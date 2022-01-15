 مستوى قياسي متوقع من الانبعاثات وأزمة الغاز تهدد هدف الحد من الاحترار | التغيرات المناخية | DW | 11.11.2022

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بيئة ومناخ

مستوى قياسي متوقع من الانبعاثات وأزمة الغاز تهدد هدف الحد من الاحترار

على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟

الفيضانات من تداعيات التغير المناخي (نازح عند الحدود الكينية الصومالية) (10/2006)

تقول الدراستان إن فرصة احتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات تراجعت إلى النصف (أرشيف)

أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم ستتجاوز مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19.

مختارات

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريباً. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".

زيادة حتمية؟

واستناداً إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36.6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19". وتنجم هذه الزيادة خصوصاً عن استخدام النفط (+2.2%) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+1%).

وأشار غلين بيترز أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرث سيستيمز ساينس داتا" بمناسبة انعقاد كوب27 إلى "اجتماع عاملين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة".

ويحتسب فريق "غلوبال كربون بروجيكت" الذي يضم اكثر من مئة عالم من 80 مؤسسة، سنوياً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن "ميزانية" الكربون المتبقية أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.

فدرجة الحرارة مرتبطة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جداً في الأجواء. وقد زاد هذا التركز بنسبة 51 % منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.

ويمكن للعلماء أن يحولوا "الميزانية" المتبقية إلى مدة زمنية لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.

عن كثب - الحياد المناخي - فكرة واقعية أم خدعة؟

تراجع فرصة احتواء الاحترار

واستناداً إلى الوتيرة الحالية "لإنفاق" هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف فرصة احتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات. فينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول 2030 لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحاً في اتفاق باريس.

ومع بلوغ الاحترار 1.2 درجة مئوية حتى الآن تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم كما حصل خلال هذا العام مع ما حمل من موجات حر وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة...

وقالت خبيرة المناخ كورين لوكيريه المشاركة في إعداد التقرير "سجّلنا بعض التقدم"، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري انتقل من 3 % تقريباً سنوياً في العقد الأول من الألفية إلى 0.5 % في العقد الأخير.

وشددت الخبيرة "أثبتنا أن السياسة المناخية تؤتي ثماراً. إلا أنّ تحرّكًا منسّقًا بالمستوى الذي بُذِل خلال كوفيد وحدهُ يمكنه أن يؤدي إلى اتجاه تنازليّ".

وفي سياق متصل قال علماء الخميس على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر، إن الإقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. 

 وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءا كبيرا من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية. وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت أناليتيكس والتي شاركت في إعداد التقرير "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".
 

الدول الأكثر تلويثاً

وبين أكثر الدول تلويثاً سيسجل الارتفاع الأكبر في الانبعاثات الأحفورية العام 2022 في الهند مع نسبة 6 % بسبب استهلاك الفحم خصوصاً على خلفية انتعاش اقتصادي قوي. وسيبلغ الارتفاع في الولايات المتحدة 1.5 %.

أما الصين فيتوقع أن تتراجع فيها الانبعاثات بنسبة 0.9 % بعد انخفاض كبير في مطلع السنة جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بسياسة صفر كوفيد وأزمة قطاع البناء مع أن موجة الحر خلال الصيف تسببت بعد ذلك بانخفاض في الإنتاج الكهرومائي وارتفاع في الفحم.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الغارق في أزمة طاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد تتراجع الانبعاثات فيه 0.8 % مع انهيار في الانبعاثات المرتبطة بالغاز بنسبة 10 % في حين أن تلك المرتبطة بالفحم سترتفع بنسبة 6.7 % في مقابل 0.9 % للنفط.

أما الارتفاع في بقية أرجاء العالم فسيكون عند نسبة 1.7 % وهو مرتبط خصوصا بحركة النقل الجوي. في حين أن الانبعاثات غير المرتبطة بالطاقة الأحفورية وتشكل 10 % من الأجمالي، فهي ناجمة خصوصاً عن قطع أشجار الغابات وستسجل تراجعا طفيفا.

ويؤثر الاحترار من الآن على آبار الكربون الطبيعية التي تلعب دوراً حيوياً في تخفيفه. فامتصاص الآبار الأرضية لثاني أكسيد الكربون انخفض بنسبة 17 % تقريبا وامتصاص المحيطات بنسبة 4 %،  خلال العقد الممتد بين 2012 و2021.

وبسبب أزمات متعددة، لن يكون العام 2022 سنة عادية يمكن من خلالها استخلاص عِبَر واضحة، بحسب مُعدّي التقرير.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

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  • الحاجز المرجاني العظيم في استراليا

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    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

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  • صورة تخيلية لما قد تصبح عليه الأرض إذا فشلت جهود خفض حرارة الكوكب

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

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    يشير البحث الجديد إلى أنه قد يتم الوصول إلى مستويات انقراض كارثية إذا أطلق العالم غازات الدفيئة بشكل غير مقيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 4 درجات مئوية من متوسط درجة الحرارة التي كانت عليها الأرض في أوقات ما قبل الصناعة وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقراض أنواع حية قد تعيد تشكيل الحياة في المحيط لعدة قرون أخرى.

  • أنواع من الدلافين في البحر الأحمر بمصر

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الخطر يقترب بسرعة

    لكن حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال العالم على وشك فقدان جزء كبير من الحياة البحرية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بأعلى مما كانت عليه قبل عصر الصناعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث حتى في ظل التعهدات المناخية الحالية من قبل حكومات العالم، سيتم القضاء على حوالي 4 ٪ من إجمالي نحو مليوني نوع من الكائنات البحرية في البحار والمحيطات.

  • أنواع من الحيتان أمام السواحل الكندية

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    الكائنات القطبية أكثر عرضة للخطر

    وفقًا للدراسة، تعتبر الأسماك والثدييات البحرية التي تعيش في المناطق القطبية أكثر عرضة للخطر، لأنها لن تكون قادرة على الهجرة إلى المناخات الأكثر برودة، على عكس الأنواع الاستوائية، ولن تجد تلك الكائنات مكان تذهب إليه.

  • أحد عمال الصيد البحري في سيريلانكا

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    أخطار أخرى

    يؤدي خطر تغير المناخ إلى تعاظم الأخطار الرئيسية الأخرى التي تواجهها الحياة المائية، مثل الصيد الجائر والتلوث. وجدت الدراسة أن ما بين 10٪ و 15٪ من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض بسبب هذه التهديدات المختلفة بحسب بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

  • أحد أنواع الحيتان في القطب الشمالي

    ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية

    ما نفعله اليوم.. يحدد شكل مستقبلنا

    يقول العلماء إن مستقبل الحياة في المحيطات يعتمد بقوة على ما نقرر فعله مع غازات الدفيئة اليوم. وبناء على ذلك سيتحدد شكل المحيطات في المستقبل: إما مساحات مائية شاسعة شبه خالية من أي حياة أو محيطات تحتفظ بما بها من كائنات بحرية. يعتمد ذلك على نجاحنا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إعداد: عماد حسن


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