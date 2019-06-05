 مستقبل أفريقيا- مشاريع طموحة والتجارة الحرة محور قمة النيجر | سياسة واقتصاد | DW | 06.07.2019

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سياسة واقتصاد

مستقبل أفريقيا- مشاريع طموحة والتجارة الحرة محور قمة النيجر

14 مبادرة على أجندة 2063، لتمهيد طريق القارة السمراء نحو مستقبل أفضل. وستكون اتفاقية التجارة الحرة محور قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر. لكن هناك مشاريع أخرى لا تزال على لائحة الانتظار.

Nairobi Gikomba Second-Hand Markt (picture-alliance/dpa/D. Irungu)

التنمية المستدامة لأفريقيا، هي خطة الاتحاد الأفريقي، الذي يعقد قادته قمة في نيامي بالنيجر. وعلى جدول أعمال هذه القمة، تأتي أجندة 2063، وهي الخطة الرئيسية لأفريقيا من أجل تسريع التنمية والنمو الاقتصادي للقارة. وتتضمن الأجندة 14 مبادرة في مجالات البنية التحتية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وحفظ السلام تحت شعار "أفريقيا التي نريدها". لكن منذ وقت طويل لا تسير الأمور كما هو مخطط لها.

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على سبيل المثال، المبادرة رقم 5 والمتمثلة في وقف إطلاق النار الكامل في أفريقيا. حدد الاتحاد الأفريقي هذا الهدف لعام 2020، أي العام المقبل. وينتقد ديسو ماريسا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا، التباطؤ في التنفيذ، إذ "لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. فنحن تقريباً في عام 2020، والأسلحة لا تزال موجودة". لكن وقف إطلاق النار في أفريقيا هو جزء من المخططات على الأجندة. ويضيف: " لذلك كان من الصعب تحديد النجاحات الفردية في أجندة 2063. كما يمكن أن يؤثر فشل أحد المشاريع تلقائياً على نجاح باقي المشاريع الأخرى".

ويؤكد الخبير السياسي من التوغو، ديزيريه أسوغبافي، أيضاً في مقابلة له مع DW أن "وقف إطلاق النار والأمن هما أساس التنمية. في حالة ما تعرض جزء كبير من القارة للتخريب، يصبح التنفيذ الناجح للأجندة أمراً صعباً".

Angola Soldat (Getty Images/AFP/P. Guyot)

وقف إطلاق النار الكامل في أفريقيا جزء من أجندة 2063

اتفاقية التجارة الحرة تتطلب حرية التنقل

لكن هل يمضي الاتحاد الأفريقي قدماً في مشاريعه؟ مثل مشروع منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ( AfCFTA )، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للقارة في السوق العالمية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو/ أيار من هذا العام 2019 بالنسبة للدول الأربع والعشرين التي صادقت عليها. وفي حال انضمت جميع البلدان الأفريقية، يمكن أن تصبح منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ( AfCFTA ) أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الناتج الاقتصادي 3 تريليونات دولار وأكثر من مليار ونصف مليار مستهلك. لكن هذا المشروع لا يزال حبرا على الورق.

يقول ديزيريه أسوغبافي عن قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في نيامي "هذا الاجتماع يدور حول دخول اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا حيز التنفيذ". ويضيف "تعد خطوة كبيرة في أجندة الاتحاد الأفريقي. وفي حال تم تنفيذها بالكامل، فيمكنها تغيير مصير القارة". وبالفعل، يمكن أن تحصل المشاريع على دعم في نهاية الأسبوع. والسبب في ذلك هو أنه وبعد الكثير من التردد، أعلنت نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، عن انضمامها إلى اتفاقية التجارة الحرة. لكن يمكن إغفال المشاريع الأخرى أثناء الاجتماع، كما يقول ديسو ماريسا، فهو لا يعتقد أنه "ستتم مناقشة مسألة التنقل الحر للأشخاص في إفريقيا". وهذا الأمر تأثير كبير على تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة. ويضيف ماريسا، أنه "لكي تنجح اتفاقية التجارة الحرة، يجب أن يصبح الناس قادرين على السفر من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر داخل أفريقيا"

Afrikanischer Reisepass (picture-alliance/Godong)

جواز سفر موحد للأفارقة يسهل عليهم حركة التنقل

لابد من دعم وتطوير حركة الطيران

مبادرة التنقل الحر للأشخاص هي مبادرة طموحة. وفي المستقبل، يجب أن يكون جميع الأفارقة قادرين على السفر والعمل والعيش بحرية في قارتهم. ولهذا يجب إدراج جواز سفر موحد للأفارقة أيضاً، لكن ماريسا يعتبر هذا أمرا ثانويا في الوقت الحالي، إذ "يكفي السفر عن طريق جواز سفر وطني، و من دون تأشيرة أو متطلبات أخرى". وفي قمة خاصة عُقدت في شهر مارس/ آذار عام 2018 في كيغالي في رواندا، وقعت 27 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على بروتوكول التنقل الحرة للأشخاص. ولكن منذ ذلك الحين لم يحدث أي تطور. وفي الوقت الحالي يبدو أن هناك انعداما للثقة متبادل بين البلدان الأفريقية.

المبادرات الرامية إلى توسيع البنية التحتية داخل أفريقيا تتقدم ببطئ أيضا، وطرق نقل أفضل ضرورية جدا من أجل توسيع نطاق التجارة ونقل الركاب بين البلدان الأفريقية. فعلى سبيل المثال حركة الطيران، حيث "لا تزال العديد من مسارات الطيران الحالية تمر عبر دول لقوى الاستعمارية السابقة. وللطيران عبر أفريقيا، يتوجب علي شخصياً الطيران من فوق أوروبا"، يقول الخبير السياسي أسوغبافي. لهذا السبب من المهم تطوير ودعم شركات الطيران الأفريقية.

وفي بداية عام 2018، وقعت 23 دولة أفريقية معاهدة تسمح لشركات الطيران في الدول الأعضاء بالوصول المجاني إلى مطارات الدول الأعضاء الأخرى في المستقبل. لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين! يقول أسوغبافي معبرا عن استيائه من الوضع.

Äthiopian Airlines (picture-alliance/AP Photo/M. Ayene)

يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز النقل الجوي في القارة السمراء

44 عاماً و14 مشروعاً

الوضع مشابه في قطاع النقل بالسكك الحديدية. فمن المخطط إنشاء شبكة عالية السرعة لربط السكك الحديدية الوطنية في 54 دولة أفريقية وجميع العواصم ببعضها. وما لا يقل عن 12 ألف كيلومتر من الطرق الجديدة سيتم بناؤها لهذا الغرض. لكن لا يعتقد ديسو ماريسا انه سيتم تنفيذ ذلك في المستقبل القريب. ويقول "لهذا، يتعين على الدول الأعضاء أولاً تحديث بنيتها التحتية على المستوى الوطني".

التقدم في تتنفيذ الطموحات الأفريقية ليس شاملا حسب رأي ديزيريه أسوغبافي، إذ "حتى الآن، أرى تطوراً فقط في اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا. لا يكفي أن تصدق الدول على المقترحات ثم لا تنفذها". ويعتبر أسوغبافي الطموحات المعلقة للاتحاد الأفريقي جزءاً من المشكلة، والتي يقول عنها "هناك حاجة إلى تمويل مشاريع مثل شبكة القطارات. وهذا الاستثمار لن يحدث بين عشية وضحاها".

لا يزال هناك 14 مشروعاً لتنفيذها خلال 44 عاماً. هل يكفي هذا الوقت؟ ديسو ماريسا يجب بأنه "لا يمكن تنفيذ كل المشاريع حتى عام 2063". لكن ديزيريه أسوغبافي يبدو أكثر تفاؤلا ويرى أن الأجندة 2063 هي "هدف، والقارات الأخرى تمكنت من تحقيقه". وبالنسبة إليه، فإن نجاح أجندة 2063 مرتبط بالحكومات، "فإذا كانت لدينا حكومات قوية، يمكننا وضع الخطط والمشاريع موضع التنفيذ، لكن إذا لم نحل مشكلة الحكومات التي لدينا الآن، ستتبقى أجندة 2063 إلى الأبد حبراً على ورق".

سيليا كاترينا فروليش/ إ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

يوثق معرض "يوميات إفريقيا" للصور، الجانب الآخر للحياة اليومية من داخل القارة السمراء، الذي تغفل عنه وسائل الإعلام الغربية. هذه الصورة عُرضت على إنستغرام وستُعرض خلال فعاليات منتدى الإعلام العالمي لمؤسسة DW. (29.05.2019)  

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