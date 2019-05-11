مسلسل تلفزيوني يتسبب في زيادة معدل الانتحار بين المراهقين

توصل عدد من الباحثين إلى أنه خلال التسعة أشهر التي تلت عرض المسلسل الأمريكي 13Reasons why ارتفع معدل الانتحار بين الأطفال من سن 10 إلى 17 عاما ليصل إلى 195 حالة، مقارنة بالمعدل المتوقع في ذات الفترة.
وقامت الدراسة، والتي نشرتها مجلة الأكاديمية الأمريكية المختصة في الطب النفسي للأطفال، بحساب عدد حوادث الانتحار التي تم تبليغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، بها من عام 2013 وحتى عام 2017.
ووفقا للدراسة، زادت نسبة الانتحار بين الذكور بمعدل 29% خلال الشهر التالي للعرض الأول للمسلسل، بينما ظل معدل الانتحار بين الفتيات ثابت بالرغم من أن الشخصية الرئيسية للمسلسل فتاة مراهقة.
وردت شركة نتفلكس المنتجة للمسلسل في بيان صحفي بأن "هذا موضوع ذو أهمية كبيرة وقد عملنا بجهد لضمان تناولنا لهذه القضية الحساسة بمسؤولية".
ويعرض المسلسل قصة مراهقة أمريكية تقرر الانتحار وتترك تسجيلات صوتية تشرح فيها الأسباب التي دفعتها لذلك القرار والمرتبطة بتعرضها للتنمر والاعتداء من جانب زملائها بالمدرسة.
وتقوم أحداث المسلسل الأمريكي على رواية، تصنف ضمن أدب المراهقين، صدرت عام 2007، ودخلت حينها ضمن الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها المسلسل، والمنتظر عرض الموسم الثالث له قريبا، الجدل حيث قامت العديد من المدارس عقب عرضه بإرسال خطابات لأولياء الأمور بهدف تحذيرهم في حالة مشاهدة أولادهم للمسلسل، وفقا لما نشره موقع سي إن إن الأمريكي.
من جانبها، أضافت شبكة نتفلكس فيديو تحذيري قبل عرض حلقات المسلسل وتوفير مصادر للاستشارة والمساعدة في حالة الحاجة إليها.
ويعد الانتحار ثالث أسباب الوفاة في الفئة العمرية بين 10 إلى 24 عاما في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى موت حوالي 4600 أمريكي سنويا، وفقا لإحصائيات المنشورة بموقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.
د.ب/ ه.د
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
قلعة وارد
في مسلسل "صراع العروش"، هي قلعة "وينترفيل" لأسرة ستارك التي تحكم الشمال. تقع القلعة على الساحل الشرقي لإيرلندا الشمالية ويمكن للسياح زيارتها، حيث يمكنهم القيام بعدة نشاطات هناك على غرار: الرماية والقتال بالسيف وبالزي المناسب طبعاً، بالإضافة إلى تناول عشاء ملكي في هذا القلعة الشهيرة في "صراع العروش".
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
حقل أودلي
ليس بعيداً عن قلعة وارد، يمكن اكتشاف موقع تصوير آخر، ففي حملته ضد لانستر أقام أحد شخصيات هذا المسلسل روب ستارك معسكراً على حقل أودلي. كما أن روب ألقى في هذا المكان القبض على أحد أبطال المسلسل جيمي لانستر، بيد أن روب ستارك وقع ضحية لمؤامرة وتم قتله فيما يسمى بـ"الزفاف الأحمر".
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
غابة توليمور
تقع غابة توليمور في إيرلندا الشمالية. وفي هذا الغابة تم تصور جزء كبير من المشاهد، التي تدور حول "وينترفيل". وبالنسبة لعشاق "لعبة العروش" فإن زيارة هذا الغابة والتمتع بمناظرها الساحرة أمر لا بد منه.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
أسوار من الشجر
نادراً ما يشاهد المرء الطريق بين أسوار هذه الأشجار. فخلال النهار تتراكم هنا السيارات والحافلات السياحية، لأن هذا المكان شهد تصوير بعض أحداث المسلسل، مثل هروب آريا ستارك بعد مقتل والدها وبداية رحلتها الطويلة والشاقة، من أجل إنقاذ نفسها وتعلم فنون القتال.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
كهوف كوشندون
ساهم الطقس في الساحل الشمالي الايرلندي في تشكيل كهوف كوشندون. وفي الموسم الثاني من المسلسل استخدمت هذه الكهوف كموقع للتصوير، حيث تلد الكاهنة الحمراء ميليساندر كائنا مخيفاً، يقتل أحد شخصيات المسلسل رنلي باراتيون.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
وادي "شيلانافوغي"
نحو 30 كيلومتراً شمال عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، يقع وادي "شيلانافوغي". وقد كان هذا المكان بدوره من مواقع تصوير المسلسل، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أرجاء متفرقة حول العالم.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
شاطئ "بورتستيوارت"
يُعتبر شاطئ "بورتستيوارت" واحداً من بين أجمل شواطئ إيرلندا الشمالية. ففي هذا المكان دخل أبطال مسلسل "صراع العروش" جيمي لانستر وسير برون في معركة مع حراس مارتيل بهدف استعادة الفتاة المُختطفة ميراسيلا.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
بالينتوي
من يرغب في الوصول إلى الجزر الحديدية في فيتروس سيصل إلى هنا. فميناء قرية "بالينتوي" هو ميناء "بايك" في المسلسل، للجزر الحديدية. وقد تم التصوير بالقرب من الشاطئ وفي القرى المجاورة.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
لاري باين
في هذا المكان أقام رينلي باراتيون أحد شخصيات المسلسل. وفي إحدى البطولات على هذا المكان فازت المقاتلة بريان أوف تارث على لوراس تيريل، وأصبحت منذ ذلك الوقت من الشخصيات الرئيسية في المسلسل. كما أنها ستكون ضمن المشاركين في الموسم الثامن والأخير.
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في هذه المواقع تم تصوير مسلسل "صراع العروش"
شاطئ الانحدار
يقع حجر التنين على المنحدرات شديدة الانحدار في الجانب الشمالي من الجزيرة. فبعد تمرد ناجح أصبح المقر السابق لتارغارين في ملكية براثيون لوقت قصير. إعداد: فيليكس شلغفاين / ر.م