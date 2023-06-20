 مسيرة نجاح خبت في عز اتقادها.. أين انتهى المطاف بخاميس؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.06.2023

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رياضة

مسيرة نجاح خبت في عز اتقادها.. أين انتهى المطاف بخاميس؟

بعد أن تصدر خاميس رودريغيز عناوين الصحف كنجم وهداف لمونديال كأس العالم 2014 خفت بريق النجم السابق لريال مدريد وبايرن ميونيخ، فاستُبعد عن منتخب بلاده، لكنه يحاول العودة إلى الأضواء.

خاميس رودريغيز بقميص ريال مدريد - صورة بتاريخ 14 أغسطس 2014

بعد عودته من الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ بات خاميس رودريغيز خارج حسابات مدربه آنذاك زين الدين زيدان

عندما يلاقي المنتخب الكولومبي منتخب ألمانيا في مباراة ودية مساء الثلاثاء سيلفت الأنظار غياب النجم السابق لريال مدريد وبايرن ميونيخ خاميس رودريغيز عن المباراة. وقد يتساءل كثيرون أين اختفى هداف مونديال 2014. بعد مشواره مع  ريال مدريد  وصل النجم الكولومبي خاميس رودريغيز إلى نادي  بايرن ميونيخ  على سبيل الإعارة وأحتفل البافاري بقدومه، لكن لاعب خط الوسط صاحب القدم اليسرى القاتلة بات الآن نسياً منسياً سواء من مشجعي بايرن ميونيخ أو النادي الملكي.

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هذا الغياب لم يكن وليد الصدفة، فقد كان نتيجة لانهيار مستمر منذ سنوات، فخاميس (31 عاماً) لا ينتمي إلى أي نادي منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ويحاول جاهداً التوقيع مع أحد الأندية ليرجع إلى مسيرته مع منتخب بلاده الوطني.

كانت مسيرة نجم وهداف مونديال 2014 في ريال مدريد وبايرن ميونيخ رائعة، فقد تُوج مع الأول بأبطال أوروبا مرتين ومثلهما بلقب  الليغا الإسبانية  ولقبين لكأس العالم للأندية، وفي ألمانيا نال مع بايرن  لقب الدوري  مرتين متتاليتين وكأس ألمانيا ومرتين كأس السوبر. ثم انحدرت ببطء ليختفي اسمه في نهاية المطاف من عناوين الصحافة الرياضية. في عام 2019 كان بإمكان النادي البافاري التعاقد مع خاميس مقابل 42 مليون يورو، لكن النادي تخلى عن عقد هذه الصفقة.

فحين بدأ المدرب الإيطالي  كارلو أنشيلوتي  (64 عاماً) مسيرته مع النادي البافاري في موسم 2016/2017  أراد الحصول على خدمات لاعبه المفضل  وصانع الألعاب خاميس، وكان له ما أراد في عام 2017 حيث أتى اللاعب على سبيل الإعارة، بيد أن اللقطات الرائعة المثيرة التي قدمها في الدوري الألماني "بوندسليغا" لم تستطع أن تغطي على عيوب قاتلة كالبطء وقلة العمل الدفاعي، وهو ما لم يتغاض عنه مسؤولو النادي الألماني.

في تلك الفترة كان أتلتيكو مدريد يرغب بقوة في ضم خاميس رودريغيز،  فأراد فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي الحصول على 50 مليون يورو  مقابل انتقاله ما عقد انتقاله، إذ لم تكن جماهير الميرنغي ترغب في أن ينتقل الدولي الكولومبي إلى أتلتيكو بسبب المنافسة الكبيرة بين أندية العاصمة الإسبانية.

وبعد أن أدار له بايرن ميونيخ ظهره، عاد إلى ريال مدريد ليكتشف أنه خارج حسابات مدرب آنذاك  زين الدين زيدان، فقصد خاميس أولاً نادي إيفرتون الإنجليزي، ثم سرعان ما تحول إلى نادي الريان القطري، فكان أحد الصفقات غير المثمرة فنياً التي شهدتها الكرة القطرية، ولم يشارك كثيراً مع النادي القطري. وحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية آنذاك فإن كثرة المشاكل العضلية التي عانى منها خاميس أثارت غضب مسؤولي الريان. ثم كان ظهوره الأخير في صفوف أولمبياكوس بيرايوس، قبل أن ينهي النادي اليوناني عقده قبل أوانه.

خاميس رودريغيز بقميص بايرن ميونيخ وقد سجل ثلاثية في مرمى ماينز - صورة بتاريخ 17 مارس 2019

خاميس رودريغيز بقميص بايرن ميونيخ وقد سجل ثلاثية في مرمى ماينز - رأى مسؤولو بايرن ميونيخ أن اللقطات الرائعة المثيرة التي قدمها خاميس لم تستطع أن تغطي على عيوب قاتلة

ومع ذلك، يريد خاميس الذي باتت قيمته السوقية لا تزيد عن 6 ملايين يورو فقط حسب موقع ترانسفير ماركت الرياضي، مواصلة مسيرته الكروية، بعد أن كان انتقاله في يوم ما من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل مبلغ ثمانين مليون يورو.

عن الرغبة في مواصلة مسيرته قال نجم ريال مدريد السابق في مقابلة مع مجلة "سيمانا" الكولومبية مؤخراً: "لم أقم سوى بتدريبات قليلة مؤخراً، لذلك لن يكون من العدل أن أشارك في أي مباراة مع المنتخب. أفكر في التصفيات خلال الأشهر القادمة".

وربما تشفع له هنا علاقته الجيدة بمدرب المنتخب نيستور لورينزو (57 عاماً)، منذ أن كان الأخير مساعداً للمدرب خوزيه بيكرمان خلال كأس العالم في 2014، وهو الوقت الذهبي لخاميس آنذاك. لكن ذلك لن يكون سهلاً، ففي البدء يجب عليه التوقيع مع فريق، وفي هذا الخصوص توجد شائعات عن اتفاق مبدئي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.

مدربه السابق في إيفرتون الإنجليزي، رافائيل بينيتيز (63 عاماً) انتقد خاميس في صيف 2021 قائلاً: "خاميس يفضل المال والحياة المريحة. هذا أكثر أهمية بالنسبة له من المنافسة والنجاح في كرة القدم".

وفي السيرة التي أصدرها الصحفي نيلسون فريدي باديلا بعنوان "خاميس وحياته" يسرد باديلا كيف تلقى اللاعب الكولومبي العلاج الهرموني عندما كان طفلاً، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وبدلاً من أن يكون طوله 1.72 متراً كما توقع الأطباء، أصبح 1.80 متراً. لفترة طويلة بدا كل شيء يشير إلى أن خاميس وضع قدميه على طريق مسيرة دولية طويلة، لكن نجم خط الوسط عاد إلى المربع الأول للقتال من أجل العودة إلى المستطيل الأخضر وحجز مكان له في البطولات الكبرى.

ع.غ/ع.ج.م

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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