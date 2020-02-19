 مسكونون بالرعب..أطفال إدلب الهاربون من جحيم الحرب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.02.2020

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سياسة واقتصاد

مسكونون بالرعب..أطفال إدلب الهاربون من جحيم الحرب

أكثر من نصف مليون طفل تشردوا بفعل العمليات العسكرية الأخيرة في شمال غرب سوريا. تقرير لوكالة الأنباء الألمانية يلقي الضوء من عين المكان على أوضاع الأطفال الكارثية وحالتهم النفسية.

Syrien Baghouz Flucht Zivilisten aus IS Gebiet (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

كان مصطفى وإيناس يساعدان والدهما على توضيب حاجيات العائلة في سيارة ستقلهم مرة جديدة بعيداً عن هجوم قوات النظام غرب حلب، عندما تبدأ القذائف بالتساقط من حولهما، وينتابهما الذعر. ترتجف شفتا إيناس (10 أعوام)، وتغلق أذنيها بيديها، تنتظر مترددة لثوان قبل أن تلحق بشقيقها مصطفى (12 عاماً) الذي ركض باتجاه الشاحنة ليكون أول الصاعدين اليها.

مختارات

قصف، إحباط ويأس هي مشاهد من يوميات ملايين المدنيين المحاصرين في محافظة إدلب السورية. منى ل. واحدة من هؤلاء، الذي أصبح الخوف رفيقهم الدائم. منى تحاول نقل صورة عن الحياة داخل المدينة. (14.02.2020)

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، تغافل الغرب عن الغارات الروسية في شمال سوريا، ولوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا. (18.02.2020)

مصطفى وإيناس ليسوا سوى عينة من مئات آلاف الأطفال في محافظة إدلب وجوارها في شمال غرب البلاد المسكونين بالرعب الناتج عن القصف السوري والروسي الذي يحيط بهم والذي تسبب منذ شهرين بموجة نزوح غير مسبوقة حتى بالنسبة الى سوريا حيث يتواصل النزاع الدامي منذ ثماني سنوات.

ويقول والدهما أبو محمد (50 عاماً)، الذي لا يزال أربعة من أطفاله يعيشون معه، "حياتنا عبارة عن ضرب وخوف (..) لا يمكن تهدئة الأطفال كلما سمعوا صوت الطائرة أو القذيفة". ويضيف "ابنتي إيناس تتجمد تماماً جراء القصف (...) نحاول تهدئتها من دون جدوى. أغلق لها أذنيها وأقول لها: لا تخافي، إنها بعيدة عنا، لن تضرب. لكنها تصرخ وتبكي كل مرة، وحين تنام تضع مخدة فوق رأسها كي لا تسمع صوت الطائرة". ويقول بحسرة "سآخذها اليوم وأهرب بها" من بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

من نزوح لنزوح

تنهمك العائلة بتوضيب حاجياتها في سيارة البيك آب الصغيرة التي تمتلئ بحقائب الملابس وصناديق الأغراض المنزلية والفرش والأغطية وفوقها سجادة كبيرة. ثم يغطيها أبو محمد بشادر بلاستيكي لحماية الأغراض من المطر. حين تبدأ القذائف بالتساقط في منطقة قريبة، ينطلق أبو محمد مسرعاً بالسيارة بعد صعود زوجته وثلاثة من أطفاله. واضطر أقارب له الى الهرب ركضا على الأقدام، ثم ملاقاته في شارع آخر بعد توقف القصف ليصعدوا ويجلسوا فوق الحاجيات المتراكمة.

ليست هذه المرة الأولى التي تضطر فيها العائلة للنزوح، ولم يمر سوى شهر وأسبوع على انتقالها إلى دارة عزة قادمة من جنوب إدلب. ويقول أبو محمد "لا أستطيع إحصاء عدد المرات التي نزحنا فيها"، مضيفاً "الخوف على الأطفال هو الذي يدفعنا إلى ذلك".

في دارة عزة، اتخذت العائلة من بيت أشبه بمستودع خردة منزلاً لها. جدرانه سوداء اللون، ولا يفصل بين الغرفة الوحيدة فيه والباحة الخارجية سوى شادر بلاستيكي ممزق. وإن كانت العائلة بقيت بمنأى عن القصف أسابيع عدة، إلا أن الحياة في تلك الظروف كانت مضنية، خصوصاً على الأطفال. ويقول الرجل الذي طغى الشيب على شعره وذقنه، "المنزل عبارة عن خربة (...) مضى الوقت (ونحن نعالج الأطفال) من الأمراض، نزلات البرد والسعال وألف علة أخرى".

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مسائيةDW: هل يعود التنافس الروسي الأمريكي في سوريا؟

"تشريد" نصف مليون طفل

في كانون الأول/ ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة للنظام. وتركزت العمليات بداية على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي المجاور. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 400 مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما دفع بحسب الأمم المتحدة بقرابة 900 ألف شخص إلى النزوح.

ويلجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب. ولم يجد كثيرون منهم خيما تؤويهم أو منازل للإيجار، فاضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وجوامع.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدّة من تداعيات الوضع الكارثي خصوصاً على الأطفال في منطقة تؤوي أساساً ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن التصعيد أسفر عن "تشرّد ما يزيد على 500 ألف طفل".

وتوفي سبعة أطفال، بينهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، جراء درجات الحرارة المتدنية والأوضاع الإنسانية "المروعة" في المخيمات، وفق ما أفادت منظمة "سايف ذي شيلدرن" الثلاثاء.

دخول الحمام تحت سياط الخوف

في مكان آخر من دارة عزة، يُحضِّر نازح آخر يُعرف عنه نفسه باسم أبو أحمد (53 عاماً)، نفسه للفرار مجدداً مع عائلته المؤلفة من زوجته وأولاده الخمسة وأصغرهم في السابعة من العمر، فضلاً عن أحفاده وأقاربه. لم يعد أبو أحمد يتحمل رؤية الأطفال يبكون على صوت القذائف. ويروي "حين تبدأ الطائرات بإطلاق الصواريخ ليلاً، يجفل الأطفال، أصرخ فيهم ألا يخافوا ليهدأوا قليلاً"، مضيفاً "الواحد منهم يدخل لقضاء حاجته خائفاً ويخرج من الحمام مسرعاً أيضاً من شدة الخوف".

ويتذكر أبو أحمد ليلة استهدف خلالها قصف عنيف المنطقة، قائلا "ركض الأولاد ليختبئوا في حضني وحضن والدتهم (..) لم نعد نعرف كيف نهدأهم". ووقعت ابنته هدى (12 عاماً) على الأرض قبل شهر حين كانت تركض فزعة جراء صوت انفجار ناجم عن صاروخ. ويقول أبو أحمد "الأطفال مساكين، يخسرون من وزنهم وحالتهم النفسية تزداد سوءاً (...) أما بالنسبة للأمراض فحدث ولاحرج".

خ.س/ح.ز(د ب أ)

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مهمة إنقاذ عند مطلع الفجر

    خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    عملية الإنقاذ الأولى في حلب

    عندما اندلعت الحرب في سوريا، كان علاء يعمل كسائق سيارة إسعاف في حلب. وفي طريقه إلى المنزل، كان يوزع الطعام على القطط الضالة. بعدها، بدأ في البحث عن القطط الحية في المناطق التي مزقتها الحرب ونقلها إلى المنزل. كما أن علاء كان يحصل عند الجزار على طعام يُعطيه لهذه القطط.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    صداقة مع القطط

    عندما كان علاء ما يزال مُتواجداً في حلب، ظهرت التقارير الأولى التي تتحدث عما يقوم به مع القطط. وحصل علاء على المساعدة من أصدقاء الحيوانات في أرجاء متفرقة حول العالم، وأصبح علاء يُعرف بـ "رجل القطط من حلب". وقال علاء في تصريح سابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لأن الجميع رحلوا عن البلاد وبما في ذلك أصدقائي، فقد أصبحت القطط أصدقائي". وكان علاء قد افتتح مأوى الحيوانات الأول الخاص به في حلب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    ملجأ في إدلب

    نهاية عام 2016، تعرض مأوى علاء للحيوانات إلى القصف، ليضطر علاء بعدها بوقت قصير إلى الهرب من قوات الرئيس بشار الأسد إلى إدلب ومعه 22 قطة. وفتح علاء في إدلب مرة ثانية مأوى للحيوانات، بيد أنه هذه المرة ضم أيضاً إلى جانب القطط الكلاب والقرود والأرانب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    تعاطف مع جميع الكائنات الحية

    يقع مأوى علاء للحيوانات في شمال إدلب، حيث الوضع أكثر هدوءاً. وتتلقى الحيوانات هناك عناية طبية، فضلاً عن حصولها على الطعام. أما بعض هذه الحيوانات فتبقى، بينما البعض الآخر يختفي. ويقول علاء :"منذ صغري وأنا أحب القطط".

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    حرب مستمرة في إدلب

    بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب وأكثر من 400 ألف قتيل، تُعد إدلب آخر أكبر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا. وفي نهاية (أبريل/نيسان) بدأت قوات النظام إلى جانب حلفائه الروس هجوماً على إدلب. كما أنه يعيش في هذه المحافظة السورية ثلاثة ملايين شخص نصفهم فار من ويلات الحرب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مساعدة للأطفال والقطط

    يقول علاء إن أكبر الخاسرين في الحرب في سوريا هم الأطفال والحيوانات، مضيفاً "لهذا السبب سأستمر في مساعدتهم". إعداد: رحيل كلاين/ر.م


مختارات

محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

رغم خطورة ذلك على حياته، يواصل محمد علاء مهمة انتشال القطط من أنقاض المنازل المُدمرة جراء الحرب في سوريا. ويعتني سائق سيارة الإسعاف السابق هذا بالقطط وعدة حيوانات آخرى في مأوى خاص بها في أكثر من مكان في سوريا. (26.08.2019)  

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