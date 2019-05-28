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مسعود بارزاني

يتولى مسعود بارزاني رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979. تولى رئاسة إقليم كردستان العراق من عام 2005 ولغاية 2017. تعرض تاريخه السياسي لانتكاسة كبيرة بعد فشله في مشروعه الرامي لانفصال كردستان عن العراق.

ينتمي مسعود بارزاني إلى عشيرة بارزان التي سكنت مناطق عرفت باسمها في السليمانية. قضى جزءا كبيرا من عمره مقاتلا في الجبال، وتنقل بين إيران والولايات المتحدة. ولد في مهاباد بإيران عام 1946 حيث أسس والده مع قاضي محمد أول دولة كردية في التاريخ المعاصر وهي جمهورية مهاباد. توصف توجهاته السياسية بأنها ذات طابع عائلي، لكنه يسعى إلى انتهاج أسلوب ليبرالي ديمقراطي في الحكم.

Nechirvan Barzani, Prime Minister of Iraq's autonomous Kurdistan Regional Government (KRG), shows his ink-stained index finger after casting his ballot for the parliamentary election at a polling station in Arbil, the capital of the Kurdish autonomous region in northern Iraq, on September 30, 2018. - Voting began across Iraq's Kurdistan for a new parliament in the autonomous region which is mired in an economic crisis a year after an independence referendum that infuriated Baghdad. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

برلمان كردستان العراق ينتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم 28.05.2019

بعد شغور المنصب لفترة غير قصيرة إثر انتهاء ولاية مسعود بارزاني دون انتخابات جديدة بسبب خلافات سياسية، انتخب الثلاثاء برلمان إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم حاليا، رئيسا للإقليم.
ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 24: Kurdistan President Masoud Barzani speaks to the media at a press conference on September 24, 2017 in Erbil, Iraq. President Barzani announced that the referendum will go ahead as planned. The Kurdish Regional government is preparing to hold the September 25, independence referendum despite strong objection from neighboring countries and the Iraqi government. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

رئيس كردستان العراق السابق: يوم سيطرة الجيش على كركوك "يوم أسود" 16.10.2018

مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يصف يوم سيطرت الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي على كركوك وأراض محيطة بها قبل عام بـ"اليوم الأسود"، ويقول إن السيطرة عليها "جرت بخيانة".
20.12.2017 *** A picture taken on December 20, 2017 shows demonstrators gathering in a street in the city of Raniya, 130 kilometres north of Sulaymaniyah in the autonomous Iraqi Kurdistan region, as protests against political corruption raged for a third day despite a clampdown by security forces after five people were killed. Protesters have unleashed their fury at all five of the autonomous Kurdish region's main political parties, not just the Kurdistan Democratic Party (KDP) of former regional president Massud Barzani who organised the fateful poll for independence in September 2017 which drew sweeping reprisals from Baghdad and dealt a heavy blow to the region's already flagging economy. / AFP PHOTO / SHWAN MOHAMMED (Photo credit should read SHWAN MOHAMMED/AFP/Getty Images)

مواجهات خلال تظاهرات لليوم الخامس ضد "الفساد" في كردستان العراق 22.12.2017

طالب متظاهرون في مناطق متفرقة في محافظة السليمانية، ولليوم الخامس على التوالي، بسقوط حكومة إقليم كردستان العراق ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الأمن خلال الأيام الماضية.
Demonstrative Einigkeit herrschte am 23. Mai 1992 zwischen dem Chef der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK), Massud Barsani (rechts), und dem Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), Dschalal Talabani, in der Kurdenhochburg Erbil im Norden Iraks. Irakische Panzerverbände haben am 31.8.1996 Erbil angegriffen - nach Angaben des stellvertretenden irakischen Regierungschefs Asis, weil DPK-Chef Barsani um Hilfe gegen die rivalisierende PUK gebeten habe. Die Situation in Erbil hat sich am 1.9. offenbar beruhigt, dagegen soll jetzt nach einem Bericht von BBC die Stadt Sulaimanijah unter Artilleriefeuer geraten sein. Die USA haben ihre Truppen am Golf in Alarmbereitschaft versetzt. |

العراق اليوم: كردستان - غياب الزعامات التاريخية 02.11.2017

تغير المشهد في كردستان العراق برحيل الزعيمين الكرديين. فقد توفي الزعيم جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، وتنحى الزعيم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في نفس الشهر. حوار إذاعي حول التغيير المحتمل في الإقليم.
The president of Iraq's autonomous region of Kurdistan, Massoud Barzani, addresses a joint press conference with the foreign ministers of Sweden, Bulgaria and Pland, following their meeting in the northern Iraqi city of Arbil on June 24, 2012. The ministers held talks with their Iraqi counterpart the previous day in the capital Baghdad on economic and political ties between the EU and Iraq as well as on the conflict in neighboring Syria. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

مسائية DW: بعد تنحي بارزاني .. كردستان العراق إلى أين؟ 30.10.2017

شهد إقليم كردستان العراق انقساما داخليا حادا واقتحاما لمبنى البرلمان وهجمات على مقرات أحزاب كردية، بعد إعلان مسعود بارزاني التنحي عن منصبه. يلف غموض مستقبل علاقة أربيل ببغداد. فماهي مآلات الوضع في الإقليم؟

A man holds a Kurdish flag with a picture of Iraqi Kurdish leader Masoud Barzani during a gathering to support next week's referendum in Iraq, at Martyrs Square in Downtown Beirut, Lebanon, Sunday, Sept. 17, 2017. Iraq's Kurdish region plans to hold the referendum on Sept. 25 to gauge support for independence from Iraq for the autonomous region. (AP Photo/Hassan Ammar) |

"تنحي" مسعود ومصير "البارزانية السياسية"- ثقل التاريخ وتحديات الحاضر 30.10.2017

أجاب إعلان مسعود بارزاني "تنحيه" عن رئاسة إقليم كردستان على بعض الأسئلة، إلا أنه فتح الباب على مصراعيه للكثير من الأسئلة الأخرى: هل سيجلس بارزاني بالفعل على مقاعد المتفرجين؟ وما هو مستقبل البارزانيين من بعده؟
Iraqi Kurdish President Masoud Barzani attends a rally to show their support for the upcoming September 25th independence referendum in Duhuk, Iraq September 16, 2017. REUTERS/Ari Jalal

مسعود بارزاني يتنحى بعد فشل تحقيق حلم استقلال كردستان 29.10.2017

ولد في مدينة مهاباد بإيران عاصمة "جمهورية كردستان" الأولى في التاريخ وكرس حياته لتحقيق حلم إعلان دولة كردية، لكنه فشل في ترتيب أوراقه السياسية بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ليعلن تنحيه عن رئاسة الإقليم.
ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 24: Kurdistan President Masoud Barzani speaks to the media at a press conference on September 24, 2017 in Erbil, Iraq. President Barzani announced that the referendum will go ahead as planned. The Kurdish Regional government is preparing to hold the September 25, independence referendum despite strong objection from neighboring countries and the Iraqi government. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

بارزاني يعلن انسحابه من رئاسة الإقليم بعد انتهاء ولايته 29.10.2017

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه "لن يستمر" في منصبه بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في رسالة إلى البرلمان. هذا وجاءت دعوات دولية للحكومة العراقية من أجل التحاور مع حكومة كردستان حفاظا على وحدة العراق.
SULAYMANIYAH, IRAQ - OCTOBER 07: Kurdish Regional Government (KRG) President Masoud Barzani visits the grave of Former Iraqi President and Iraqi Kurdistan Patriotic Union leader Jalal Talabani in Suleymaniyah, Iraq on October 7, 2017. Jalal Talabani passed away in Berlin at the age of 83. He served two terms as president of post-invasion Iraq from 2005 to 2014 and he is also the founder of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) party, of which he had served as secretary-general. Feriq Ferec / Anadolu Agency |

بارزاني لن يمدد فترة رئاسته بعد أول نوفمبر 28.10.2017

قال مسؤول كردي إن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، لن يمدد فترة رئاسته بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وذكر أن خطة وضعت تتعلق بسلطات الرئيس بعثها بارزاني لبرلمان كردستان اليوم على أن تتم مناقشتها غدا.
SULAYMANIYAH, IRAQ - OCTOBER 07: Kurdish Regional Government (KRG) President Masoud Barzani visits the grave of Former Iraqi President and Iraqi Kurdistan Patriotic Union leader Jalal Talabani in Suleymaniyah, Iraq on October 7, 2017. Jalal Talabani passed away in Berlin at the age of 83. He served two terms as president of post-invasion Iraq from 2005 to 2014 and he is also the founder of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) party, of which he had served as secretary-general. Feriq Ferec / Anadolu Agency |

صراعات كردستان تضع حقبة مسعود برزاني في عين العاصفة 18.10.2017

بعد الخسارة الجسيمة لأكراد العراق في الأيام الماضية طفت إلى السطح مجدداً مسألة مستقبل مسعود برزاني السياسي. كيف تبدو آفاق وريث وحارس "البرزانية السياسية"؟ وما دور كل من الاقتصاد والجوار الإقليمي في تقويض شعبيته؟
Iraqi forces drive past an oil production plant as they head towards the city of Kirkuk on October 16, 2017. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

الجيش العراقي "يسيطر على كامل حقوق النفط" في كركوك 17.10.2017

بعد سيطرتها على كركوك وسنجار، القوات العراقية تستعيد كامل حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال، والإعلام الكردي يتحدث عن بيان مرتقب لرئيس الإقليم مسعود برازاني للحثّ على تفادي "حرب أهلية".

KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 13: A military tank of Iraqi Army is seen in Bashir town in south of Kirkuk, Iraq on October 13, 2017. Ali Mukarrem Garip / Anadolu Agency |

رئيس العراق يلتقي بارزاني بعد تمديد مهلة الانسحاب من كركوك 15.10.2017

مددت بغداد المهلة التي كانت أعطتها لقوات البشمركة للانسحاب من مواقعها في كركوك 24 ساعة، على أن يلتقي خلال هذه المهلة رئيس العراق فؤاد معصوم بالزعيم الكردي مسعود بارزاني.

Iraqi football fans wave the Iraqi (R) and Kurdish flags as they cheer for their team during their 2014 World Cup Asian zone qualifying football match against Yemen in the northern Iraqi Kurdish city of Arbil on July 23, 2011. Iraq won 2-0. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

مسائية DW: هل الأزمة بين أربيل وبغداد متجهة نحو التصعيد العسكري؟ 13.10.2017

أربيل تقطع الطرق بينها وبين الموصل بشكل مؤقت ورئيس الوزراء العراقي ينفي أية تحضيرات لشن هجوم ضد مواقع كردية... فهل سينجح الطرفان في تجنب التصعيد؟
Kurdish President Masoud Barazani speaks to the media after voting in Arbil, 310 km (193 miles) north of Baghdad , Iraq on 25 July 2009. The people in the Kurdish areas of northern Iraq went to the polls to vote in presidential and parliamentary elections. About 2.5 million people are eligible to vote to select the president and 111 lawmakers. EPA/KAMAL AKRAYI +++(c) dpa - Report+++

بارزاني يصف الاستفتاء بـ"الانتصار الكبير" ويدعو بغداد للحوار 26.09.2017

وصف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاستفتاء بـ "الانتصار الكبير"، داعيا بغداد للدخول في حوار جاد لحل المشاكل بعيدا عن لغة "التهديد". تصريحات بارزاني جاءت بعد أن أمهلت بغداد الإقليم 72 ساعة لتسليم المطارات.
Iraq's Kurdistan region president Massud Barzani (C) attends an assembly with Kirkuk provincial Governor Najim al-Din Karim (R) and Kosrat Rasoul Ali (L), the first Deputy for the Secretary General of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) party, and other representatives of the Peshmerga and Arab, Kurdish, and Iraqi Turkmen tribal leaders in the northern Iraqi city of Kirkuk on September 12, 2017. Iraq's parliament's voted on September 12, 2017 against plans by Kurdish leaders to hold an independence referendum just two weeks before it was to be held, echoing regional criticism of the poll. Barzani, who is organising the referendum, however said from the disputed city of Kirkuk that the poll would be held because all other bids to secure Kurdish rights have failed. / AFP PHOTO / Marwan IBRAHIM (Photo credit should read MARWAN IBRAHIM/AFP/Getty Images)

تأجيل المؤتمر الصحافي لبارزاني وأنقرة تدرس "كل الخيارات" 23.09.2017

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان يُفترض أن يعقده مسعود بارزاني صباح السبت إلى يوم غد الأحد. وبدورها وجهت تركيا "نداء أخيراً" لسلطات الإقليم، مشددة على أنها تنظر في "جميع الخيارات".
ARCHIV - Fliegende Händler bieten am 16.08.2014 in Erbil im Irak die Fahne von Kurdistan an. Seit Jahrzehnten träumen die Kurden im Nordirak von einem eigenen Staat. In einem Referendum sollen sie darüber entscheiden. Doch der Widerstand ist stark. Manche Stimmen warnen vor einem Bürgerkrieg. (zu dpa «Gegen alle Widerstände - Iraks Kurden stimmen über Unabhängigkeit ab» vom 16.09.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

استفتاء كردستان.. إجماع كردي على التوجه واختلاف حول التوقيت 22.09.2017

أقل من يومين يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على استقلال كردستان العراق. ما مواقف مختلف أطراف الطيف السياسي الكردي في العراق من الخطوة؟ وما هي المبررات التي تسوقها لمواقفها؟ وماذا عن باقي أكراد سوريا وتركيا وإيران؟
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