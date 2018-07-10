 مشروبات الطاقة .. خطر على صحة الأطفال | عالم المنوعات | DW | 27.09.2018

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منوعات

مشروبات الطاقة .. خطر على صحة الأطفال

بينما تواصل مشروبات الطاقة تحقيق أرباح مالية كبيرة في كل سنة، يُحذر بعض خبراء الصحة من عواقب هذا النوع من المشروبات على صحة الأطفال والمراهقين لأنها تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين وتتسب في الإصابة بعدة أمراض.

Mensch trinkt aus einer Flasche Limonade Softdrink (Colourbox)

صورة رمزية.

حذر البروفسور روسل فينر، من الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال في إنجلترا، من شرب الأطفال مشروبات الطاقة، كونها تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين. وأضاف أنه في الدول الغنية يستهلك الأطفال يومياً الكثير من السكر والسعرات الحرارية، لذلك فإنه من غير المرجح أن يحتاج الأطفال إلى طاقة إضافية.

مختارات

كثيرا ما حذر البعض من العواقب السلبية لشرب القهوة بكميات كبيرة يوميا خصوصا في الساعات الأولى من الصباح. دراسة حديثة أثبتت عكس ذلك، ورصدت الفوائد الصحية لاحتساء ثلاثة فناجين من القهوة يوميا على بعض الأمراض. (23.11.2017)

يبدو أن قائمة فوائد عصير البرتقال الصحية تزداد بشكل مستمر. دراسة حديثة توصلت إلى أن شرب عصير البرتقال يوميا مع وجبات الطعام، قد يساعد على تخفيض خطر الإصابة بأحد الأمراض الشائعة. فما هو هذا المرض؟ (23.06.2018)

وأشار روسل فينر إلى أن، ارتفاع نسبة السكر في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، يؤدي إلى زيادة إصابة الأطفال بالبدانة في جميع أرجاء العالم، وأردف أن الكافيين، الذي يتم استخدامه في العالم كمنبه ربما يتسبب في مشاكل في النوم والإصابة بالقلق. وتابع بالنسبة للأطفال قد يتسبب ذلك في تعرضهم إلى اضطرابات سلوكية ويؤثر على الدماغ.

وأوضح البروفسور الإنجليزي أنه، يمكن للأطفال الحصول على طاقة كافية من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والتمتع بقسط وافر من الراحة وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التفاعل مع عدة أشخاص.

وفي نفس السياق، دافع الباحث البريطاني عن رغبة السلطات البريطانية، التي تدرس منع بيع مشروبات الطاقة للأطفال والمراهقين، مؤكداً أن عدة بلدان نجحت في القيام بذلك من مدة طويلة، فيما أفادت دراسات سابقة أن خطر مشروبات الطاقة لا يقتصر فقط على التسبب في الإصابة بالبدانة ومشاكل النوم والقلق لدى الأطفال بل يتعداه ليشمل المراهقين أيضاً.

لاريسا فارنك/ر.م

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


مختارات

10 أطعمة تدمر أسنانك!

حذر أطباء الأسنان في موقعي "بريدج كريك دينتال" و"ريدرز دايجست" من تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى تدمير الأسنان وتسوسها. (31.01.2018)  

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