مستقبل بايرن ميونيخ.. بعد رحيل متوقع لثلاثة من أبرز لاعبيه

تنتهي عقود ليفاندوفسكي وحارس المرمى الدولي مانويل نوير وتوماس مولر نهاية 2023، إضافة إلى عقد سيرج غنابري، في حين لم يُقدِم النادي البافاري على خطوة التباحث حول إمكانية تجديدها، ما أثار قلق الصحافة البافارية.

وأقرّ الرئيس التنفيذي للنادي حارس مرماه السابق أوليفر كان أن ليفاندوفسكي "يتساءل" حول مستقبله في سن الـ33 عاماً. وتطرقت بعض وسائل الإعلام عن رحيل مرتقب للمهاجم الدولي البولندي إلى برشلونة الإسباني مع نهاية الموسم الحالي. ويتم الحديث عن تعويض بقيمة 40 مليون يورو.

ضمن السياق ذاته، أعلنت صحيفة "كيكر" أن النادي لم يقترح على الثنائي نوير (36 عاماً) ومولر (32 عاما) سوى التمديد لعام إضافي حتّى 2024. رحيلهم سيترك بايرن ميونيخ يتيماً من أبرز ثلاثة لاعبين أسطوريين في صفوفه.

حتى الآن، لم تجرِ إدارة النادي سوى تعاقدات مع مواهب شابة وتحديداً من أياكس أمستردام الهولندي مع لاعب الوسط الهولندي ريان غرافنبرش (19 عاماً) والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي (24).

ولأسباب اقتصادية، يرغب بايرن في تغيير سياسة التعاقدات والاعتماد أكثر على لاعبين من مركز التدريب أو في بداية مسيرتهم.

ومن بين اللاعبين الشبان الذين تضمهم صفوف النادي البافاري المدافع الكندي ألفونسو ديفيس (21 عاماً)، ولاعب الوسط الدولي جمال موسيالا الذي بإمكانه اللعب في مراكز مختلفة، والمدافع الفرنسي تانغي نيانزو (19 عاماً لكل منهما)، وفي المستقبل القريب النجم الصاعد لاعب الوسط المهاجم بول فانر الذي خطى خطواته الأولى في الفريق الأوّل في سن الـ16 عاماً.

تعتبر المفاوضات بشأن تجديد عقود اللاعبين "معقدة، في هذه المرحلة الصعبة مالياً"، حسب المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش الذي يدرك جيداً عدم قدرة بايرن على التصرف بجنون في سوق الانتقالات.

لا يزال بايرن عملاقاً على ساحة كرة القدم الأوروبية حيث احتل المركز الثالث في تصنيف ديلويت السنوي (الدوري المالي) برصيد 634 مليوناً كرقم أعمال في موسم 2020-2021 خلف مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! بايرن ميونيخ ـ ألمانيا 2013 ـ 2022 كرَّس بايرن ميونيخ سيطرته على الدوري الألماني وتوج باللقب العاشر تواليا والـ32 في تاريخه، وهذا هو "الكلاسيكر" الـ52 الذي يكسبه العملاق البافاري من أصل 107 لقاءات مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الـ"بوندسليغا". وهي المرة الأولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة تواليا في البطولات الخمس الكبرى.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! فريق سكونتو ريغا Skonto Riga - لاتفيا 1991- 2004 تأسس فريق سكونتو ريغا اللاتفي في عام 1991 وبدأ في الفوز منذ ذك الحين، حيث جمع 14 بطولة دوري حتى عام 2004. على مدى عشر سنوات في الدوري المحلي، لم يشكل أي فريق آخر تهديداً على مسيرته. لموسمين متتاليين، لم يخسر الفريق مباراة واحدة. يرتبط نجاحه بشكل وثيق بأليكساندرس ستاركوفس الذي كان مدرباً رئيسياً للنادي وحقق معه هذا الرقم القياسي. تم حل فريق سكونتو ريغا بعد إعلان إفلاسه في عام 2016.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! لينكولن ريد إمبس - جبل طارق 2003-2016 فاز فريق لينكولن ريد إمبس إف سي بـ 14 بطولة متتالية ويعتبر أنجح فريق كرة قدم في جبل طارق، بعد أن فاز بـ 26 لقباً وطنياً. في عام 2014 ، أصبح "ريد إمبس أول فريق في المنطقة يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه سقط أمام هافنار بولتفيلاغ من جزر فارو في الجولة الأولى من التصفيات.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! روزنبورغ ـ النرويج 1992-2004 تأُسس في مايو 1917. اشتهر فريق روزنبورغ بمساهماته في دوري أبطال أوروبا، إذ تأهل إلى دور المجموعات 11 مرة بين عامي 1995 و2007. وتمكن من الوصول مرتين إلى مرحلة خروج المغلوب. حقق النادي رقماً قياسياً بحصوله على 26 لقب دوري. من عام 1991 حتى عام 2004، فاز الفريق بـ 13 لقبًا متتاليًا، 10 منها تحت قيادة نيلز آرني إيجن. كان جون كارو (يمين) أحد أكبر نجومه، وانتقل سريعًا إلى أندية أوروبية أكبر.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! باتي بوريسوف ـ بيلاروسيا 2006-2018 يقع مقر نادي باتي بوريسوف في مدينة باريساو الصغيرة، على بعد 75 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مينسك عاصمة بيلاروسيا. تأسست شركة BATE في عام 1973 وكونت فريقا رياضي لشركة بوريسوف لالكترونيات السيارات والجرارات. فاز بـ 13 بطولة وطنية على التوالي بين عامي 2006 و2018 ، ووصل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات. أشهر لاعبيه هو ألكسندر هليب (وسط).

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! دينامو زغرب ـ كرواتيا 2006-2016 اكتسب فريق دينامو زغرب سمعة طيبة في إنتاجه للاعبين الذين واصلوا مسيرتهم المهنية الناجحة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأشهرهم لوكا مودريتش. ومن بين أولئك الذين بدأوا النادي، أو كان لهم بمثابة نقطة الانطلاق لبقية أندية أوروبا: روبرت بروزينيكي، زفونيمير بوبان، ماتيو كوفاسيتش، وماريو ماندزوكيتش، ومؤخرًا داني أولمو وجوسكو غفارديول.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! دينامو برلين ـ ألمانيا الشرقية 1979-1988 تأسس فريق دينامو برلين عام 1966 وفاز بـ 10 ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني الشرقي السابق "أوبرليغا". كان الفريق مكروهاً على نطاق واسع بسبب صلاته بجهاز "الشتازي"(الشرطة السرية الألمانية الشرقية). مثل العديد من الأندية الأخرى بألمانيا الشرقية، عانى الفريق بعد سقوط الشيوعية، حيث تم شراء لاعبين كبار مثل اندرياس توم (الثاني من اليمين) من قبل أندية أكثر ثراءً في الدوري الألماني.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! بيونيك يريفان ـ أرمينيا 2001-2010 قد يكون نادي "إف سي بيونيك يريفان" معروفًا بسبب المهاجم هنريك مخيتاريان الذي يظهر في الصورة (على اليمين) خلال مباراة تصفيات بدوري أبطال أوروبا لعام 2007. شارك النجم الأرمني في عدد من مباريات بيونيك والتي حصد خلالها 10 ألقاب بين عامي 2001 و2010 ، لكنه انتقل لاحقًا للعب مع شاختار دونيتسك وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وأرسنال واستقر الآن في نادي روما.

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فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! نادي لودوغوريتس رازغراد ـ بلغاريا 2012 - .. تأسست شركة نادي لودوغوريتس رازغراد في عام 1945 ولم يكن النادي معروفاً على مدى عقود متتالية. بدأ النادي في الظهور في سبتمبر/أيلول 2010، عندما اشترى رجل الأعمال البلغاري كيريل دوموشيف نادي الدرجة الثانية آنذاك بهدف نقله إلى الدرجة الأولى. نجح النادي في الموسم نفسه في الانتقال للدرجة الأولى. منذ ذلك الحين، فاز بعشرة ألقاب - ولا يزال هذا العدد في ازدياد.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! نادي إم تي كيه بودابست ـ المجر في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) لافتتاح ملعب Hidegkuti Nandor الجديد في عام 2016، كانت أيام مجد فريق إم تي كيه بودابست الذي حصد 10 ألقاب متتالية قد ولت منذ وقت طويل. فاز الفريق بالدوري المجري 23 مرة والكأس 12 مرة، كما فاز النادي بكأس السوبر المجري مرتين. في عام 1964 احتل المركز الثاني في كأس الأندية الأوروبية بعد الخسارة أمام سبورتنغ كلوب البرتغالي.

فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها! دينامو تبليسي ـ جورجيا 1990-1999 هو الفريق الوحيد في جورجيا الذي فاز بالكأس الفضية الأوروبية. أشهر مدربي الفريق هو نودار أخالكاتسي، الذي قاد الفريق إلى اللقب السوفيتي عام 1978، وكأس الاتحاد السوفيتي مرتين ( 1976 و1979 )، وكأس الكؤوس الأوروبية. فاز بالدوري الجورجي 16 مرة و13 بكأس جورجيا. في الصورة يظهر اللاعبون وهم يحتفلون بفوزهم 2-1 على فريق ألمانيا الشرقية كارل زييس جينا في نهائي 1981 بكأس الكؤوس الأوروبية سابقاً.



وبينما تقوم أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أو باريس سان جرمان الفرنسي، المدعومة بصناديق استثمار سخية، بدفع رواتب وتعويضات انتقال كبيرة، يعتمد بايرن على موارده الخاصة وإدارة خالية من الديون.

وتقرّ إدارة النادي البافاري بأنها تواجه المزيد من الصعوبات في اللحاق بركب الأندية الثرية، بعد عامين من إقامة المباريات خلف أبواب مؤصدة أو جزئياً على خلفية تداعيات فيروس كورونا.

في الموسمين الماضيين، اضطر بايرن خلافا لرغبته إلى التخلي عن بعض مفاتيح اللعب لديه على غرار لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والمدافع النمسوي ديفيد ألابا اللذين انضما الى ليفربول الانكليزي وريال مدريد الإسباني تواليا لعدم قدرته على مضاهاة العروض الإنكليزية والإسبانية.

بعد موسم أول متفاوت، لم يعوض الفوز في "بوندسليغا" عن الإقصاء المبكر في دوري أبطال أوروبا ، وقد أقرّ المدرب الشاب يوليان ناغلسمان (34 عاماً) بهذا الواقع الأليم واصفاً اللقب العاشر توالياً في الدوري بأنه "غير كافٍ" في ضوء طموحات النادي.

تستمر إدارة النادي في رؤية ناغلسمان المدرب الأفضل للمواسم القادمة، لكن هذا الفني الموهوب لن يكون قادراً على فعل أي شيء إذا لم تكن لديه التشكيلة المناسبة للمنافسة على أعلى المستويات.

أظهرت سلسلة الغيابات بسبب كوفيد-19 والإصابات هذا الشتاء أن بايرن يملك في صفوفه 11 لاعباً على المستوى العالمي، إلاّ أنه يفتقر إلى لاعبين بدلاء من الطراز الرفيع مقارنة مع الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى.

ع.ج/ع.ج.م (أ ف ب)