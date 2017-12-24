مسيحيون من أرجاء العالم يحتفلون بعيد الميلاد في بيت لحم

تجمع آلاف المؤمنين من جميع أنحاء العالم اليوم الإثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في بيت لحم لإحياء عيد الميلاد في قداس حضره هذا العام عدد أكبر من المشاركين، بعد سنوات من التراجع بسبب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وازدانت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بالأضواء والنجوم وقرعت الأجراس وسط أجواء من البهجة والسرور باحتفالات أعياد ميلاد المسيح لهذا العام. وتوافد الزوار إلى بيت لحم خاصة معالمها الدينية، مثل طريق عبور الحجاج وصولا إلى كنيسة المهد التي تتوسط ساحتها شجرة الميلاد العملاقة.
وانطلقت احتفالات أعياد الميلاد في المدينة وفق التقويم الغربي، تخللها مراسم قداس منتصف الليل في كنيسة المهد التي بنيت على يد قسطنطين الأكبر عام 330 ميلادي فوق كهف أو مغارة ولد فيها السيد المسيح، ويعتقد أنها أقدم الكنائس الموجودة في العالم.
وترأس قداس منتصف الليل رئيس الأساقفة الكاثوليكي للأراضي المقدسة بييرباتيستا بيتسابالا بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضافة الى عدد كبير من الشخصيات.
البابا ينتقد أسلوب حياة الشره
ومساء الإثنين، وأمام آلاف المؤمنين في كنيسة القديس بطرس في روما، انتقد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ميل الناس للشره ودعا إلى الإيثار والمشاركة وحب الغير. وقال البابا "إذا نظرنا إلى المهد، نفهم أن ما يغذي الحياة، ليس هو التملك وإنما الحب، وليس الجشع، ولكن حب الغير، وليس الوفرة التي يتفاخر بها المرء، ولكن البساطة التي يحافظ عليها المرء".
وفي ألمانيا دعا لودفيغ شيك، رئيس أساقفة بامبرغ الناس في عيد الميلاد لتوسيع آفاقهم. وقال شيك وفقا لنص خطابه في خطبة عيد الميلاد في كاتدرائية بامبرغ، "وهكذا فمن الضروري التصدي للنازية والشعوبية. لأنه في المهد في بيت لحم، التقت جميع شعوب الأرض والفقراء والأغنياء"، مضيفا "يسوع في المهد يوحدهم، يجب أن يتم ذلك اليوم أيضا".
ص.ش/هـ.د (أ ف ب، د ب أ)
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
طريق وارسو الملكي في بولندا
في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول يستعد الطريق الملكي لإرتداء حلة من الأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يبدأ الطريق من القلعة الملكية ويمتد على مسافة تبلغ عشرة كيلومترات مما يجعله الطريق الأطول من نوعه في العالم. تُحيط الحدائق والقصور والمنازل الكبيرة بهذا الطريق الرائع الذي يمتد وسط العاصمة البولندية وارسو.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع أوكسفورد في لندن
يرتدي شارع أوكسفورد أشهر الشوارع الرئيسة في مدينة لندن حلة من الاضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. تعود مناسبة تزيين الشارع إلى عام 1959. أكثر من نصف مليون زائر ومتسوق يرتادون عادة شارع أوكسفورد الذي يُعتبر من أكثر شوارع أوربا اكتظاظاً بالمتسوقين.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع الشانزليزيه
الأنوار البراقة تملأ جنبات شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. باستطاعة الزوار الاستمتاع بالمقاهي التي تنتشر على أرصفة الشارع الفسيحة حتى ساعة متأخرة من الليل. ستُضاء أكثر من 400 شجرة، وكما جرت العادة تقوم جهة أو شخصية ما برعاية إضاءة الأشجار. في هذا العام 2018 سيقوم كارل أوتو لاغرفيلد مصمم الأزياء الألماني برعاية إضاءة الأشجار.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع غرابن في فيينا
يشهد شارع غرابن الذي يبدأعند منطقة ستوك آيزن بلاتز ويمتد حتى نقطة التقاء توكلاوين و كول ماركت حملة تزيين بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. كما تشهد أيضاً المنطقة المخصصة للمشاة التي تقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا حملة لتزيينها بالأضواء البراقة والألوان الزاهية اتفالا بهذه المناسبة.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع فيا دي كوندوتي في روما
يشهد شارع فيا دي كوندوتي في العاصمة الإيطالية روما حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يضم هذا الشارع أشهر محلات العلامات التجارية وبيوت الأزياء العالمية، كما يضم أيضاَ أشهر المقاهي والمطاعم.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
ساحة غراند بلاس في بروكسل
تشهد ساحة غراند بلاس في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة تزيين بالأضواء البراقة والأنوار الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد. تتميزساحة غراند بلاس بالمنازل الفاخرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وبمبنى البلدية الذي يعود إلى القرن الخامس عشر. أُدرِجت الساحة على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو لاسيما أنها تُعتبر من أجمل الساحات في العالم.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
ساحة مدريد بلازا ميور
تشهد ساحة بلازا ميور في العاصمة الإسبانية مدريد حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية. تُقامُ عادة الاحتفالات الرسمية في هذه الساحة التي تقع في قلب مدينة مدريد، وكانت الساحة قد أنشئت في عام 1617 أثناء حكم الملك فيليب الثالث.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع بانهوف في مدينة زيوريخ
تم تزيين شارع بانهوف في مدينة زيوريخ السويسرية بالأضواء الملونة في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يُعْتَبَرشارع بانهوف من أهم الوجهات السياحية في سويسرا وأكثرها شهرة على الصعيد العالمي. يبلغ طول الشارع 1.400 متر وهو مُخَصص للمشاة. يضم الشارع العديد من المتاجر والمحلات والمقاهي والمطاعم ويعد أحد أهم مراكز التسوق.
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احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة
شارع كورفورستيندام
شارع كورفورستيندام الذي يُعرفُ بشارع كودام تم تزيينه هو الآخر بالأضواء البراقة والمصابيح الملونة والأشجار.يعتبر هذا الشارع من أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة الألمانية برلين. كما يضم أشهر المباني التاريخية والمحلات التجارية المشهورة. الكاتب:كريستينا دايكه / غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني