مستشار ترامب السابق يخطط لإنشاء حركة شعبوية في أوروبا

يسعى ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب، إلى إنشاء مؤسسة في أوروبا تهدف إلى اطلاق "ثورة" شعبوية يمينية في القارة، بحسب ما أعلن موقع "دايلي بيست" الأميركي. وأبلغ بانون (64 عاما)، الذي يعتبر رائد اليمين الشعبوي الأميركي، موقع "دايلي بيست" بأنه ينوي أن تكون الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019 أولى الاستحقاقات لمؤسسته.

وينوي بانون، مسؤول الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض، أن يتخذ من بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، مقرا رئيسيا لمنظمته التي سيكون اسمها "الحركة"، ويعتزم توظيف عشرة أشخاص قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في 2019، بحسب ما نشر الموقع مساء أمس الجمعة.

وأضاف موقع "دايلي بيست" أن "الحركة" يمكن أن تزود شخصيات سياسية يمينية لا تحظى بالضرورة بدعم منظمات فاعلة باستطلاعات واستشارات وأفكار ومقترحات". وينوي بانون منافسة مؤسسة "اوبن سوسايتي" اليسارية، التي يملكها الملياردير الأميركي جورج سوروس. ويقول بانون "سوروس لامع. إنه شيطان لكنه لامع".

وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن بانون، الرئيس التنفيذي السابق لموقع "بريتبارت نيوز" اليميني المتطرف، نزل في أحد الفنادق الفخمة في لندن خلال زيارة ترامب لأوروبا واستقبل ممثلين لحركات يمينية في أوروبا. ويقول بانون للموقع "حققنا نجاحا كبيرا لدرجة أننا سنبدأ بقبول طلبات التوظيف".

ويبدو أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في أوروبا ولا سيما إعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر، ووصول حزب الرابطة اليميني المتطرف إلى السلطة في إيطاليا مع حركة خمس نجوم الشعبوية، تثير حماسة بانون. وقال بانون إن "إيطاليا هي القلب النابض للسياسة الحديثة. ما ينجح هناك قد ينجح في أي مكان".

يذكر أن ستيف بانون عمل كمسؤول للاستراتيجية في حملة الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات 2016. وبعد نجاح ترامب عينه كبيرا لمستشاريه في البيت الأبيض، غير أنه بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الاثنين انتهى التعاون بين ترامب وبانون في أغسطس/ آب العام الماضي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)