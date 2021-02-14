يقوم "مسبار الأمل" الإماراتي بمهام متعددة بعد وصول رحلته الفضائية بنجاح إلى مدار كوكب المريخ. ومن أبرز المهام الموكلة إليه توفير صورة شاملة تشمل التغيرات المناخية على الكوكب الأحمر خلال مجمل العام المريخي.

وصل "مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار المريخ في التاسع من فبراير/ شباط 2021 بعد أول رحلة فضائية عربية استغرقت سبعة أشهر قطع خلالها 493 مليون كيلومتر. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر، لأن نسبة نجاحها المتوقعة كانت بحدود 50 في المائة. وبعد دخوله بدأ مهامه هناك بإرسال الصور الأولى عن المريخ إلى مركزه في الإمارات.