مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

تعديل مستمر في أعداد الضحايا

قال الرئيس أردوغان، ظهر الاثنين، إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال. وكان نائبه فؤاد أوقطاي قد تحدث قبلها عن 284 قتيلا إضافة إلى إصابة 2323. وأفاد أقطاي أن أكثر من ألف مبنى انهار بالكامل ما قد يرفع الحصيلة بشكل كبير. وأوضح أقطاي أن ثلاثة على الأقل من مطارات المنطقة: هاتاي، مرعش وغازي عنتاب قرب الحدود السورية أغلقت. وقطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية من وقوع انفجار.