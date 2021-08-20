برنامج سياسي تحليلي يركز على أبرز القضايا العربية والألمانية والعالمية مع خبراء وصحفيين يتحاوروون على مدى ساعة كاملة، ويتم إغناء النقاش بتقارير وريبورتاجات يتم إعدادها بحيادية وموضوعية.

تتسارع الاحداث في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل غير مسبوق، كما تتسابق وسائل الاعلام على نقل هذه الأحداث كل من منظور مختلف يعبر عن سياسة البلد أو الممول وما إلى ذلك. برنامج "مسائية DW " يقدم قراءة تحليلية معمقة لأهم الأحداث والقضايا التي تشغل المواطن العربي من وجهات نظر ألمانية وعربية بالدرجة الأولى.