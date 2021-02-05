 مساعدات مالية ضخمة.. كيف تنقذ ألمانيا شركاتها من الإفلاس في زمن كورونا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.02.2021

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سياسة واقتصاد

مساعدات مالية ضخمة.. كيف تنقذ ألمانيا شركاتها من الإفلاس في زمن كورونا؟

خيبة أمل وفوضى لدى كثير من الشركات الألمانية بسبب مساعدات كورونا، رغم أنها محظوظة، حيث لا يوجد أي دعم في كثير من البلدان. وقد خصصت الحكومة برامج وقدمت مساعدات مالية ضخمة لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ الشركات من الإفلاس.

شعار شركة توي العملاقة للسياحة والسفر

شركات كبرى مثل لوفتهانزا وتوي للسياحة والسفر حصلت على مساعدات بالمليارات لمنع انهيارها وإفلاسها

حالة من الشكوى والتأفف تسود في المانيا. فمساعدات كورونا لا تأتي في الوقت المناسب، ولا يحصل عليها كل شخص وهي غير واضحة ومرتبطة بكثير من البيروقراطية. علما أنه لم توجد أبدا حزمة مساعدات على هذا النحو في تاريخ ألمانيا الاتحادية. كما أن الولايات أيضا لها برامجها الخاصة لتقديم المساعدة إلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية.

مختارات

الحكومة الألمانية تقدم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى منتصف عام 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا تشتكي من تباطؤ صرف المساعدات الحكومية المخصصة لها لتجاوز أعباء الإغلاق بسبب جائحة كورونا. اتحاد الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا يدق ناقوس الخطر خوفا من تعرض الشركات للإفلاس.

ذكرت مصادر حكومية ألمانية أن الحكومة الاتحادية احتاجت في العام الماضي إلى ديون أقل مما كان متاحا للتعامل مع أزمة كورونا، فيما تعتزم الحكومة إدخال تحسينات على المساعدات المقدمة للشركات في ظل جائحة.

وتشمل حزمة المساعدات الحكومية منحات مالية وقروضا وضمانات. ومنذ بداية أزمة كورونا تم رصد نحو 80 مليار يورو لهذا الغرض، كما قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في نهاية يناير/ كانون الثاني. هذا بالإضافة إلى مساعدات العمل القصير والتسهيلات الضريبية. وفيما يلي أبرز هذه المساعدات والمنح المالية:

مساعدة للشركات الصغيرة

والوسيلة الأساسية للحكومة من أجل التخفيف من وطأة تبعات أزمة كورونا هي مساعدة تخطي المرحلة الراهنة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد ركيزة الاقتصاد الألماني. والمساعدة لتخطي المرحلة يتم صرفها في شكل منحة لا يتم استرجاعها، والهدف منها أن يتمكن الأشخاص المعنيون من تغطية التكاليف الثابتة مثل الإيجار أو الكهرباء.  وللحصول على تلك المساعدات وجب على المعنيين البرهنة على حصول تراجع في عائداتهم. ومن سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 وُجدت مساعدة تخطي المرحلة الثانية ومن يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2021 مساعدة تخطي المرحلة الثالثة الموسعة والمبسطة. وإذا ما تراجعت العائدات الشهرية إلى 30 في المائة على من دخل الشهر نفسه من السنة الماضية، فيتم دفع المساعدة المالية.

متاجر مغلقة وسط مدينة إيسن

إغلاق المتاجر والمحلات كبدها خسائر كبيرة اضطرت الدولة لمساعدتها لتستطيع مواجهة تداعيات أزمة كورونا

وبما أن الوقت قد يطول لصرف المساعدات العادية يتم منح دفعات مالية مسبقا حتى يتم دراسة الطلب ومنح كامل المساعدة. ومساعدة تخطي المرحلة الثالثة هي معتمدة لصالح الشركات التي تصل عائداتها السنوية إلى 500 مليون يورو في ألمانيا. وحتى أصحاب المهن الحرة يمكنهم الحصول على هذه المساعدة، وبالنسبة للفنانين والعاملين في الحقل الثقافي يوجد ما يُسمى "مساعدة بداية جديدة".

وتلك الفئة، أصحاب المهن الحرة والعاملون في المجال الثقافي والفنانين، بالتحديد هي التي تشتكي منذ بداية الجائحة من عدم الاستفادة من مساعدات تجاوز الجائحة. ففي الغالب هم يتوفرون على تكاليف قليلة يمكن أن يعتمدوا عليها في طلباتهم. وهذه المساعدات ليست معتمدة لتغطية تكاليف الحياة اليومية، وبالتالي يبقى أمامهم فقط إمكانية طلب تأمين الوضع. ولذلك تعتزم الحكومة دعم هذه الفئة الآن بما يصل إلى 5 آلاف يورو.

مساعدات اقتصادية طارئة

ولشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، الشهرين الأولين في الإغلاق الثاني هناك مساعدات اقتصادية خاصة، وهي معتمدة للشركات والمصانع وأصحاب المشاريع الخاصة والمهن الحرة والنوادي ومنشآت أجبرت على الاغلاق لمواجهة الجائحة. وحتى الشركات التي بإمكانها الإثبات أن 80 في المائة من عائداتها تأتي من العمل مع شركات أخرى أجبرت على الإغلاق يمكن لها طلب هذه المساعدات. وبالتالي تم أسبوعيا منح حوافز مالية على دفعات بقيمة 75 في المائة من عائدات نفس الفترة من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هناك مساعدات مزدوجة.

طائرات شركة لوفتهانزا جاثمة في مطار فرانكفورت

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساعدات بالمليارات لإنقاذها من الإفلاس

مساعدة الشركات كبرى: صندوق الاستقرار الاقتصادي

صندوق الاستقرار الاقتصادي بقيمة 600 مليار يورو موجه بشكل خاص للشركات الكبرى التي كانت قبل الجائحة سليمة وقادرة على المنافسة. ولاسيما تلك الشركات المهمة بالنسبة إلى المانيا كموقع اقتصادي ولسوق العمل. والضمانات من شأنها المساعدة على تعزيز القاعدة المالية ورأسمال الشركات وتجاوز مشكلة نقص السيولة. وبإمكان الدولة المساهمة مباشرة في رأسمال الشركات كشريك. وقد استفادت من هذه المساعدات شركات كبرى مثل شركة الطيران لوفتهانزا وشركة السياحة والسفر العملاقة توي.

دور مصرف إعادة الإعمار KfW

كتلة مالية غير محدودة توفرت لدى البرنامج الخاص لمصرف إعادة الاعمار (KfW) في عام 2020. وهذا البرنامج يمتد إلى الـ 30 يونيو/ حزيران 2021 وهو خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وكتكملة للبرنامج الخاص لمصرف إعادة الإعمار يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى صيف 2021 الحصول على قروض محدودة وهي معفاة من الضمانة. ومنذ الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 يوجد برنامج القرض العاجل لبنك إعادة الإعمار لصالح أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة التي تشغل حتى عشرة عاملين.

وزير المالية الالماني أولاف شولتس في برلين.

وزير المالية الالماني أولاف شولتس لديه ثقة كبيرة في تجاوز الأزمة

ضمانات وكفالات

وللشركات التي كانت لها حتى حلول الأزمة نماذج عمل متينة يمكن تقديم ضمانات لوسائل التشغيل وتمويل الاستثمارات. ويصل هذا الدعم إلى 2,5 مليون يورو من خلال كفالات تقدم للبنوك، وإذا كان مبلغ الكفالة أكبر فإن حكومات الولايات والمؤسسات المحلية تشارك في تقدم الضمانة. وبدءً من كفالة بقيمة 20 مليون يورو تساهم الدولة، الحكومة الاتحادية، في رأس المال.

إعفاءات ومساعدات ضريبية

بسبب الإغلاق تصبح بعض البضائع غير صالحة أو أقل قيمة مثل البضائع الموسمية أو تلك المعرضة للتلف والفساد. ولكي تتمكن الشركات من تحمل هذه الخسارة بشكل أفضل خصم هذه الخسائر من الضرائب. وإذا لم تتمكن شركات بسبب العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا من دفع الضرائب المستحقة في هذه السنة فبإمكانها طلب تأجيل الدفع وإعفائها مبدئيا من الفوائد. وحتى من خلال ضريبة القيمة المضافة حاولت الدولة مساعدة الشركات. فلدعم البيع تم تخفيض هذه الضريبة من بداية شهر يوليو/ تموز وحتى نهاية عام 2020 من 19 إلى 16 في المائة ومن سبعة إلى خمسة في المائة. والتسهيلات الضريبية هي جزء من حزمة تنمية بقيمة 130 مليار يورو تشمل أيضا استثمارات حكومية.

قانون الإفلاس وتقصير فترة العمل

كما يجب ذكر إجراء تقصير فترة العمل الذي مكن الكثير من الشركات من التعامل مع الجائحة وتقليص التكاليف بسرعة بدون تسريح عاملين. وتقدر وزارة الاقتصاد الألمانية تكاليف ما يعرف بـ "العمل القصير" بـ 23 مليار يورو. وإذا ما كانت الشركة تواجه صعوبات في البقاء فلا يجب عليها كما هو معتاد تقديم طلب إشهار إفلاس. فهذا الإلزام تم تعليقه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2021 بشرط أن يكون لها الحق في الحصول على مساعدة حكومية. وإلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية تكملة لها تبنت الولايات أيضا برامج مساعدات وحوافز لمساعدة الشركات والأفراد.

إنزا فريده/ م.أ.م

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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