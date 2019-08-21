 مشجع لشالكه يقدم شكوى بحكم مباراة بايرن | عالم الرياضة | DW | 28.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

مشجع لشالكه يقدم شكوى بحكم مباراة بايرن

دفع الغضب بأحد مشجعي نادي شالكه الألماني إلى الذهاب إلى مركز للشرطة وتقديم شكوى على حكم مباراة الفريق التي خسرها أمام بايرن ميونيخ، إذ حرم الحكم شالكه من ضربتي جزاء على الأقل، فما كانت التهمة؟

Fußball Schalke 04 vs Bayern München Handspiel Pavard (Imago Images/SvenSimon/A. Waelischmiller)

جياشة هي المشاعر في عالم كرة قدم، وقد تخرج عن كل ما هو معقول وتدفع المشجعين إلى تصرفات غير معقولة أو غريبة، أو طريفة في أقل الأحوال. وهذا تماماً ما حصل مع أحد مشجعي شالكه الألماني، في وقت ما تزال فيه القرارات المثيرة للجدل لحكم مباراة شالكه مع المدافع عن اللقب بايرن ميونيخ تثير حفيظة المشجعين. إذ طالبوا بضربتي جزاء على الأقل نتيجة مس الكرة باليد من أحد لاعبي بايرن، لكن صافرة الحكم ماركو فريتس بقيت خرساء ولم تعلن حتى توقف اللعب للعودة لتقنية فيديو الحكم المساعد "الفار".

وما يزيد من حدة غضب مشجعي الأزرق الملكي هو نتيجة المباراة (ثلاثية نظيفة لبايرن ميونيخ). وأمام صمت الاتحاد الألماني لكرة القدم على ما جرى، لم يجد أحد مشجعي شالكه طريقاً آخر للتعبير عن غضبه على حكم المباراة، سوى أنه قصد أحد مراكز الشرطة في مدينة غيلسينكيرشن لتقديم شكوى بحق الحكم ماركو فريتس ومساعد الفيديو باستيان دانكيرت بسبب الغش والخداع.

Fußball Schalke 04 vs Bayern München Handspiel Perisic (Imago Images/Voigt/J. Huebner)

وأكدت متحدثة باسم الشرطة غيلسينكيرشن الثلاثاء في تصريحات صحفية بالقول: "هناك شكوى ضد الحكم وحكم الفيديو"، مضيفة بأن "الشرطة ملزمة بالتحقيق في الشكوى". وأوضحت المتحدثة أنه سيتم الآن تقديم الحقائق إلى المدعي العام لفحصها.

كما أعلنت عن تقديم الشكوى في تغريدة على تويتر، حيث أوضحت أن السبب هو عدم منح الحكم شالكه ضربتي جزاء ضد بايرن:

وكان فريتس قد حرم شالكه في مباراته مع بايرن السبت الماضي من ضربتي جزاء على الأقل. وفي كلتا الحالتين لم يطلب مساعد الفيديو من الحكم إلقاء نظرة على تسجيل مصور للقطتين المثيرتين للجدل.

ولم يقتصر عدم منح ضربتي الجزاء على مشجعي شالكه أو مدربه ديفيد فاغنر فقط، وإنما أثار سخط ابنته هي الأخرى. إذ عبرت ليا فاغنر (25 عاماً) على إنستغرام عن عدم تفهمها لتصرف الحكم ومساعدوه. وكتبت ليا التي تعمل صحفية رياضية في قناة "أس دبليو آر" الألمانية: "إذ كان حكم الفيديو المساعد منهمكاً في تناول طعامه كما يقول تيم فالتر، فمن المؤكد أنه مدعو اليوم على وليمة فاخرة خمس نجوم".

وكان مدرب شتوتغارت الألماني تيم فالتر شتوتغارت قد انتقد حكم الفيديو قبل يوم واحد في مباراة فريقه أمام إيرتسغبيرغه آوه قائلاً: "لا أحد يعلم ماذا يفعل حكام الفيديو في غرفتهم، لربما ينهمكون بتناول الطعام من جديد".

وفي هذا السياق كتب الحكم الألماني السابق تورستن كينهوفر في عموده الأسبوعي بصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية أنه لا يمكنه أيضاً فهم قرار فريتس، مضيفاً: "كان حظ شالكه سيئاً هنا، لقد كان هناك ما يكفي من مبررات لمنح ضربتي جزاء بسبب لمس الكرة باليد. ما يزعجني هو أن هناك ثمة اختلال بين لمس المهاجم للكرة بيده ولمس المدافع لها. وهذا ما يثير الكثير من الجدل في كل مرة".

وسواء إن كان الحكم قد حرم شالكه من ضربتي أو ثلاث ضربات جزاء، إلا أن ذلك لا يجب أن يغير من حقيقة أن مدرب الفريق دافيد فاغنر يرى أن فريقه لعب بشكل سيء واستحق الخسارة.

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

مواضيع ذات صلة

München, 17.06.2018, Youssoufa Moukoko beim Fussball, B-Jugend, Saison 2017/2018, Finale Deutsche Meisterschaft, FC Bayern München - Borussia Dortmund

سابق سِنه! ـ دورتموند يحصن الشبل الموهوب موكوكو 21.08.2019

يعقد مسؤولي بروسيا دورتموند آمالهم على الموهبة الاستثنائية يوسفا موكوكو لدعم الفريق في قادم السنوات في ضوء المستويات الكبيرة التي يقدمها الفتى ذو الأصول الكاميرونية، ما دعاهم إلى تحصين بقاءه بعقد على المدى الطويل.

Premier League Manchester City v Liverpool

شركة بافارية تعقد انتقال ساني وقرار البايرن يثير التكهنات 30.07.2019

جاء عرض شركة بوما البافارية مكافأة لنجم مانشستر سيتي ليروي ساني إذا قرر البقاء في إستاد الاتحاد ليعقد صفقة انتقاله إلى بايرن، فيما أرجأ النادي البافاري موعد التقاط الصورة الرسمية للفريق حتى الفوز بخدمات الدولي الألماني.

Franz Beckenbauer

ماذا بقي من ذاكرة قيصر الكرة الألمانية فرانز بكنباور؟ 28.07.2019

أفادت تقارير صحفية أن الحالة الصحية لقيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور باتت متدهورة للغاية وسط غياب ملحوظ في قدراته الذهنية، وهو ما قد يجنبه دعوى قضائية بتهمة شبهات فساد متعلقة بكأس العالم 2006.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مشجع لشالكه يقدم شكوى بحكم مباراة بايرن

نيمار يخوض تجربة التمثيل في مسلسل على نتفليكس

حساب ديمبيلي على انستغرام يكشف خيوط صفقة نيمار؟

المحترفون الشباب.. ما ينتظر أنسو فاتي بعد مباراته الأولى؟

هل يحل الروبوت قريباً محل حكم الراية؟

علامات استفهام جديدة تحوم حول مستقبل أوزيل مع "المدفعجية"