 مسائيةDW: احتجاجات البصرة..مخاوف من اتساع رقعتها | سياسة واقتصاد | DW | 13.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: احتجاجات البصرة..مخاوف من اتساع رقعتها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور البصرة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة فيها وسط مخاوف من اتساع رقعتها وتهديدات بوقف إنتاج النفط فيها. فهل تنجح مساعي العبادي؟ ومن المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة؟

Irak Basra Demonstration gegen Regierung wegen mangelhafter Infrastruktur (Ahmed Riyadh )

      

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