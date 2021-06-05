 مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.04.2022

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سياسة واقتصاد

مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

قبل بضعة أيام، قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمهمة صعبة في أفريقيا. فهل لا يزال هناك مستقبل لمهمة الجيش الألماني في مالي؟ وما البدائل المطروحة في حال الانسحاب؟

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الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟

ركزت جولة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على محطتين في غرب إفريقيا، إذ زارت يوم الثلاثاء ماليويوم الأربعاء (13 نيسان/أبريل 2022) النيجر. وكلاهما دولتان متأزمتان تعانيان من ويلات الإرهاب. وأجرت بيربوك محادثات حكومية في عاصمتي الدولتين باماكو ونيامي، وكذلك أجرت زيارات لجنود البعثيتين العسكريتين الدوليتين المعروفتين اختصارا بـ"مينوسما" (MINUSMA) و "أوتم" (EUTM).

مختارات

بعد الانسحاب الفرنسي من البلاد باتت الحكومة العسكرية في مالي تواجه مهمة في غاية الصعوبة تتمثل في مواجهة تهديدات المتطرفين من جهة وتلويح زعماء دول غرب أفريقيا بفرض المزيد من العقوبات في حال عدم إجراء انتخابات من جهة أخرى.

لم تحظ منطقة بالاهتمام في عهد ميركل، كما منطقة غرب أفريقيا، حيث هناك جنود ألمان يشاركون في مهام تدريبية. وكان الاقتصاد وقضية الهجرة على رأس أولويات الحكومة، لكن حضور ألمانيا لا يتناسب مع دورها، كما يرى البعض البعض.

وتمحور الموضوع الرئيسي للمحادثات حول السؤال: هل سيتم تمديد انتشار الجيش الألماني في مالي كجزء من هذه البعثات؟ لأن التفويض الممنوح لهم من قبل البرلمان الألماني "البوندستاغ" ينتهي في مايو/ أيار المقبل.

وقد تدهورت العلاقات بين المجلس العسكري في مالي والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، لأسباب ليس آخرها تأجيل العودة إلى الأوضاع الديمقراطية في البلاد مرارًا وتعاون حكام مالي مع المرتزقة الروس والمستشارين العسكريين من روسيا.

"الانسحاب سيفيد روسيا"

في منتصف مارس/ آذار الماضي، أعلنت فرنسا سحب قواتها من مالي وبالتالي إنهاء مهمة قواتها لمكافحة الإرهاب في بعثتي "برخان" و"تكوبا". وتجري الآن مناقشات ساخنة في ألمانيا حول ما إذا كان من المنطقي على الإطلاق مواصلة مهمة بعثة "MINUSMA" ذات الخوذ الزرقاء في مالي، والتي تتواجد هناك منذ عام 2013. كما ستكون بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية "EUTM" ضمن موضوعات النقاش أيضًا.

يقول أولف ليسينغ، الخبير بشئون الساحل بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي: "من المشروع بالتأكيد إجراء مناقشة حول المدة التي نريد أن نبقى فيها في مالي، وما إذا كانت أدواتنا ذات تأثير، وما الذي بإمكاننا القيام به على نحو أفضل. لكنني أحذر من الخروج والانسحاب فجأة كما حدث في أفغانستان".

وفي مقابلة مع DW أعرب ليسينغ عن قلقه بوضوح قائلا: "الانسحاب سيؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في مالي ولن يصب سوى في مصلحة روسيا".

أولف ليسينغ خبير شؤون الساحل بمؤسسة كونراد أديناور

أولف ليسينغ خبير شؤون الساحل بمؤسسة كونراد أديناور

هل تتوقف بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية؟

على الرغم من هذه المخاوف، أوقف الاتحاد الأوروبي أجزاء من بعثته التدريبية في مالي المعروفة اختصارا بـاسم "EUTM" يوم الاثنين الماضي. وصرح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن هذا أثّر بشكل خاص على وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني في الدولة الأفريقية. وقال بوريل "لا توجد ضمانات أمنية كافية من السلطات المالية بعدم تدخل المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر"، في إشارة إلى المرتزقة الروس الذين تم استدعاؤهم إلى البلاد من قبل المجلس العسكري المالي.

وفي أول رد فعل لها، وصفت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت الخطوة بأنها "منطقية وصحيحة" في ضوء الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المالية جنباً إلى جنب مع القوات الروسية، "وربما أيضا مع المرتزقة". وقالت الوزيرة: "علينا أن نسأل أنفسنا من الذي نقوم بتدريبهم هناك بالفعل".

على وجه التحديد، يشارك الجيش الألماني في مالي بحوالي 300 جندي في مهمة التدريب الأوروبية EUTM. كما يتمركز حوالي 1000 جندي في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA). وينتهي كلا التفويضين خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يقم البوندستاغ بتمديدهما.

أنالينا بيربوك وسط الجنود الألمان في مالي

أنالينا بيربوك وسط الجنود الألمان في مالي

بيربوك: لن نواصل مقولة "استمروا على هذا النحو"

وقد وجهت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك قبل وقت قصير من سفرها إلى باماكو انتقادات لحكومة باماكو قائلة: "الحكومة في باماكو فقدت الكثير من الثقة الدولية في الأشهر الأخيرة، لأسباب ليس أقلها تأخير الانتقال الديمقراطي وتكثيف التعاون العسكري مع موسكو. ومجرد قولنا ببساطة " استمروا في العمل على هذا النحو" سيكون خطأ من وجهة نظري".

الجماعات الإرهابية ليست هي فقط من يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. فالحرب في أوكرانيا، التي تبعد أكثر من 4000 كيلومتر، يمكن أن يكون لها أيضًا تداعيات خطيرة على غرب أفريقيا. والسبب هو: التوقف الوشيك لإمدادات القمح. لذلك أعلنت بيربوك قبل سفرها أنها ستركز بشكل خاص خلال زيارتها لمنطقة الساحل على مشاكل الإمدادات الغذائية. وقالت إن "الحرب العدوانية التي يشنها النظام الروسي في أوكرانيا لها عواقب تتجاوز المنطقة بكثير". لأن أوكرانيا تعد حتى الآن بمثابة مخزن غلال يزود العالم بالحبوب.

وأعلنت الوزيرة "خلال فترة رئاستنا لمجموعة السبع، جعلنا قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا". وأضافت بيربوك "في كثير من الدول الأخرى بالعالم، والتي عليها مواجهة الإرهاب أو أزمة المناخ، أصبح الافتقار إلى الأمن الغذائي الآن مشكلة وجودية. ومنطقة الساحل هي مثال محزن على ذلك".

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في لقاء مع رائدات العمل المجتمعي في مالي (12/4/2022)

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في لقاء مع رائدات العمل المجتمعي في مالي (12/4/2022)

"الخطة البديلة" النيجر؟

والآن كيف ستمضي المعركة الدولية ضد الإرهاب في منطقة الساحل؟ لا يريد الأوروبيون الانسحاب الكامل من المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. وأعلنت فرنسا بالفعل أنه سيتم نقل مركز العمليات العسكرية في منطقة الساحل مستقبلا إلى النيجر المجاورة، مباشرة إلى المنطقة الحدودية مع بوركينا فاسو. وفي ألمانيا أيضًا، هناك نقاش دائر الآن حول نقل جنود الجيش الألماني المتمركزين حاليًا في مالي إلى النيجر.

يمتلك الجيش الألماني (البوندسفير) بالفعل مركزًا لوجستيًا في النيجر: فقاعدة النقل الجوي في نيامي هي جزء من مهمة بعثة مينوسما (MINUSMA) وتضمن جزءًا كبيرًا من الإمداد اللوجستي للقوات الألمانية في مالي. وكان موضوع إمكانية نقل الجنود الألمان إلى النيجر الموضوع الرئيسي للمحادثات بين وزيرة الخارجية الألمانية ورئيس النيجر محمد بازوم.

يقول الكاتب الصحفي النيجيري سيدك أبّا: "في الحرب ضد الإرهاب، لا يكفي نقل القوات الأجنبية إلى بلد ما أو تزويده بطائرات هليكوبتر قتالية. و(لكن) قبل كل شيء، عليك أن تصل إلى جذور المشكلة وأن تقوم بتبوير الأرض الخصبة لنمو الإرهاب".

وأكد أبّا في مقابلة مع DW أن الإحباط يتزايد أيضًا في المجتمع المدني بالنيجر لأنه من الواضح أن الوجود العسكري الدولي لم يحسن الوضع الأمني وتابع قائلا: "لا يمكن للقوات العسكرية وحدها خوض المعركة. هناك حاجة أيضًا إلى الاستثمارات لتحسين الظروف المعيشية وآفاق الناس هناك، على سبيل المثال الاستثمار في التدريب المهني للشباب"، ويضيف أبّا أنه يمكن لدولة مثل ألمانيا المساعدة في هذا المجال على وجه الخصوص.

ساندرينه بلانشارد/ ديرك كوب/ ص.ش

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟  

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