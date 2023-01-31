 مشرعون يؤيدون تجريد نائبين أوروبيين من الحصانة في تحقيق بشبهة فساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2023

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مشرعون يؤيدون تجريد نائبين أوروبيين من الحصانة في تحقيق بشبهة فساد

لجنة برلمانية أوروبية وازنة تصوّت بالإجماع لصالح نزع الحصانة عن برلمانيين أوروبيين يتم التحقيق معها بشأن فضيحة الرشى بالبرمان الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.

Frankreich Straßburg Abstimmung in Plenar Saal des Europäischen Parlaments

فضيحة الرشاوى هزت البرلماني الأوروبي وألقت بظلالها على باقي المؤسسات الأوروبية.

 أيدت لجنة برلمانية أوروبية وازنة الثلاثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2023)، بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبي وأرخت بضلالها على باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وحض المدعون في بروكسل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي في إطار تحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشى من قطر والمغرب.

وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.

 يذكرأن السلطات البلجيكية أوقفت أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عدداً من الأماكن في كانون الأول/ديسمبر، من بينها تلك التي تخصمشرعين حاليينوسابقين ومساعدين برلمانيين، أفضت إلى ضبط 1,5 مليون يورو نقدا (1,6 مليون دولار).

ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسيل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية، النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبيإيفا كايلي، التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.

والموقوفون الثلاثة الآخرون هم: صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعداً برلمانيّاً، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان، ونيكولو فيغا تالامنكا، رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري. والثلاثة إيطاليون.

وتشتبه بلجيكا في تورطهم في مؤامرة رشى قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي، بينما تنفي الدوحة والرباط ارتكاب أي مخالفة.

وكتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة: "العدالة تمضي قدما".

وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في كانون الأول/ديسمبر. ويطالب المحققون البلجيكيون بأن يجرده البرلمان مع كوتسولينو، من الحصانة كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق. ومثل كايلي يؤكد الإثنان على براءتهما. لكن جورجي، بحسب تقارير، أدلى باعترافات جزئية.

وأبرم بانزيري اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه تقديم أدلة على دفع رشى والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

 

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