يتولى مسعود بارزاني رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979. تولى رئاسة إقليم كردستان العراق من عام 2005 ولغاية 2017. تعرض تاريخه السياسي لانتكاسة كبيرة بعد فشله في مشروعه الرامي لانفصال كردستان عن العراق.

ينتمي مسعود بارزاني إلى عشيرة بارزان التي سكنت مناطق عرفت باسمها في السليمانية. قضى جزءا كبيرا من عمره مقاتلا في الجبال، وتنقل بين إيران والولايات المتحدة. ولد في مهاباد بإيران عام 1946 حيث أسس والده مع قاضي محمد أول دولة كردية في التاريخ المعاصر وهي جمهورية مهاباد. توصف توجهاته السياسية بأنها ذات طابع عائلي، لكنه يسعى إلى انتهاج أسلوب ليبرالي ديمقراطي في الحكم.