مسعود أوزيل يؤكد انتقاله إلى فنربخشة التركي

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل أنه سيوقع عقداً مع نادي فنربخشة التركي، مؤكدا أنه "سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال الإنكليزي.

وقال اللاعب الدولي مسعود أوزيل في مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية "أنا سعيد للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربخشة. سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021)، مؤكداً ما نشرته الصحافة التركية.

وأوضحت صحيفة "فاناتيك" الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل مساء اليوم في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربخشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي. ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وكان أوزيل نشر السبت قلبين بألوان فنربخشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر. وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول "عودة ميمونة إلى الوطن!".

ولم يلعب الألماني منذ آذار/مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في حزيران/يونيو المقبل. وأكد اللاعب الأحد أنه "لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة" لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وأنه "جاهز بدنياً".

وانتقل أوزيل إلى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في عام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب)