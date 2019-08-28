 مساعي انفصال جنوب اليمن.. تحديات داخلية ومواجهة مع السعودية | أخبار | DW | 30.08.2019

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أخبار

مساعي انفصال جنوب اليمن.. تحديات داخلية ومواجهة مع السعودية

مع سيطرة الانفصاليين اليمنيين على عدن، عاصمة الدولة الجنوبية قبل الوحدة مع الشمال، عادت فكرة إنشاء دولة في الجنوب بقوة إلى المشهد. لكن خبراء يرون أن الأمر ليس من السهل تحقيقه، خاصة وأنه سيمثل اختباراً قوياً للسعودية.

Jemen Krieg STC-Kämpfer (Southern Transitional Council) in Aden (Getty Images/AFP/N. Hasan)

يسعى الانفصاليون اليمنيون الذين سيطروا على العاصمة المؤقتة عدن إلى استعادة استقلال الجنوب، ولكنهم يواجهون عوائق كبرى في المنطقة التي تتمتع فيها السعودية بنفوذ كبير. ويرى محللون أن المعركة من أجل الجنوب تمثل اختباراً أمام السعودية التي تقود منذ عام 2015 تحالفاً عسكرياً داعماً للقوات الحكومية المعترف بها دولياً، والتي يتوجب عليها الوساطة لإبقاء التركيز على قتال المتمردين الحوثيين في الشمال.

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معاً في صفوف التحالف العسكري ضد الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، ضمن نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة.

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لكن رغم قتال المتمردين معاً، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصاً في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة. فبعد رحيل الاستعمار البريطاني، أصبح الجنوب دولة مستقلة عام 1967، حتى الإعلان عن الوحدة مع الشمال عام 1990. وكان الجنوب لديه مؤسسات خاصة به واقتصاد منفصل. ولكن بعد أربع سنوات من التوحيد، ساد شعور بالاستياء لدى الجنوبيين من سكان الشمال المتهمين بتوحيد البلاد بالقوة، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح.

وكتب رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي خالد بامدهف في مقال في صحيفة الشرق الأوسط هذا الأسبوع: "لقد وضع شعب الجنوب تحت وطأة الاحتلال الشمالي الذي لا يمتُ لدولة الوحدة بأي صلة"، مضيفاً أن "صنعاء ذهبت بعيداً في تنفيذ مخططها في الاستيلاء على الجنوب، أراضي وثروة، فحلت دولة الجنوب وشردت قادتها وكوادرها وفككت كل المؤسسات المدنية".

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الغموض يكتنف الوضع الميداني في جنوب اليمن وفي مدينة عدن

وقد بدأ التوتر مع سيطرة الانفصاليين في العاشر من أغسطس/آب على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها العشرات، وبعدها بأيام سيطر الإنفصاليون على معسكرات حكومية خارج عدن في محافظة أبين المجاورة وتقدموا شرقا نحو محافظة شبوة.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه يصر على استعادة "استقلال الجنوب". وفي خطاب ألقاه ليل الثلاثاء، قال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: "نؤكد لكم ثباتنا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا، والمتمثل باستعادة استقلال الجنوب وبناء دولته الفدرالية المستقلة كاملة السيادة". وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في ايلول/ سبتمبر 2014. 

ما هي احتمالات قيام دولة مستقلة في الجنوب؟

يقول ريمان الحمداني الباحث في شؤون اليمن، إن احتمال قيام دولة مستقلة سيواجه معارضة حادة، كون المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثل كافة الأصوات في الجنوب ويؤكد بأن "هذا سيؤدي إلى نزع الشرعية بشكل تام عن التدخل الأجنبي في اليمن وأهدافه".

وبعد المعارك الأخيرة، أكد الحمداني أن الإنفصاليين قاموا بإبعاد حلفاء محتملين من بينهم إنفصاليون جنوبيون آخرون ورجال تكنوقراط كان بإمكانهم "مساعدة قضيتهم"، وأضاف: "الجنوب بحاجة إلى وحدة أقوى وتنسيق لضمان قدرتهم على استقبال مؤسسات الدولة على المدى الطويل".

Jemen | Bodyguard eines Separatistenführers in Aden (Reuters/F. Salman)

مقاتل من قوات الانفصاليين في عدن جنوب اليمن

أما الباحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إيلانا ديلوزير، فترى أن دولة مستقلة في الجنوب اليمني لن تحدث في المستقبل القريب، وتضيف "لكن الفكرة لن تختفي في أي وقت قريب". وبحسب ديلوزير فإن القتال بين الإنفصاليين والحكومة اليمنية يشكل اختباراً أمام مهارات الرياض الدبلوماسية.

وتقول "قامت حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بإصدار بيانات تعول بوضوح على السعودية، مانحة المملكة نفوذا هائلا: لكن الاختبار الحقيقي هو إن كان بإمكانها استغلال هذا النفوذ لمنع معركة كبرى".

تصدعات بين السعودية والإمارات

ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحكومة والإنفصاليين قد تكون مؤشراً على تصدعات بين السعودية والإمارات التي قامت بتدريب وتسليح الإنفصاليين. و"الحزام الأمني" هي القوة الجنوبية الرئيسية التي تدرّبها وتسلّحها الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف العسكري.

وتقول اليزابيث كيندال الباحثة في شؤون اليمن  في كلية بيمبروك بجامعة أوكسفورد البريطانية، إن "القيادة في البلدين ستقوم برأب التصدعات بشكل علني، ولكن التطورات الأخيرة دفعت بخلافاتهما إلى الواجهة وتظهر أن أهدافهما النهائية في اليمن غير متسقة".

وبالنسبة ليكندال فإنه في حال أرادت الأطراف منع اليمن من الانهيار فإنه "يجب عقد محادثات سلام أوسع وأكثر شمولية وعلنية وشفافية بشكل فوري" محذرة من أن عدم حدوث ذلك سيؤدي إلى "اندلاع حرب داخل حرب" دائرة حاليا.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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