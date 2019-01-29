 مسعود أوزيل.. 50 ألف يورو يومياً للجلوس على مقاعد البدلاء | عالم الرياضة | DW | 30.01.2019

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عالم الرياضة

مسعود أوزيل.. 50 ألف يورو يومياً للجلوس على مقاعد البدلاء

رغم جلوسه على مقاعد البدلاء وتراجعه في حسابات المدرب أوناي إيمري، إلا أن لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل يحصل على مبلغ خيالي يومياً يصل إلى 50 ألف يورو. مقابل ماذا؟ مقابل الجلوس على مقاعد البدلاء أحياناً.

Mesut Özil (Imago/Prime Media Images)

تعود آخر مباراة شارك فيها اللاعب الألماني مسعود أوزيل في الدوري الإنجليزي إلى 26 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي آخر ، كما غاب أوزيل عن تشكيلة أرسنال في آخر مباراتين. حتى أن لاعب وسط أرسنال السابق الفرنسي إيمانويل بوتي بات يصرح علناً ضد مسعود أوزيل (30 عاماً)، قائلاً إن الكثير من الأندية ترغب في وجود أوزيل بصفوفها، "لكن من يمكنه تحمل راتبه الأسبوعي المرتفع الذي يصل إلى 350 ألف يورو أسبوعياً؟".

ورغم أن أوزيل الذي لم يلعب ثانية واحدة منذ مطلع العام، حصل على قرابة مليونين يورو منذ آخر مباراة له. كما لم يعد متابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى نحو 70 مليون متابع، يرون صور احتفاله بالأهداف من المستطيل الأخضر، وإنما قبلته على جبين خطيبته التركية أمينة قولاش.

عن ذلك يقول أسطورة أرسنال إيمانويل بوتي: "لا أعلم ماذا يجري في حياته. لكني أرى ما يجري في الملعب. يبدو الأمر كما لو كان أوزيل في انتظار تقاعده". يأتي ذلك في وقت يعلن فيه مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري كل أسبوع استغناءه عن بطل كأس العالم 2014، متذرعاً مرة بآلام الظهر  وأخرى بمشاكل الكتف وثالثة بأسباب تكتيكية من أجل تبرير غياب أوزيل.

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Allahin izniyle sonsuza dek❤️🇹🇷

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لكن هذه التبريرات على اختلافها لا تؤكد إلا أن النادي الإنجليزي قد استغنى فعلاً عن مسعود أوزيل الذي لم يلعب سوى 13 من 23 مباراة في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي، مسجلاً ثلاثة أهداف فقط مع صناعة هدف واحد.

يُذكر أن  المحلل الرياضي هاري هاريس كان قد تحدث لموقع "فوكوس" الألماني عن إمكانية حدوث مشاكل بين أوزيل والمدرب الجديد آنذاك أوناي إيمري قائلاً: "يرغب المدرب إيمري في نهج أسلوب السرعة والضغط على الخصم، بينما يبدو أسلوب أوزيل على نقيض ذلك، إذ يميل إلى البطء".

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