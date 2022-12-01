 مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا | جميع المحتويات | DW | 06.02.2023

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سياسة واقتصاد

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

لا يمكن بعد توقع الحجم الكامل للكارثة، فعدد القتلى والجرحى يتزايد ويتزايد. والمساعدات في طريقها لتركيا وسوريا بعدما ضرب زلزال مدمر منطقة جنوب شرق تركيا وشمالي سوريا موقعا آلافا من القتلى والجرحي وأضرارا كبيرة في البلدين.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد وقتلى بالمئات في البلدين، بحسب معطيات أولية تتغير باستمرار.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا. ووقعت عدة هزات ارتدادية تابعة بلغت قوة إحداها 6,4 درجات في وقت لاحق. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر .

  • ديار بكر تتعرض لزلزال (6/2/2023)

    تعديل مستمر في أعداد الضحايا

    قال الرئيس أردوغان، ظهر الاثنين، إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال. وكان نائبه فؤاد أوقطاي قد تحدث قبلها عن 284 قتيلا إضافة إلى إصابة 2323. وأفاد أقطاي أن أكثر من ألف مبنى انهار بالكامل ما قد يرفع الحصيلة بشكل كبير. وأوضح أقطاي أن ثلاثة على الأقل من مطارات المنطقة: هاتاي، مرعش وغازي عنتاب قرب الحدود السورية أغلقت. وقطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية من وقوع انفجار.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • Syrien Latakia Coronavirus | Hygiene Plakat

    مئات القتلى بينهم لاعب دولي سابق

    وفي عموم سوريا قتل 592 شخصاً وأصيب المئات بجروح جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة. وبين القتلى لاعب الكرة الدولي السابق نادر جوخدار (45 عاماً) إثر انهيار البناء الذي يسكنه في جبلة الساحلية. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، أحصت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 في "إحصائية غير نهائية". ورجّحت "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    أبو الغيط يدعو لسرعة تقديم الإغاثة الطارئة

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد وقتلى بالمئات في البلدين، بحسب معطيات أولية تتغير باستمرار.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا. ووقعت عدة هزات ارتدادية تابعة بلغت قوة إحداها 6,4 درجات في وقت لاحق. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر .

  • ديار بكر تتعرض لزلزال (6/2/2023)

    تعديل مستمر في أعداد الضحايا

    قال الرئيس أردوغان، ظهر الاثنين، إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال. وكان نائبه فؤاد أوقطاي قد تحدث قبلها عن 284 قتيلا إضافة إلى إصابة 2323. وأفاد أقطاي أن أكثر من ألف مبنى انهار بالكامل ما قد يرفع الحصيلة بشكل كبير. وأوضح أقطاي أن ثلاثة على الأقل من مطارات المنطقة: هاتاي، مرعش وغازي عنتاب قرب الحدود السورية أغلقت. وقطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية من وقوع انفجار.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • Syrien Latakia Coronavirus | Hygiene Plakat

    مئات القتلى بينهم لاعب دولي سابق

    وفي عموم سوريا قتل 592 شخصاً وأصيب المئات بجروح جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة. وبين القتلى لاعب الكرة الدولي السابق نادر جوخدار (45 عاماً) إثر انهيار البناء الذي يسكنه في جبلة الساحلية. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، أحصت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 في "إحصائية غير نهائية". ورجّحت "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    أبو الغيط يدعو لسرعة تقديم الإغاثة الطارئة

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


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