مسائيةDW: احتجاجات البصرة..مخاوف من اتساع رقعتها

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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور البصرة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة فيها وسط مخاوف من اتساع رقعتها وتهديدات بوقف إنتاج النفط فيها. فهل تنجح مساعي العبادي؟ ومن المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة؟
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور البصرة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة فيها..وسط مخاوف من اتساع رقعتها وتهديدات بوقف إنتاج النفط فيها.. هل تنجح مساعي العبادي؟ ومن المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة الغنية بالنفط؟
أشار الصحفي والمحلل السياسي عامر الموسوي أن إيران تستغل العراق لتصفية حساباتها مع ترامب. فيما شدد المحلل السياسي نجم القصاب أن المظاهرات قد تهدأ في المناطق الشيعية، إذ انضمت المناطق السنية إليها.
أفادت مصادر متطابقة بأن متظاهرين اقتحموا مساء الجمعة مطار النجف الدولي بالعراق احتجاجا على تردي الخدمات وأبرزها الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي.
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