مستشار ألمانيا شولتس يعترف: أعيش حياة "غير منتظمة تماما"

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) أن حياته كرئيس للحكومة الألمانية تفتقر إلى الإيقاع الثابت.

وخلال مهرجان الفلسفة في مدينة كولن (كولونيا) غربي ألمانيا (فيل. كولون Phil.Cologne)، قال شولتس إنها "حياة غير منتظمة تماما"، مشيرا إلى أنه يعمل على مدار الساعة تقريبا وكذلك في العطلات الأسبوعية بشكل دائم.

وذكر السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الموقف يتغير في تلك الأثناء بشكل يومي، غير أنه لفت إلى أنه كان لديه قبل توليه منصب المستشار تصور عمّا ينتظره لأنه أمكنه متابعة سابقيه المستشارة أنغيلا ميركل والمستشار غيرهارد شرودر عن قرب " لكنك تشعر بأن الأمر مختلف عندما يحدث بالفعل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يحضر فيها مستشار ألماني مهرجان الفلسفة الدولي (فيل كولون) الدولي الذي ينعقد في كولونيا منذ عام 2013.

وكان السؤال الرئيسي في هذه الفعالية هو كيف يمكن منع استمرار تزايد حالة سئم السياسة ومنع انسحاب المزيد من الناس إلى غرف الصدى في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومنذ تسلمه منصبه خلفا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل تعرض شولتس لانتقادات في عدة مناسبات لتصريحات اعتبرت غير لائقة بمنصبه، لعل آخرها "مزحة" أطلقها حول قضية اللجوء في أوروبا.

وكان شولتس صرح خلال مشاركته في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا مؤخرا بأن ألمانيا رغم أنها ليس لها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي؛ لديها أكبر عدد من مقدمي طلبات اللجوء، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هؤلاء لم يتم تسجيلهم في دول أخرى من دول التكتل.

وأضاف شولتس: "أطلقت المزحة في المجلس الأوروبي فقلت إنه يجب أن يكون لألمانيا شاطئ كبير على البحر المتوسط لأن عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا عبر المتوسط ويأتون إلى ألمانيا يفوق عددهم في كل دولة من الدول المطلة على البحر المتوسط".

من جانبها، انتقدت منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية ما قاله شولتس وكتبت على تويتر أن أكثر من 1150 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في عام 2023 وحده بينما الشيء الوحيد الذي خطر على بال المستشار الألماني هو "مزحة سيئة"، وأردفت: "من يستطع أن يضحك على هذا الأمر، لا ينبغي له أن يحكم دولة".

وفي ذات السياق، وجه نواب معارضون انتقادات لشولتس قائلين: "لا ينبغي لمستشار ألماني أن يسخر من معاناة أناس".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)