 مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني | عالم الرياضة | DW | 22.07.2018

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عالم الرياضة

مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني

بعد ساعات من خروجه عن صمته ودفاعه عن الصورة التي جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مونديال روسيا 2018، أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

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شخصية أوزيل..كرة قدم وسياسة ودين وحياة خاصة مثيرة

أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد (22 تموز/ يوليو 2018) اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

مختارات

في أقوى تصريح بعد الخروج المبكر للمانشافت من مونديال روسيا، وصف رومينيغه مسؤولي الاتحاد الألماني بـ "الهواة". في المقابل دافع النجم الألماني السابق عن مسعود أوزيل رافضا تحميله وحده مسؤولية فشل المنتخب. (20.07.2018)

عند الفوز ببطولة العالم، يتم التهليل بلاعبي كرة القدم دون التوقف عند أصولهم الأجنبية، كما هو الحال مع المنتخب الفرنسي، لكن عند الخسارة، يتغير الخطاب وحالة مسعود أوزيل مثال على ذلك. إنها فضيحة كبرى يعلق يوشا فيبر. (22.07.2018)

وكتب أوزيل على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "بقلب مثقل بالحزن وبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعورا بالعنصرية وعدم الاحترام".

وشارك لاعب خط الوسط المهاجم ( 29عاما) في 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، منذ ظهوره الأول مع منتخب الماكينات عام 2009، حيث كان أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل.

ولكن عقب الخروج الموجع لألمانيا من مرحلة المجموعات في المونديال الأخير بروسيا، شعر أوزيل أنه أصبح بمثابة كبش فداء لهذا الإخفاق بسبب جذوره التركية وقضية صوره مع أردوغان.

وفي وقت سابق اليوم خرج أوزيل عن صمته ودافع عن الصورة التي جمعته بالرئيس التركي وأثارت الكثير من الجدل. وشدد أوزيل على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما التقط الصورة  الفوتوغرافية مع أردوغان، ومواطنه إيلكاي غوندوغان صاحب الأصول التركية أيضا، قبل كأس العالم.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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