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مسعود أوزيل

إنه مسعود أوزيل لاعب أرسنال ومن أبرز لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. يتمتع هذا اللاعب بمهارات عالية وركلات ساحرة للكرة أهلته للحصول على ألقاب كثيرة منها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أبريل/ نيسان 2015.

ولد مسعود أوزيل في أكتوبر/ تشرين الأول 1988 بمدينة غيلزنغيرشن الألمانية وهو من أصول تركية. يتمتع أوزيل بمهارات عالية تدفع البعض لتشبيهه بأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان. بدأ مسيرته الرياضية في مدينته غيلزنغيرشن قبل أن ينتقل للعب في نادي شالكه 4. وفي عام 2009 انتقل إلى منتخب ألمانيا للشباب وحصل معه على كأس الأمم الأوروبية. تألق أوزيل في عدة مباريات أبرزها نهائيات كأس العالم 2010.

22.03.2017 Mesut OEZIL (Özil, GER), Portraet, Portrait, Porträt, zivil, privat; Fussball Laenderspiel, Freundschaftsspiel, Deutschland (GER) - England (ENG) 1:0, am 22.03.2017 in Dortmund / Deutschland. Mesut Oezil Özil ger Portrait Portrait Portrait civilians Private Football Country game Friendly match Germany ger England tight 1 0 at 22 03 2017 in Dortmund Germany

مرة أخرى .. أوزيل في مرمى الإنتقادات بسبب سياسي ألماني! 20.09.2021

بعد أن توارى اسمه عن المشهد الرياضي في ألمانيا، أثار لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، النقاش حوله مجدداً. بعد أن أشاد بأحد الساسة الألمان المثيرين للجدل. وفتح أوزيل على نفسه باب الانتقادات من جديد.
Mesut Özil spricht während seiner Vorstellung als neuer Spieler während einer Pressekonferenz beim türkischen Fußballverein Fenerbahce Istanbul. Nach siebeneinhalb Jahren bei Arsenal London wechselt Özil von der englischen Premier League in die türkische Süper Lig. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد توقيعه لفنربخشة.. أوزيل يغلق باب العودة للعب في ألمانيا 27.01.2021

رغم أن المقابل المادي أقل بكثير مما كان يتلقاه في أرسنال إلا أن أوزيل بدا سعيدا لدى توقيعه عقدا مع فنربشخة التركي. أوزيل أغلق باب العودة للعب في ألمانيا قائلا: "أتمنى النجاح للمنتخب الألماني، لكنني لن أحمل ألوانه مجددا".
ANKARA, TURKEY - JANUARY 18: Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (R) welcomes his German counterpart Heiko Maas ahead of their meeting in Ankara, Turkey on January 18, 2021. Cem Ozdel / Anadolu Agency

ألمانيا تتحدث عن "إشارات إيجابية" لتحسين العلاقات مع تركيا 18.01.2021

في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن هناك "إشارات إيجابية" لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال ماس مازحاً إن انتقال أوزيل إلى تركيا "أكثر حساسية من الحديث عن اللقاح".
Arsenal v Olympiakos - UEFA Europa League - Round of 32 - Second Leg - Emirates Stadium. ArsenalÕs Mesut Ozil during the UEFA Europa League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: 27th February 2020. Picture credit should read: Paul Terry/Sportimage via PA Images URN:50819308

مسعود أوزيل يؤكد انتقاله إلى فنربخشة التركي 17.01.2021

يودع لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل فريق أرسنال الإنجليزي ليحط الرحال عند فنربخشة التركي. هذا ما أكده بطل العالم لكرة القدم في 2014 لقناة تركية قائلا: "أنا سعيد جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربخشة".

ARCHIV - 20.09.2018, Großbritannien, London: Fußball: Europa League, Gruppenphase, Gruppe E, 1. Spieltag FC Arsenal - Worskla Poltawa. Mesut Özil von Arsenal sitzt auf der Bank. (zu dpa Debatte um Mesut Özil - Arsenal-Trainer Emery vermeidet Bekenntnis vom 13.01.2019) Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

تقارير: أوزيل يقترب من توديع "المدفعجية" إلى فنربغشه التركي 06.01.2021

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع نادي فنربغشه التركي، لكن النجم، الذي لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم، لن يتقاضى نفس المبلغ!
Bundestrainer Joachim Jogi Loew (Deutschland). GES/ Fussball/ DFB-Training Leipzig, Die Mannschaft, 09.11.2020 Football / Soccer: Training, practice German national team, Leipzig, November 9, 2020 | Verwendung weltweit

"يوغي يترنح" - صحف ألمانية تتساءل عن جدوى بقاء لوف مدرباً للمانشافت 18.11.2020

ضغوط كبيرة في الإعلام الألماني يتعرض لها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، يواخيم لوف، عقب الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا. وبات موضوع رحيله عن المانشافت حاضراً بقوة على طاولة النقاش.
29.05.2019, Aserbaidschan, Baku: Fußball: Europa League Finale FC Chelsea - FC Arsenal im Olympiastadion. Mesut Özil von Arsenal sitzt enttäuscht nach der Niederlage auf der Bank. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

أوزيل "محبط " بعد استبعاده من قائمة أرسنال لذهاب الدوري 21.10.2020

تدهورت علاقة الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل مؤخرا مع ناديه الإنجليزي أرسنال. والجديد أن النادي استبعده من قائمته لذهاب الدوري الإنجليزي "بسبب معاناته من مشاكل في الظهر". أوزيل أعرب عن "إحباطه الشديد" للاستبعاد.

29.05.2019, Aserbaidschan, Baku: Fußball: Europa League Finale FC Chelsea - FC Arsenal im Olympiastadion. Mesut Özil von Arsenal sitzt enttäuscht nach der Niederlage auf der Bank. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

جدل في ألمانيا.. أوزيل يصطف خلف أردوغان في دعمه لأذربيجان 15.10.2020

هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها لاعب المنتخب الألماني السابق تصريحات سياسية، حيث نشر تغريدة يصطف فيها إلى جانب أذربيجان المدعومة من أنقرة في صراعها مع أرمينيا، ما أثار جدلاً في ألمانيا.
05.12.2019, Großbritannien, London: Fußball: Premier League, England, FC Arsenal - Brighton & Hove Albion, 15. Spieltag: Mesut Özil in Aktion. Foto: Vegard Wivestad Grã˜tt/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

أوزيل يخطط لإنهاء مسيرته بعيدا عن البوندسليغا 10.07.2020

رغم كل المشاكل التي يواجهها بطل مونديال البرازيل 2014، مع فريقه أرسنال الإنجليزي، إلا أن مسعود أوزيل لا يريد الرحيل قبل موسم 2021، ومخططاته اللاحقة غائبة عنها فرق البوندسليغا تماما.

24.02.2019, Großbritannien, London: Fußball, Premier League, FC Arsenal - FC Southampton, im Emirates Stadion. Unai Emery, Trainer von Arsenal, spricht während des Spiels mit Mesut Özil. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

المدرب السابق لأرسنال يُعاود الهجوم على مسعود أوزيل 16.05.2020

جدد مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري هجومه على نجم "المدفعجية" مسعود أوزيل. المدرب الإسباني حدد "نقاط ضعف" أوزيل، مؤكداً أن الدولي الألماني السابق هو المسؤول بمفرده عن عدم حصوله على دقائق لعب كافية فوق المستطيل الأخضر.
15.12.2019 Arsenal's German midfielder Mesut Ozil reacts to his substitution by kicking his gloves along the touchline during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on December 15, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام 31.03.2020

وسط الأخبار السيئة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، تتسلل السعادة إلى حياة لاعب فريق أرسنال الإنكليزي، فقد رزق بمولودته الأولى التي احتفل بها مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.
05.12.2019, Großbritannien, London: Fußball: Premier League, England, FC Arsenal - Brighton & Hove Albion, 15. Spieltag: Mesut Özil in Aktion. Foto: Vegard Wivestad Grã˜tt/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رهان خاص بين أوزيل ومشجع مهووس 11.03.2020

عقد نجم أرسنال مسعود أوزيل صفقة مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة. المشجع عبر عن سعادته الكبيرة بعد موافقة أوزيل على الدخول في هذا الرهان الفريد من نوعه.
Jan 01, 2020, London, England, United Kingdom - Arsenal V Manchester United, Emirates stadium, London. UK. Premier League. Arsenal Manager Mikel Arteta at end with Ozil © Andy Hooper/Daily Mail/SOLO Syndication |

عام جديد ومدرب جديد .. وأخيرا تعود البسمة لمسعود أوزيل! 02.01.2020

كان 2019 عاما صعبا على أوزيل، فالنجم الموهوب عاندته الكرة أغلب الأوقات. لكن في أول أيامه، حمل العام الجديد هدية كان يحتاجها. ففي أول مباراة لأرسنال مع المدرب أرتيتا، نجح الفريق في الفوز على مان يونايتد، ليبتسم أوزيل.

24.02.2019, Großbritannien, London: Fußball, Premier League, FC Arsenal - FC Southampton, im Emirates Stadion. Unai Emery, Trainer von Arsenal, spricht während des Spiels mit Mesut Özil. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

إيمري منتقدا: أوزيل يتألق بفضل من يلعبون حوله 21.12.2019

وجه مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري سهام النقد إلى نجم أرسنال مسعود أوزيل. المدرب الإسباني كشف عن نقطة ضعف أوزيل وأكد أن الدولي الألماني السابق كان التحدي الأكبر بالنسبة له خلال فترة تدريبه لفريق أرسنال.
25.07.2018, Singapur: Mesut Özil geht zum Training des FC Arsenal. Mit Arsenal ist Özil derzeit auf Werbetour in Asien. Nach seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft kehrt Mesut Özil zurück ins Training des FC Arsenal. Foto: Christoph Sator/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بعد تعليقاته.. حذف أوزيل من لعبة إلكترونية في الصين 19.12.2019

في خطوة تصعيدية جديدة، حذفت شركة صينية نجم أرسنال مسعود أوزيل من لعبة كرة قدم إلكترونية لنسخة الهواتف النقالة في البلاد بعد دعمه أقلية الإيغور المسلمة، فيما نأى نجم أرسنال بنفسه حول تصريحات الدولي الألماني السابق.
15.12.2019 Arsenal's German midfielder Mesut Ozil reacts to his substitution by kicking his gloves along the touchline during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on December 15, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

عندما تصطدم السياسة بالرياضة 17.12.2019

أثار دعم اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل أقلية الإيغور في الصين وانتقاده صمت الدول الإسلامية على اضطهادها موجة من ردود الفعل السياسية. فيما يلي نظرة على بعض الاحتجاجات السياسية في عالم الرياضة.
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