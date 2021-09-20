إنه مسعود أوزيل لاعب أرسنال ومن أبرز لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. يتمتع هذا اللاعب بمهارات عالية وركلات ساحرة للكرة أهلته للحصول على ألقاب كثيرة منها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أبريل/ نيسان 2015.

ولد مسعود أوزيل في أكتوبر/ تشرين الأول 1988 بمدينة غيلزنغيرشن الألمانية وهو من أصول تركية. يتمتع أوزيل بمهارات عالية تدفع البعض لتشبيهه بأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان. بدأ مسيرته الرياضية في مدينته غيلزنغيرشن قبل أن ينتقل للعب في نادي شالكه 4. وفي عام 2009 انتقل إلى منتخب ألمانيا للشباب وحصل معه على كأس الأمم الأوروبية. تألق أوزيل في عدة مباريات أبرزها نهائيات كأس العالم 2010.