مشجع صيني يقطع طريق الألف ميل ليحصل على توقيع نجمه الألماني

يتواجد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الوقت الحالي في رحلة ترويجية بالصين ووصل الفريق أمس الخميس إلى شنغهاي، التي افتتح بها مكتباً له في الخريف الماضي، ومن المقرر أن يعود إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل.

وأول أمس الأربعاء خاض مونشنغلادباخ مباراة ودية ضد فريق جوانزو بدوري الدرجة الأولى الصيني، حقق فيها انتصارا كبيرا بنتيجة 4- صفر. وبعد المباراة توجه مهاجم الفريق باتريك هيرمان (28 عاماً) نحو مقصورة الجماهير وكوَّر قميصه ثم ألقى به إلى أحد المشجعين الصينيين، الذي التقط هدية نجمه المفضل، ثم أخذ القميص ورفعه أمام الكاميرا والسعادة تغمره، بينما يشير إليه رجال النظام في المدرجات بعدم التقدم نحو الحواجز، كما ظهر في صورة وضعها فريق غلادباخ على موقعه بتويتر.

ويبدو أن نجوم غلادباخ لقوا استقبالا حافلا في الصين. ويقول موقع "شبورت 1" الألماني إن المشجع الصيني لم يكتف على ما يبدو بقميص هيرمان (رقم 7) وإنما سافر في الصباح الباكر في اليوم التالي (الخميس) إلى شنغهاي ليكون بجوار الفريق الألماني، الذي يشجعه وليحصل على توقيع "أوتوغرام" من باتريك هيرمان، الذي لم يلعب سوى لفريق مونشنغلادباخ، منذ انطلاق مسيرته كمحترف قبل 10 سنوات.

وتبلغ المسافة بين جوانزو، التي تقع في أقصى جنوبي شرق الصين، ومدينة شنغهاي، التي تقع إلى الشمال منها، بالساحل الشرقي للصين، حوالي 1500 كيلومتر (932 ميلاً) ، تقطعها السيارة أو القطار في أكثر من 15 ساعة. لكن المشجع سافر بالطائرة في رحلة تزيد على الساعتين.

ص.ش/ع.خ