"مسبار الأمل" الإماراتي يرسل أولى صوره من المريخ

أعلن بيان لوكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء الأحد (14 فبراير/ شباط 2021) أن مسبار "الأمل" الإماراتي التقط "صورة عند شروق الشمس لبركان أوليمبوس مؤنس الذي يعد أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر بركان في المجموعة الشمسية".

وبحسب البيان "التقطت الصورة على ارتفاع حوالى خمسة آلاف كيلومتر فوق سطح المريخ، ويظهر في الجزء العلوي من يسار الصورة القطب الشمالي للمريخ، ويمكن رؤية بركان أوليمبوس مؤنس في وسط الصورة مع بزوغ ضوء الشمس".

من جانبه نشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات على حسابه بموقع تويتر الصورة، وكتب: "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر... أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

وحذا حذوه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ناشراً الصورة على موقع تويتر وكتب: "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة مسبار الأمل بشرى خير وفرحة جديدة ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء".

يذكر أن مسبار "الأمل" الإماراتي وصل إلى مدار المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة شهور، قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة.

وتستهدف المهمة العلمية الإماراتية توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات المريخية السابقة، منها التقاط صورة هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة إلى 687 يوماً بحسابات كوكب الأرض.

وأصبحت الإمارات بهذا الإنجاز الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)