مستشار ترامب السابق يخطط لإنشاء حركة شعبوية في أوروبا

يسعى ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب، إلى إنشاء مؤسسة في أوروبا تهدف إلى اطلاق "ثورة" شعبوية يمينية في القارة، بحسب ما أعلن موقع "دايلي بيست" الأميركي. وأبلغ بانون (64 عاما)، الذي يعتبر رائد اليمين الشعبوي الأميركي، موقع "دايلي بيست" بأنه ينوي أن تكون الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019 أولى الاستحقاقات لمؤسسته.
وينوي بانون، مسؤول الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض، أن يتخذ من بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، مقرا رئيسيا لمنظمته التي سيكون اسمها "الحركة"، ويعتزم توظيف عشرة أشخاص قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في 2019، بحسب ما نشر الموقع مساء أمس الجمعة.
وأضاف موقع "دايلي بيست" أن "الحركة" يمكن أن تزود شخصيات سياسية يمينية لا تحظى بالضرورة بدعم منظمات فاعلة باستطلاعات واستشارات وأفكار ومقترحات". وينوي بانون منافسة مؤسسة "اوبن سوسايتي" اليسارية، التي يملكها الملياردير الأميركي جورج سوروس. ويقول بانون "سوروس لامع. إنه شيطان لكنه لامع".
وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن بانون، الرئيس التنفيذي السابق لموقع "بريتبارت نيوز" اليميني المتطرف، نزل في أحد الفنادق الفخمة في لندن خلال زيارة ترامب لأوروبا واستقبل ممثلين لحركات يمينية في أوروبا. ويقول بانون للموقع "حققنا نجاحا كبيرا لدرجة أننا سنبدأ بقبول طلبات التوظيف".
ويبدو أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في أوروبا ولا سيما إعادة انتخاب فيكتور أوربان في المجر، ووصول حزب الرابطة اليميني المتطرف إلى السلطة في إيطاليا مع حركة خمس نجوم الشعبوية، تثير حماسة بانون. وقال بانون إن "إيطاليا هي القلب النابض للسياسة الحديثة. ما ينجح هناك قد ينجح في أي مكان".
يذكر أن ستيف بانون عمل كمسؤول للاستراتيجية في حملة الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات 2016. وبعد نجاح ترامب عينه كبيرا لمستشاريه في البيت الأبيض، غير أنه بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الاثنين انتهى التعاون بين ترامب وبانون في أغسطس/ آب العام الماضي.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
"الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".
الكاتب: سمر كرم