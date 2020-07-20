مسبار "الأمل" الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ

أعلنت الإمارات وصول مسبار الأمل، الذي أطلقته في شهر تموز/ يوليو الماضي، لمداره حول كوكب المريخ مساء الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021).

وصرّح مدير مشروع الامارات لاستكشاف المريخ، عمران شرف: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".

وقال مسؤولون بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن وصول المسبار إلى مداره للمريخ يعد "أول إنجاز في تاريخ الأمة العربية، ويسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويسهم في تعزيز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة".

ووصل المسبار في أول مهمة فضائية عربية إلى مداره بالمريخ بعد رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يقدر بـ121 ألف كيلومتر في الساعة. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ كانت نسبة نجاحها لا تتعدى 50 في المائة.

وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي توفير بيانات لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورة هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على المريخ، ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية، التي تقدر بـ687 يوماً أرضياً.

وقالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن الإمارات بهذا الإنجاز تصبح الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى.

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب أ، رويترز)