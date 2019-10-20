 مشاركة عربية متواضعة في معرض فرانكفورت للكتاب | ثقافة ومجتمع | DW | 21.10.2019

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ثقافة ومجتمع

مشاركة عربية متواضعة في معرض فرانكفورت للكتاب

محاولات لإثبات التواجد والاطلاع على آخر مستجدات سوق النشر والاحتكاك مع الناشرين كانت في مقدمة الدوافع وراء مشاركة بعض دور النشر العربية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام. لكن ما هي اسباب المشاركة العربية الضئيلة؟

Frankfurt am Main | Frankfurter Buchmesse - Syrischer Verlag Beit Al Hikmah (Gehad Elshebiny)

اثنان وثمانون هو عدد الناشرين من الدول العربية المسجلين للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية؛ الذي أقيم من الـ16 وحتى الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019. مشاركة ربما تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بإجمالي العارضين البالغ عددهم 7450، وأكثر ضآلة إذا عُلم أن هذا العدد قد تضاءل بدرجة أكبر في المشاركة الفعلية.

على الرغم من أن الموقع الرسمي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يشير إلى مشاركة 11 دار نشر سورية، فلم يتخط التواجد الدمشقي أكثر من 6 جهات تجمعت في جناح واحد يبلغ حجمه عدة أمتار، وهو حضورٌ وإن كان يثبت تواجدًا فهو يعكس في الوقت نفسه ما آلت إليه أوضاع الناشرين في البلد الذي أنهكته الحرب طوال ثمانية أعوام. 

 

محاولة للبقاء في السوق

يروي قاسم الترّاس، المدير العام لدار الرواد للنشر كيف أجبرته الحرب على التوقف عن النشر لمدة أربع سنوات (من 2012 حتى 2016). بعد ذلك وجد في استرداد البلد لعافيته حافزًا على استئناف نشاطه والوصول بإنتاجه إلى 20 كتابًا خلال عامين، كما يقول.

عودةٌ حرص عليها الناشر السوري الذي يعتبر توقف الإصدارات "موتًا للناشر"، موضحًا في تصريحات لـDW  عربية بالقول "من النادر جدًّا أن يتوقف ناشر عن عمله، كل عمل جديد بمثابة مولود جديد، وعليه كنتُ أنشر عملًا واحدًا أو عملين كل عام خلال الأزمة من أجل الاستمرارية".

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/ آذار 2011 حربًا متفاقمة أدخلت البلاد في نفق مظلم في ظل غياب أفق لإيجاد حل سياسي.

ويبدو أن رغبة الترّاس في مواصلة مساعيه لزيادة إصداراته لم تقتصر عليه فقط، إذ اتفق معه في نفس الحالة السوري ربيع ديركي، المدير العام لبيت الحكمة، الذي شدد في تصريحات لـDW على ضرورة التواجد، قائلًا: "التوقف عن النشر يعني الخروج عن السوق، ولا بد من أن نتواجد رغم صعوبة الأوضاع". 

 

منفذ ضيق نحو العالم

Frankfurt am Main | Frankfurter Buchmesse - Syrischer Verlag Beit Al Hikmah (Beit Al Hikmah )

لم تقتصر تلك الأوضاع التي أشار إليها ديركي على ما خلفته الحرب من صعوبات في عرض الأعمال وتوزيعها في سوريا، بل امتدت إلى تقلص في أعداد المكتبات التي هي حجر الأساس الذي يستند إليه عمل أي ناشر. وهو ما أدى بدوره إلى اعتماد الناشرين السوريين على معارض الكتب الدولية للتعريف بإصداراتهم، مثلما أوضح المدير العام لبيت الحكمة.

بيدْ أن هذا المنفذ الذي وجدت فيه دور النشر السورية أملًا للخروج إلى العالم قد بدأ يضيق بحسب ديركي، الذي أشار إلى أن دولًا مثل المغرب والسعودية وقطر قد منعت دور النشر السورية من المشاركة في معارضها الدولية.

من جهته، لفت الكاتب الكويتي حسين المطوع إلى قيود أخرى يواجهها الكُتَّاب في الكويت وتتمثل في الرقابة الرسمية التي تمارسها وزارة الإعلام، مشيرًا إلى "أنها رقابة متطرفة ومتشددة جدًّا، فقد منعت أكثر من 5 آلاف كتاب متنوع بين الأدب والفكر والدين على مختلف طوائفه ومذاهبه". 

وكان مسؤولٌ بمعرض الرياض الدولي للكتاب قد أوضح في تصريحات سابقة أن الكتب التي تتعارض مع الثوابت الدينية والسياسية تعتبر ممنوعة، مشددًا على أهمية "عدم استغلال المعرض لتسريب الكتب الممنوعة أو التي تشكل خطرًا على الأمن الفكري".

إلَّا أن ديركي أوضح في تصريحات لـDW عربية بالقول "أركز في إصداراتي على ترجمة كتب علمية موجهة للأطفال، مثل موسوعة الفضاء، والقطارات والطائرات والسفن، وناطحات السحاب"، مضيفًا أن أهم ما يركز عليه هو تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال.

غياب دعم اتحاد الناشرين العرب

هدفٌ يبدو أنه كان لصالح الناشر السوري في مواجهة ما ذكره من تحديات، إذ أشار إلى أن سلسلة من الكُتب الموجهة للطفل قد حصلت على منحة الشارقة للترجمة: "لولاها، ما كانت لهذه الإصدارات أن تخرج"، وهو أمرٌ أكد على أهميته الترّاس الذي حصل هو الآخر على نفس المنحة لترجمة مجموعة قصصية عن اللغة التركية.

Frankfurt am Main | Frankfurter Buchmesse - arabische Kinderbücher (Gehad Elshebiny)

لم يأت اتحاد الناشرين العرب على نفس قائمة الداعمين التي لجأ إليها كل من ديركي والترّاس، وفقا لتصريحهما. فمن جانبه لا يرى المدير العام لدار الرواد للنشر أن الاتحاد بإمكانه تقديم أي دعم لأنه لا يمتلك أي نوع من السُلطة. فيما أبدى الآخر موافقته قائلًا: "اتحاد الناشرين بحاجة إلى من يدعمه". واستطرد المدير العام لبيت الحكمة لافتًا إلى أنه هو من يدفع رسومًا سنوية لاتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين السوريين وناشري كتب الأطفال، "من أجل استكمال رسالته" في بيئة يراها "غير مشجعة" للقُرَّاء بالعالم العربي.

من جهته، شدد المطوع على أهمية أن تزيد الدول من ميزانياتها المخصصة لتشجيع القراءة، وأن تعمل على إضافة مناهج دراسية تكرس هذه القيمة وتنشئ مراكز علمية وبحثية، مؤكدًا أنه مهما سعت الجهود الفردية، تبقى الدولة صاحبة الدور "الجوهري" الذي يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى المؤسسات الثقافية والمكتبات ودور النشر التي تحتاج إلى دعم مادي وتسهيلات قانونية.

وفاز المطوع بجائزة الشيخ زايد لعام 2019 في فرع أدب الطفل والناشئة عن قصته "أحلم أن أكون خلاط إسمنت "الصادرة عن دار الحدائق عام 2018.

"إثبات تواجد"

بسَّام كردي، عضو مجلس إدارة باتحاد الناشرين العرب، اتفق مع ديركي على أن الدول العربية تشهد أوضاعًا لا تشجع على القراءة، ولكنه أشار إلى أن تراجع إصدارات بعض الناشرين لم يقف حائلًا أمام مشاركتهم الـ"مميزة" قائلًا: "المشاركة أكبر هذا العام وأكثر نجاحًا".

وقد عزت جنان جمعاوي، واحدة من المهتمات بصناعة النشر في لبنان، ذلك إلى أن المشاركة "إثبات تواجد"، مؤكدة في تصريحات لـDW  عربية على أهمية الاستمرارية: "إن لم تكن متواجدًا في السوق، فسيذهب مكانك إلى غيرك".

وأضافت أنه على الرغم من المردود "القليل" الذي تلقاه الكتب والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على التوزيع و"عدم جدية" القارئ وتزايد "المعاناة" عامًا بعد عام، فإن إيمان الناشرين بالمشروع وبأهمية التربية ونشر الوعي والقراءة هي ما تدفع الناشرين إلى الاستمرارية.

من جانبه، أوضح الكاتب الكويتي أنه على الرغم من أن المشاركة العربية في معرض فرانكفورت كانت "خجولة ومتواضعة جدًّا"، فلم يشهد الإنتاج العربي في دول مثل مصر ولبنان والعراق تراجعًا، موضحًا: "لا يزال السوق العربي ينتظر هذا الإنتاج، حتى الناشر السوري الذي صار يلجأ نوعًا ما إلى دور النشر غير السورية بسبب ظروف الحرب، وهذا في حد ذاته نوع من المقاومة". 

كان منظمو المعرض قد أعلنوا زيادة أعداد الزوار، سواء من الجمهور أو من دور النشر والتوزيع بنسبة 8.1%.

الاطلاع على آخر تطورات سوق النشر

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أين كتاب الطفل العربي في معرض فرانكفورت؟

دافعٌ آخر للتواجد أوضحه العراقي مظفر الربيعي، مدير العلاقات العامة والإعلام في بيت الحكمة، هو الاطلاع على التجارب الحديثة في النشر من أجل تطبيقها في المنشورات العربية لمواجهة "العزوف عن القراءة"، بحسب تعبيره.

وهو أيضًا أحد الأهداف التي أوضح ديركي أنه يشارك من أجلها، مشيرًا إلى أهمية التواجد من أجل الاطلاع على مستجدات النشر ومحاكاتها بالنظر إلى ما يراه من وقوف غالبية صناعة النشر في الدول العربية "على الهامش"، حسبما قال.

بدوره، رأى المطوع أن العالم بحاجة إلى مثل هذا الاحتكاك من أجل تقريب وجهات النظر وتجميع زوايا نظر أوسع وأكثر عن العالم.

يذكر أن الثقافة العربية كانت قد حلت ضيفة شرف على معرض فرانكفورت عام 2004، وبدلًا من اختيار بلد عربي بعينه، تم حسنها اختيار المنطقة العربية كوحدة جغرافية وثقافية.

عوائق أمام انتشار المنتوج العربي عالميًّا

جانبٌ آخر تطرق إليه مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب إسلام بيومي، في تصريحات لـDW عربية، وهو إحجام دور النشر الأجنبية عن المنتوج العربي، لافتًا إلى أن الاهتمام مقتصر على المنشورات السياحية وتلك المتعلقة بالتاريخ. أما الأعمال الأدبية، فيقول: "لم يظهر من يتجاوز نجاح نجيب محفوظ". 

أما المغربي أحمد عبو، مدير دار نشر الفاصلة، فقد فسَّر هذا الإحجام بأن "الترجمة لغة البحث العلمي، واللغة العربية ليست لغة علم، ومن ثم لا يُترجم عنها". وأوضح في تصريحات لـDW  عربية أن الأعمال الأدبية هي فقط ما يُمكن أن يترجم إلى لغات أخرى.

ويُعد معرض فرانكفورت أكبر المعارض الدولية فيما يتعلق بعقد اتفاقات النشر والتبادل الثقافي وشراء حقوق الترجمة. وقد حظي المعرض بمشاركة دولية واسعة وصلت إلى 104 دولة هذا العام، فضلًا عن مشاركة شخصيات أدبية مرموقة مثل الكاتبة الكندية الحاصلة على جائزة البوكر مارغريت آتوود والكاتبة التركية اليف شافاق، وغيرهما.

جهاد الشبيني

  • Elif Shafak (picture-alliance/dpa/K.Lütscher)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اليف شافاق

    أعمال الكاتبة التركية ـ البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة، اليف شافاق، كروايتها الأشهر "قواعد العشق الأربعون"، تم ترجمتها إلى 49 لغة. أما رواية شافاق الأخيرة، "10 دقائق و38 ثانية بهذا العالم الغريب" والتي تدور أحداثها بمدينة اسطنبول وتم ترشيحها لجائزة البوكر، فيتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات التركية بتهمة "الفُحش".

  • Karl Ove Knausgard norwegischer Schriftsteller (picture-alliance/dpa/J. von Jutrczenka)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كارل اوف كناوسغارد

    حقق الكاتب النرويجي ضجة كبيرة في عالم الأدب حول العالم بسلسلته المكونة من ست روايات "كفاحي". ومع الاحتفاء بالنرويج كضيف هذا العام لمعرض فرانكفورت للكتاب، يحضر كناوسغارد المعرض حيث أجرى رئيس المعرض، يورغن بووز، لقاء معه خلال الافتتاح. ونشر كناوسغارد مؤخرا أحدث كتبه لنقد أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك، صاحب اللوحة الشهيرة "الصرخة".

  • Maja Lunde Autorin (Oda Berby)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مايا لوندي

    بعد تقديم العديد من الأعمال للأطفال وبمجال أدب المراهقين، حققت الكاتبة النرويجية مايا لوندي شهرة عالمية بروايتها "حين اختفى النحل"، والتي تتخيل ما سيحدث للعالم في حالة انقراض النحل وتعد من الكتب الأكثر مبيعا دوليا. وتواصل لوندي مناقشتها للقضايا البيئية عبر كتابها الجديد "نهاية المحيط" والمتوقع صدوره في يناير 2020.

  • Norwegen Jo Nesbo (picture-alliance/PIXSELL/D. Stanin)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جو نيسبو

    النجم النرويجي الثالث بالمعرض هذا العام هو الكاتب جو نيسبو والمعروف برواياته في عالم الجريمة التي يقوم بدور البطولة فيها شخصية المحقق هاري هول، محققا مبيعات وصلت إلى 40 مليون نسخة حول العالم. و تحمل أحدث روايات نيسبو اسم "السكين"، والتي يقوم بتقديمها للعالم عبر معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.

  • Hamburg Lesung Deutschland Schriftstellerin Jojo Moyes (picture-alliance/dpa/D.Reinhardt)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جوجو مويس

    تعود الكاتبة جوجو مويس، صاحبة الروايات الرومانسية الشهيرة، برواية جديدة صدرت في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. ومن المخطط أن تتواجد الكاتبة بمعرض الكتب في فرانكفورت يوم الأحد القادم لإجراء لقاء وتوقيع كتبها للقراء وزوار المعرض من محبي أعمالها.

  • Österreich Wien Ken Follet (Getty Images/AFP/H. Neubauer)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كين فوليت

    لن يقتصر الوقت المخطط أن يقضيه الكاتب البريطاني كين فوليت مع الكاتبة جوجو مويس على حضور معرض فرانكفورت للكتاب فقط، حيث سيشارك الكاتبان في مبادرة تحمل اسم "جولة الصداقة" لزيارة عدة عواصم أوروبية رفضا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسيقوم فوليت، صاحب الروايات التاريخية المثيرة مثل "أعمدة الأرض"، بتقديم المبادرة وشرحها للجميع عبر معرض فرانكفورت في الـ 19 من أكتوبر.

  • Bielefeld Nobelpreis Literatur 2018 Autorin Olga Tokarczuk (Reuters/T. Schmuelgen)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اولغا توكارسزوك

    شاركت الكاتبة والطبيبة النفسية البولندية الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل في الأدب، اولغا توكارسزوك، بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. هذه الكاتبة نجحت في أن تكون مصدر إلهام للكثيرين بأعمالها، خاصة لكونها معروفة بنشاطها في مجال حقوق المرأة ومناصرة الأقليات.

  • Colson Whitehead Autor (Doubleday/Madeline Whitehead)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كولسون وايتهيد

    فازت رواية "السكة الحديدية السرية" للأمريكي كولسون وايتهيد بعدة جوائز مرموقة تأتي في مقدمتها جائزة البوليتزر لعام 2017 والجائزة الوطنية للكتاب عام 2016. ويروج الكاتب الأمريكي عبر معرض فرانكفورت هذا العام لروايته الجديدة "أولاد من نحاس"، والتي استلهم أحداثها من إصلاحية بولاية فلوريدا الأمريكية عانى طلابها لأكثر من 100 عام من التعرض للضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى القتل.

  • Deutschland Frankfurt Pauluskirche - Margaret Atwood erhält Friedenspreis (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مارغريت اتوود

    وفي المراسم الخاصة بإعلان كندا ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب عام 2020، سيتم استقبال واحدة من نجوم الأدب الكنديين، هي الكاتبة مارجريت اتوود، صاحبة الرواية الأشهر حاليا حول العالم The Handmade Tale، والتي تحولت لمسلسل تليفزيوني ناجح وحصلت الكاتبة من خلالها مؤخرا على جائز البوكر. أعداد: اليزابيث جيرنير/د.ب)


 

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