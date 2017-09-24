 مستشار ترامب السابق يخطط لإنشاء حركة شعبوية في أوروبا | أخبار | DW | 21.07.2018

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أخبار

مستشار ترامب السابق يخطط لإنشاء حركة شعبوية في أوروبا

ستيف بانون، مستشار ترامب السابق هو رائد اليمين الشعبوي بأمريكا. والآن يريد بانون للانتقال إلى بروكسل وإنشاء حركة يمينية شعبوية في أوروبا، كي تمثل ثقلا في مواجهة المستثمر جورج سوروس، الذي يدعم مجموعات ليبرالية.

Parteitag Front National in Lille Steve Bannon (picture alliance/MAXPPP/dpa/P. Pauchet)

يسعى ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب، إلى إنشاء مؤسسة في أوروبا تهدف إلى اطلاق "ثورة" شعبوية يمينية في القارة، بحسب ما أعلن موقع "دايلي بيست" الأميركي. وأبلغ بانون (64 عاما)، الذي يعتبر رائد اليمين الشعبوي الأميركي، موقع "دايلي بيست" بأنه ينوي أن تكون الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019 أولى الاستحقاقات لمؤسسته.

وينوي بانون، مسؤول الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض، أن يتخذ من بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، مقرا رئيسيا لمنظمته التي سيكون اسمها "الحركة"، ويعتزم توظيف عشرة أشخاص قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في 2019، بحسب ما نشر الموقع مساء أمس الجمعة.

مختارات

في خطوة مفاجئة، أعلن كبير المديرين التنفيذيين لشبكة بريتبارت اليمينية أن ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب وأحد مهندسي فوزه في الانتخابات، قد تخلى عن منصبه في إدارة الشبكة دون تقديم المزيد من التفاصيل. (09.01.2018)

على الرغم من محاولات منعه، صدر اليوم الجمعة كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي يوجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويصوره على أنه جبان وعديم الخبرة. فيما وصف ترامب صاحب الكتاب بالمجنون. (05.01.2018)

وأضاف موقع "دايلي بيست" أن "الحركة" يمكن أن تزود شخصيات سياسية يمينية لا تحظى بالضرورة بدعم منظمات فاعلة باستطلاعات واستشارات وأفكار ومقترحات". وينوي بانون منافسة مؤسسة "اوبن سوسايتي" اليسارية، التي يملكها الملياردير الأميركي جورج سوروس. ويقول بانون "سوروس لامع. إنه شيطان لكنه لامع".

وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن بانون، الرئيس التنفيذي السابق لموقع "بريتبارت نيوز" اليميني المتطرف، نزل في أحد الفنادق الفخمة في لندن خلال زيارة ترامب لأوروبا واستقبل ممثلين لحركات يمينية في أوروبا. ويقول بانون للموقع "حققنا نجاحا كبيرا لدرجة أننا سنبدأ بقبول طلبات التوظيف".

ويبدو أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في أوروبا ولا سيما إعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر، ووصول حزب الرابطة اليميني المتطرف إلى السلطة في إيطاليا مع حركة خمس نجوم الشعبوية، تثير حماسة بانون. وقال بانون إن "إيطاليا هي القلب النابض للسياسة الحديثة. ما ينجح هناك قد ينجح في أي مكان".

يذكر أن ستيف بانون عمل كمسؤول للاستراتيجية في حملة الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات 2016. وبعد نجاح ترامب عينه كبيرا لمستشاريه في البيت الأبيض، غير أنه بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الاثنين انتهى التعاون بين ترامب وبانون في أغسطس/ آب العام الماضي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Participants / Global Media Forum / June 19, 2017 (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    "الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.

  • Musical Welcome / Beethovenfest Bonn, Germany (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/P. Böll)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    يشارك في المنتدى حوالي 2000 ضيف من 130 دولة في إطار أربعين فعالية، من بينهم صناع قرار دوليين مثل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله، ونائب المدير العام لليونسكو فرانك لاروا وكارمن بيريز، إحدى مؤسسي مبادرة "مسيرة المرأة" الأمريكية.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته زيبيرس: تشجيع المشاريع الرائدة ورجال الأعمال الشباب من أهم الأولويات السياسية الاقتصادية في عصرنا. "الشباب يجلبون الأفكار والكبار لديهم الخبرة وعلينا أن نجمع الطرفين معاً."

  • Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مدير عام مؤسسة DW الإعلامية بيتر لمبورغ موجهاً كلامه للطغاة: لن تستطيعوا قمع حرية الرأي للأبد، فحرية الرأي أقوى منكم.

  • Ashok Sridharan (Lord Mayor, City of Bonn, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    آشوك ألكسدندر شريداران، عمدة مدينة بون في كلمته الافتتاحية، وهو كما قدمته رئيسة التحرير في DW اينيس بول، أفضل من يمثل "الهوية والتنوع"، فهو أول عمدة للمدينة من أصول مهاجرة.

  • Keynote: Yusuf Omar (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.

  • Keynote: Frank La Rue (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الكل ضحك على "النشرة الإخبارية" الساخرة التي قدمها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، ووصلت الرسالة السياسية في دقائق معدودة.

  • Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.

  • Prof. André Gagné (Assoc. Prof., Theological Studies, Concordia University, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"

  • Kyle Matthews (Senior Deputy Director, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".

    الكاتب: سمر كرم


مختارات

الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف، وسائل الإعلام الشعبية وتجنب الأخبار الكاذبة، الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الاجتماعي، هذا بعض ما ناقشه الحضور في اليوم الأول للمنتدى الإعلامي العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في بون. (19.06.2017)  

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