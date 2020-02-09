 مسبار ″سولار أوربيتر″ في مهمة خاصة لمعاينة الشمس | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.02.2020

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علوم وتكنولوجيا

مسبار "سولار أوربيتر" في مهمة خاصة لمعاينة الشمس

أطلق المسبار الأوروبي الأميركي "سولار أوربيتر" من فلوريدا باتجاه الشمس، التي سيدرس خلال العقد المقبل عواصفها المحملة بالجزيئات التي يمكن أن تسبب أعطالاً على الأرض. كما يهدف إطلاق المسبار إلى تقديم رؤية جديدة حول الشمس.

مسبار فضائي في مهمة خاصة لاستكشاف الشمس

مسبار فضائي في مهمة خاصة لاستكشاف الشمس

في إطار شراكة مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أطلق صاروخ أميركي مسبار وكالة الفضاء الأوروبية "سولار أوربيتر" بنجاح ليل الأحد الإثنين (10 شباط/ فبراير) من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا. وهو ينقل عشر أدوات علمية لمهمة تقدر كلفتها بـ1,5 مليار يورو. وبعد مروره بمداري الزهرة ثم بعطارد، سيقترب المسبار الذي تبلغ سرعته القصوى 245 ألف كيلومتر في الساعة، إلى مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس أي أقل من ثلث المسافة بين الأرض والشمس.

وبعيد إطلاق المسبار، قال دانييل مولر الذي يعمل في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية "أعتقد أن الأمر كان مثالياً، فجأة أصبح لدينا الانطباع بأننا متصلون بالنظام الشمسي بأكمله". وصرحت هولي غيلبرت مديرة قسم علوم الفيزياء الشمسية في وكالة "ناسا" الأميركية قائلة: "لدينا هدف مشترك هو تحقيق أكبر استفادة علمية من هذه المهمة وأظن أننا سننجح".

وأوضح الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ماتيو برتومييه لوكالة فرانس برس أن مهمة "سولار أوربيتر" ستتمثل في "معاينة الشمس بصورة مباشرة". والمسبار محمي بدرع حرارية، إذ تبلغ الحرارة حوالى 600 درجة مئوية. وقال إيان والترز مدير المشروع في شركة "إيرباص" التي صنعت المسبار "عند الاقتراب جداً من الشمس، لا نواجه مشكلة في الطاقة بل في درجات الحرارة" المرتفعة جداً.

وستضاف البيانات الجديدة إلى تلك التي جمعها مسبار "باركر" الذي أطلقته "ناسا" في 2018 واقترب مسافة أكبر بكثير من النجم (7 إلى 8 ملايين كيلومتر) لكن من دون تقنيات مراقبة مباشرة بسبب الحرارة المرتفعة للغاية.

تم إطلاق المسبار سولار أوربيتر من ولاية فلوريدا الأميريكية بهدف تقديم رؤية جديدة حول الشمس.

تم إطلاق المسبار "سولار أوربيتر" من ولاية فلوريدا الأميريكية بهدف تقديم رؤية جديدة حول الشمس.

صور للشمس على مسافة غير مسبوقة

وسيتمكن المسبار الأوروبي من خلال ست أدوات لالتقاط الصور عن بعد، من أخذ صور للشمس على مسافة غير مسبوقة. ومن شأن ذلك أن يظهر للمرة الأولى قطبي الشمس التي لا يعرف عنها حالياً سوى المناطق المدارية. كذلك ستستخدم أربع أدوات قياس "ميدانية" أخرى لسبر أغوار البيئة المحيطة بالشمس.

ويكمن الهدف الرئيسي للمهمة في "فهم كيف تكون الشمس غلافها الجوي وتتحكم به"، على ما قالت آن باكروس المسؤولة عن إدارة المهمة في وكالة الفضاء الأوروبية.

يقع الغلاف الجوي في تيار مستمر من الجسيمات تسمى الرياح الشمسية، وهي متنوعة بشكل كبير، بطريقة غامضة. وتقطع أحياناً هذه الرياح عواصف ناجمة عن انفجارات تتسبب في إطلاق سحابة من المجال المغناطيسي وجسيمات مشحونة تنتشر في الفضاء.

عاصفة شمسية

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تحاول الهند بخطى دؤوبة دخول عالم الكبار في مجال أبحاث الفضاء. لكن المحاولة الهندية الأخيرة بإرسال مسبار إلى القمر تواجه بعض المشاكل، حيث تم التأكد من هبوطه على سطح القمر، ولكن الاتصال لا يزال مفقودا بالوحدة التي تحمله. (08.09.2019)

يشكل الفوسفور أحد أهم العناصر الأساسية في الحياة، غير أن طريقة وصوله إلى الأرض في مراحل مبكرة من تاريخها أحاطها الغموض ولفترة طويلة من الزمن. مؤخراً، توصل علماء الفلك إلى حل ذلك اللغز، وهذا ما تم اكتشافه: (15.01.2020)

وحصلت أعتى عاصفة شمسية في تاريخ البشرية سنة 1859 في ما عرف بـ"حدث كارينغتون". وقد أدت هذه الظاهرة إلى ضرب شبكة التلغراف في الولايات المتحدة فصعق التيار موظفين واحترق بعض الورق في المحطات، كما أمكن رؤية الضوء الشمالي في نقاط غير مسبوقة وصولا إلى أميركا الوسطى.

وفي عام 1989 في مقاطعة كيبيك الكندية، أدى تغير الحقل المغناطيسي الأرضي إلى نشوء تيار كهربائي على درجة عالية تسبب بالتواتر إلى قطع التغذية عن شبكات الكهرباء وبانقطاع هائل في التيار الكهربائي.

 كذلك، يمكن أن تؤدي الانفجارات أيضاً إلى تعطيل الرادارات في المجال الجوي (كما في عام 2015 في الأجواء الاسكندنافية) والترددات الراديوية وتلف الأقمار الاصطناعية. وأوضح برتومييه "تخيلوا نصف الأقمار الاصطناعية مدمرة، ستكون كارثة للبشرية!"

 ويأمل العلماء في الحصول على رؤى معمقة حول الحقول المغناطيسية المحيطة بالشمس والتي تشكل الغلاف الشمسي وتشكل طقس الشمس. وسوف يستغرق القمر الاصطناعي ثلاث سنوات للوصول إلى مداره، حيث يسافر لمسافة 42 مليون كيلومتر باتجاه الشمس ويقترب منها أكثر من كوكب عطارد. وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من المركز الأوروبي لعمليات الفضاء في دارمشتات.

ر.ض/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Erdähnlicher Planet Kepler 186f

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    يعتقد العلماء أن كوكب كيبلر (186 إف) يمكن العيش عليه لأن مقومات الحياة عليه كبيرة ويشبه الأرض كثيرا. مشكلته الوحيدة هي بعده الشاسع عن أرضنا، والذي يبلغ 490 سنة ضوئية.

  • Neu entdeckter Planet Kepler-186f.

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    واكتشف العلماء كوكبا ثانيا شبيها بالأرض أسموه كوكب كيبلر (438 بي). ويبعد الكوكب الجديد 470 سنة ضوئية عن الأرض. وقدم العلماء نموذجا لشكل الحياة على الكوكب، كما في الصورة.

  • Bildergalerie Kepler K2

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    وتسمية الكواكب الجديدة بكيبلر جاءت كون أن المسبار المرسل للفضاء للكشف عن الكواكب الشبيهة بالأرض اسمه كيبلر، والذي أرسلته إلى الفضاء وكالة ناسا الأمريكية في سنة 2009.

  • Symbolbild - Sternsystem Kepler 62e

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    أما كوكب كيبلر (62 إي) فيبدو أنه مغطى بمحيطات شاسعة. ويعتقد أنه الأصلح للحياة بعد كوكب الأرض، لكن مشكلته هو أنه يبعد بأكثر من 1200 سنة ضوئية عن الأرض.

  • Symbolbild - Sternsystem Kepler 62f

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    والكوكب كيبلر (62 إف) يكبر الأرض بـ 1.4 مرة ويبعد قليلا عن شقيقه كيبلر (62 إي)، ويعتقد العلماء بوجود التربة والمياه الصالحة للحياة عليه.

  • Planet Kepler 16b

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    كوكب آخر يمكن العيش فيه وهو كوكب كيبلر (16 بي)، ويتميز بوجوده في محيط كواكب ملائمة للحياة، ويدور الكوكب حول شمسين، لكن كيبلر (16 بي) يتكون من مزيج من الغاز والأحجار والجليد.

  • Bildergalerie Kepler Pillars of Creation

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    في حين اكتشف علماء وكالتي الفضاء الأمريكية والأوربية عن طريق تليسكوب "هوبل" مجموعة كبيرة من الكواكب الملائمة للحياة في منطقة "سديم النسر"، التي تبعد نحو 7 آلاف سنة ضوئية عن الأرض.

  • Bildergalerie Kepler Galaxie

    اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

    وما يزال العلماء يبحثون عن كواكب جديدة في مجرات بعيدة تنشأ حديثا، كمجرة (NGC 4102)، وفي وسط هذه المجرة هنالك بعض الكواكب تتكون حديثا في مركز المجرة الحلقي الشكل، الذي يبلغ طوله نحو 1000 سنة ضوئية.

    الكاتب: فابيان شميت / زمن البدري


 

 

مختارات

اكتشفات فضائية.. كواكب تشبه الأرض

تمكن العلماء من اكتشاف عدة كواكب يمكن العيش عليها من الناحية النظرية، لكن أقربها يبعد 470 سنة ضوئية عن الأرض. تعرف عليها وعلى أسرارها في هذه الجولة المصورة. (12.01.2015)  

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