولماذا ينصح بتركها؟
Dosen des Energydrinks RedBull stehen am Mittwoch (04.05.2011) in einem Supermarkt in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lni

مشروبات الطاقة متهمة بالإضرار بوظائف القلب 01.05.2017

ربطت دراسة جديدة بين عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وبين مشروبات الطاقة، ورغم أن منتجيها يزعمون أنها آمنة مثل الكافيين، إلا أن الدراسة نصحت مرضى القلب بتوخي الحذر من تعاطيها.
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شركة تبغ عملاقة تحول نشاطها إلى إنتاج الكافيين 26.01.2015

تسبب إقلاع المزيد من الأشخاص في العالم عن التدخين في تحويل ثالث أكبر مؤسسة تبغ في العالم، نشاطها إلى تصنيع شرائط الكافيين التي ترفع مستوى الطاقة، وهو مشروب تحذر دراسات عدة من مخاطره على الصحة العامة.
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علماء يحذرون من مشروبات الطاقة! 29.12.2014

يقبل الشباب والأطفال على تناول مشروبات الطاقة بكثرة دن الاكتراث بمخاطرها على صحة الإنسان. لذا حذر علماء ألمان من الإفراط في تناول هذه المشروبات لاسيما أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.