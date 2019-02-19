مسدس مطلي بالذهب هدية نواب باكستانيين لمحمد بن سلمان

يعد تبادل الهدايا الفاخرة أمرا شائعا خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها السياسيون في زياراتهم الخارجية، ويبدو أن الغرض من ذلك هو كسب ود الضيف أو المضيف. وغالبا ما يأخذ كل طرف بعين الاعتبار الأشياء المفضلة لدى الطرف الآخر لتكون الهدية مناسبة لذوقه.

لكن الهدايا التي يتبادلها السياسيون تخلق أحيانا الحدث بسبب نوعها أو المبالغة في قيمتها أو الرسالة التي يراد تمريرها من خلال نوع الهدية.

مناسبة هذا الكلام هو الهدية التي تلقاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة لباكستان، حيث سلم وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني مسدسا مطليا بالذهب من تصميم شركة ألمانية يتم إنتاجه في الخارج بترخيص من الشركة الأم.

ونشرت القناة الأمريكية "سي إن إن" على موقعها في تويتر تغريدة تحمل صورة المسدس الذي تلقاه ولي العهد السعودي. وجاء في التعليق على الصورة عبارة: ولي العهد السعودي حصل على مسدس رشاش مطلي بالذهب كهدية في باكستان.

وتصل كلفة هذا النوع من السلاح في العادة وبدون ذهب إلى حوالي 2000 يورو، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين". وإضافة إلى المسدس المذهب حصل ولي العهد السعودي على صورة عبارة عن بورتريه شخصي له.

ويقوم ولي العهد منذ أيام بجولة في آسيا بدأها بزيارة باكستان قبل أن يحل بالهند. وخلال زيارته لباكستان وقع محمد بن سلمان عدة مشاريع استثمارية وصلت كلفتها إلى حوالي 20 مليار دولار.

وتأتي هذه الجولة بعد خمسة أشهر ونصف شهر على مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول، في قضية أثارت استياء كبيرا وأساءت لصورة السعودية وخصوصا ولي العهد.

ع.ع/ع.ش