 مسبار ″الأمل″ الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2021

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أخبار

مسبار "الأمل" الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ

نجحت الإمارات في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها وتقليل اعتمادها على النفط.

استغرقت رحلة المسبار سبعة أشهر قطع خلالها حوالي 493 مليون كيلومتر

استغرقت رحلة المسبار سبعة أشهر قطع خلالها حوالي 493 مليون كيلومتر

 

أعلنت الإمارات وصول مسبار الأمل، الذي أطلقته في شهر تموز/ يوليو الماضي، لمداره حول كوكب المريخ مساء الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021).

مختارات

بعد تأجيل الإطلاق مرتين انطلقت الاثنين أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار "الأمل" الإماراتي من مركز تانيغاشيما الياباني، في رحلة تاريخية إلى الكوكب الأحمر تهدف إلى استكشاف أجوائه، فكم كلفت هذه المهمة الإمارات؟

لم يُكتب لمسبار "الأمل" الانطلاق في موعده المقرر، غير أن وكالة الإمارات للفضاء عادت لتحدد تاريخا جديدا لأجل إطلاق أول مسبار لدولة عربية في اتجاه المريخ.

وصرّح مدير مشروع الامارات لاستكشاف المريخ، عمران شرف: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".

وقال مسؤولون بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن وصول المسبار إلى مداره للمريخ يعد "أول إنجاز في تاريخ الأمة العربية، ويسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويسهم في تعزيز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة".

 ووصل المسبار في أول مهمة فضائية عربية إلى مداره بالمريخ بعد رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يقدر بـ121 ألف كيلومتر في الساعة. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ كانت نسبة نجاحها لا تتعدى 50 في المائة.

وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي توفير بيانات  لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورة هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على المريخ، ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية، التي تقدر بـ687 يوماً أرضياً.

وقالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الإمارات بهذا الإنجاز تصبح الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى.

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 05:14

المرأة الإماراتية ومسبار الأمل

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