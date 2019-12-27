مشاكل مورينيو مع توتنهام تبدأ من "قصر قامة" اللاعبين

منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب توتنهام هوتسبير خلفا للأرجنتيني ماورسيو بوشيتينو في الثلث الأخير من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني خاض مع الفريق حتى الآن 10 مباريات في كافة المسابقات تلقت شباكه فيها 17 هدفا بالتمام والكمال، وهذه في الواقع مشكلة.

وقبل لقائه اليوم الأربعاء (أول يناير/ كانون الثاني 2020) مع مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) يدعي مورينيو أن مدافعي فريقه "قصيرو القامة"، وأن هذه مشكلة كبيرة في سبيل منع الخصوم من تسجيل الأهداف في مرمى الفريق، بحسب ما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

وعلق "شبيشال ون" على مباراة الخميس الماضي، التي تأخر فيها توتنهام أمام ضيفه برايتون بهدف لصفر قبل أن ينجح في تحقيق التعادل ثم الفوز في الشوط الثاني 2-1، حيث سجل الضيوف هدفهم من ركلة حرة وقال "عندما أكون صغير الجسم وأنت أطول مني بـ15 سم تكون هناك أشياء مستحيلة في كرة القدم". وأضاف مورينيو "يجب علينا أن نتحسن لقد منيت شباكنا بأهداف كثيرة وهذا محبط جدا".

ويقول موقع "ذا صن" إن كثيرا من المتابعين سيعتبرون كلام مورينيو مبالغا فيه "لأن أربعة من المدافعين الذين شاركوا أمام نوريتش السبت الماضي، كانت قاماتهم أطول من 6 أقدام (أكثر من 185 سم) وهم توبي ألديرفيريلد و يان فيرتونخن، ودافينسون سانشيز وخوان فويث". وقد انتهت تلك المباراة بالتعادل 2-2.

قبل تولي مورينيو مسؤولية تدريب توتنهام مني الفريق بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

يذكر أن مورينيو فاز في مسيرته كمدرب بـ25 لقبا وأن توتنهام هو ثالث فريق انجليزي يتولى تدريبه بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الأول إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني إلى إحراز كأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ص.ش/م.س