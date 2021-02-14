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مسبار الأمل

يقوم "مسبار الأمل" الإماراتي بمهام متعددة بعد وصول رحلته الفضائية بنجاح إلى مدار كوكب المريخ. ومن أبرز المهام الموكلة إليه توفير صورة شاملة تشمل التغيرات المناخية على الكوكب الأحمر خلال مجمل العام المريخي.

وصل "مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار المريخ في التاسع من فبراير/ شباط 2021 بعد أول رحلة فضائية عربية استغرقت سبعة أشهر قطع خلالها 493 مليون كيلومتر. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر، لأن نسبة نجاحها المتوقعة كانت بحدود 50 في المائة. وبعد دخوله بدأ مهامه هناك بإرسال الصور الأولى عن المريخ إلى مركزه في الإمارات.

This Feb. 10, 2021 image taken by the United Arab Emirates' Amal, or Hope, probe was released Sunday, Feb. 14, 2021, shows Mars . The Hope space probe now circles the red planet. (Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency, via AP)

"مسبار الأمل" الإماراتي يرسل أولى صوره من المريخ 14.02.2021

أرسل مسبار "الأمل" الإماراتي أولى صوره عن كوكب المريخ، وفق ما أعلنت عنه السلطات الإماراتية الأحد، بعد أقل من أسبوع على دخوله مدار الكوكب الأحمر في أول رحلة عربية من نوعها.
Marssonde »Hope« erreicht Umlaufbahn des Roten Planeten Quelle: https://www.space.gov.ae/Home/Index (aufgerufen am 09/02/21)

مسبار "الأمل" الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ 09.02.2021

نجحت الإمارات في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها وتقليل اعتمادها على النفط.
The Emirates Mars Mission Hope probe being built in a clean room. Copyright: Emirates Mars Mission / MBRSC

الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" نحو المريخ إلى موعد آخر 14.07.2020

لم يُكتب لمسبار "الأمل" الانطلاق في موعده المقرر، غير أن وكالة الإمارات للفضاء عادت لتحدد تاريخا جديدا لأجل إطلاق أول مسبار لدولة عربية في اتجاه المريخ.
The Emirates Mars Mission Hope probe being built in a clean room. Copyright: Emirates Mars Mission / MBRSC

مسبارالأمل الإماراتي إلى المريخ ومهامه الواعدة 10.07.2020

يقوم "مسبار الأمل" بالمهمة الإمارتية الأولى إلى المريخ، والحكومة هناك ترغب في استغلال الرحلة من أجل التبادل العلمي العالمي وتطوير القطاعات المعرفية والاقتصاد، إليك فيما يلي ما ينبغي معرفته عن هذه المهمة.
ARCHIV - Die Aufnahme der Europäischen Weltraumagentur ESA/ESOC von Februar 2007 zeigt den Nachbarplaneten Mars. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will innerhalb der nächsten 20 Jahre Menschen auf dem Mars landen zu lassen. «Wir haben den Langzeitplan, bis 2037 einen Mann auf den Mars schicken», sagte NASA-Direktor Michael Griffin nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI vom Dienstag (24.09.2007) beim Internationalen Astronautischen Kongress in der südindischen Stadt Hyderabad. Ziel der NASA sei, eine «Weltraumzivilisation für morgen» zu schaffen. Foto: ESA/ESOC +++(c) dpa - Bildfunk+++

هل يبدأ إعمار المريخ انطلاقاً من دبي؟ 17.02.2018

مشروع مسبار "الأمل" هو أول مشروع عربي يتضمن إطلاق مسبار فضائي لاستكشاف المريخ، وبذلك فهو يشكل دليلاً على قدرة العالم العربي على المساهمة الفاعلة في إغناء الحضارة والمعرفة البشرية، فهل يبدأ إعمار المريخ من الإمارات؟