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مسائية DW

برنامج سياسي تحليلي يركز على أبرز القضايا العربية والألمانية والعالمية مع خبراء وصحفيين يتحاوروون على مدى ساعة كاملة، ويتم إغناء النقاش بتقارير وريبورتاجات يتم إعدادها بحيادية وموضوعية.

تتسارع الاحداث في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل غير مسبوق، كما تتسابق وسائل الاعلام على نقل هذه الأحداث كل من منظور مختلف يعبر عن سياسة البلد أو الممول وما إلى ذلك. برنامج "مسائية DW " يقدم قراءة تحليلية معمقة لأهم الأحداث والقضايا التي تشغل المواطن العربي من وجهات نظر ألمانية وعربية بالدرجة الأولى.

Taliban fighters patrol in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

في حوار مع مسائية DW.. خبير ألماني يشكك في تغيير طالبان لنهجها 20.08.2021

ناقش متحاورون في مسائية DW طريقة الاتحاد الأوروبي "البراغماتية" في التعامل مع طالبان، عقب استيلاء الحركة على السلطة. وأعرب خبير ألماني عن خيبة أمله في إدارة برلين للأزمة، متهما ساسة ألمانيا بـ"الفشل" في تقدير الموقف.
Außenminister Heiko Maas (SPD, r) und der jemenitische Außenminister Ahmad Awad bin Mubarak geben vor einem Treffen im Außenministerium eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الخارجية اليمني لـ DW: نرفض ربط اليمن بمفاوضات فيينا 30.06.2021

اعترف وزير الخارجية اليمني في مقابلة حصرية ضمن برنامج "المسائية" بقناة DW عربية أن العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تنطوي على تعقيدات. كما رفض الوزير ربط الملف اليمني بمحادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
A Palestinian man runs away from tear gas during clashes with Israeli security forces in front of the Dome of the Rock Mosque at the Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem's Old City Monday, May 10, 2021. Israeli police clashed with Palestinian protesters at a flashpoint Jerusalem holy site on Monday, the latest in a series of confrontations that is pushing the contested city to the brink of eruption. Palestinian medics said at least 180 Palestinians were hurt in the violence at the Al-Aqsa Mosque compound, including 80 who were hospitalized. (AP Photo/Mahmoud Illean)

الخارجية الأمريكية لمسائية DW: على سلطات القدس أن تحمي الجميع 11.05.2021

في حوار مع برنامج مسائية DW، أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية على أن إخلاء القدس وضم الأراضي وتوسيع المستوطنات والهجمات الإرهابية كلها لا تخدم حل الدولتين، الذي تراه إدارة بايدن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

"الخوف من سياسة بايدن".. كلمة سر محادثات إيران والسعودية!  27.04.2021

بعد احتدام الجدل حول سيادة العراق والمصالح الإيرانية فيه، اتفق ضيوف مسائية DW عربية على أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض هو دافع رئيسي لكل الأطراف الإقليمية للتفاوض المباشر والتحاور فيما بينها. 

مسائية DW: اقتصاد العراق المتعثر... قنبلة موقوتة؟ 05.02.2021

الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
A firefighter disinfects a traditional shopping center to help prevent the spread of the new coronavirus in northern Tehran, Iran, Friday, March, 6, 2020. A Health Ministry spokesman warned authorities could use unspecified “force” to halt travel between major cities. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

كورونا في العالم: إجراءات صارمة وأخرى بسيطة وتصفية حسابات! 09.03.2020

يتزايد الخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تجاوز عدد الإصابات به عتبة المائة ألف. وبينما تتعامل دول بصرامة شديدة مع الفيروس وأخطاره تكتفي أخرى بإجراءات عادية، أما في الشرق الأوسط فاتخذت الأمور بعدا آخر.

TOPSHOT - Afghan women walk with their children through the old quarters of Herat on September 20, 2016. / AFP / AREF KARIMI (Photo credit should read AREF KARIMI/AFP/Getty Images)

أفغانستان.. ثمن الزواج عن حب قد تدفعه المرأة لجوءً 07.12.2019

في أفغانستان، اضطهاد النساء اللائي يُجبرن على الزواج حقيقة يومية. ومؤخراً منحت امرأة شابة وضعية اللاجئ في بلجيكا بعد أن هددتها عائلتها بإلحاق الأذى بها.. والجريمة كانت الوقوع في الحب!
: Irakische Gerichtsprozesse gegen IS- Kämpfer Copyright: Judit Neurink, DW, Qaraqosh, August 2017 ISIS accused are made to wait their turn outside the special investigative court in Qaraqosh

مسائية DW: ترحيل عناصر داعش من تركيا إلى دول غربية ـ ماذا وراءه؟ 11.11.2019

قالت تركيا اليوم إنها رحلت اثنين من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى دولتيهما. وتقول أنقرة إن لديها قائمة بـ2500 مرشح للترحيل. فكيف تتعامل أوروبا مع المرحلين؟ وما تأثير هذه الخطوة على علاقاتها مع تركيا؟
A picture taken on September 15, 2019 shows the entrance of an Aramco oil facility near al-Khurj area, just south of the Saudi capital Riyadh. - Saudi Arabia raced today to restart operations at oil plants hit by drone attacks which slashed its production by half, as Iran dismissed US claims it was behind the assault. The Tehran-backed Huthi rebels in neighbouring Yemen, where a Saudi-led coalition is bogged down in a five-year war, have claimed thi weekend's strikes on two plants owned by state giant Aramco in eastern Saudi Arabia. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟ 04.11.2019

يكتنف الغموض عملية الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية، وسط تباين في تقديرات الخبراء بشأن قيمتها السوقية. فما أسباب هذا الغموض؟ وأي توقعات بشأن سير عملية الاكتتاب وتأثيراتها؟
Conservative academic Kais Saied (C), flanked by his wife Ichraf Chebil (R), celebrates his victory in the Tunisian presidential election in the capital Tunis on October 13, 2019. - Saied won a landslide victory in Tunisia's presidential runoff, sweeping aside his rival, media magnate Nabil Karoui, state television Wataniya said. It said he scooped almost 77 percent of the vote, compared to 23 percent for Karoui. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

مسائية DW: قيس سعيّد رئيساً لتونس.. ماذا ينتظر التونسيون في عهده؟ 14.10.2019

الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن رسميا فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة تجاوزت إثنين وسبعين في المائة.. ماذا يعني هذا الفوز للمشهد السياسي التونسي؟ وماذا ينتظر تونس في عهد قيس سعيد؟
High State Council President Mohamed Boudiaf (C) is surrounded by Army Chief of Staff Abdelmalek Gueneizia (R, uniform), Defence Minister General Khaled Nezzar (L with sun glasses) and Mujaheddin's General Secretary Ali Kafi (3rd left), who welcomed him in Algiers airport, 16 January 1992, upon his return from Morocco to Algeria after 27 years of self-imposed exile. Boudiaf, 72, hero of the struggle for independence from France colonization will head the HSC, which is to remain in power without calling further elections until December 93. (Photo credit should read ANDRE DURAND/AFP/Getty Images)

مسائية DW: ماذا وراء أمر القبض على الجزائري خالد نزار؟ 06.08.2019

مع استمرار محاولات إطلاق الحوار الوطني، الطلبة يواصلون التظاهر للأسبوع الرابع والعشرين منذ انطلاق الحراك. والقضاء العسكري الجزائري يصدر أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ماذا وراء هذه المذكرة القضائية؟ وأي تأثير لها على الحراك وعلى الحوار في البلاد؟
October 6, 2014 SANLIURFA, TURKEY - OCTOBER 06: Tanks of Turkish Armed Forces are seen on the hills at the Turkey - Syria borderline in the Suruc district of Sanliurfa Turkey, as the clashes between the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and Kurdish armed groups continue in Ayn al-Arab city (Kobani) on October 6, 2014. Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency (c) picture-alliance/AA/O. Kizil

مسائية DW: اردوغان يتحدى ترامب في شرق الفرات .. هل سينفذ؟ 06.08.2019

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية في شرق الفرات شمال سوريا إذا لم تتحرك واشنطن في المنطقة. ووزير الدفاع الأمريكي يحذر أنقرة من مغبة أي تحرك وسط أنباء عن وصول دعم عسكري أمريكي للحلفاء الأكراد.. فما مآلات التصعيد الراهن بين واشنطن وأنقرة؟

مسائية DW: فتيات خليجيات يهربن من أوطانهن.. أي دوافع؟ 25.07.2019

شقيقتان سعوديتان فرتا من بلادهما تناشدان المجتمع الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهما على الحصول على حق اللجوء. ماذا وراء هروبهما من السعودية؟ وهل بات هروب النساء ظاهرة حقيقية في بعض دول الخليج؟

Rechst: US-amerikanischer Diplomat // James Jeffrey Links: General der türkischen Streitkraefte // Hulusi Akar Das Photo wurde von der Pressestelle des Verteidigungsministeriums der Türkei veröffentlicht. https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2272019-73123

مسائية DW: خارطة النفوذ في الشمال السوري.. من يرسمها؟ 24.07.2019

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول إن مقترحات واشنطن لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا لا تُرضي بلاده ويحذر من أن صبر أنقرة قد نفد.. ماذا تعني تصريحات الوزير التركي؟ وعن أي مقترحات أمريكية يتحدث؟

White House senior adviser Jared Kushner gives a speech at the opening of the Peace to Prosperity conference in Manama, Bahrain, June 25, 2019 in this still image taken from a video. Peace And Prosperity conference pool/Reuters TV via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES.

هل دخلت صفقة القرن حيز التنفيذ حتى قبل الإعلان عنها؟ 27.06.2019

في حوار حاد عبر "مسائية DW" تجلى الخلاف الفلسطيني العربي حول ورشة المنامة. الكاتب السعودي يحيى الأمير ذكر بالانقسام الفلسطيني وعدم القدرة على وحدة البيت الفلسطيني ومصطفى البرغوثي يرد "ليتركنا الإخوة العرب نمثل أنفسنا".
Iranian flags flutter during an inauguration ceremony for new equipment and infrastructure on February 25, 2019 at the Shahid Beheshti Port in the southeastern Iranian coastal city of Chabahar, on the Gulf of Oman. - With the web of US sanctions tightening, Iran faces a host of challenges as it looks to an isolated port in the country's far southeast to maintain the flow of goods. The port in Chabahar, only about 100 kilometres (62 miles) from the Pakistan border and located on the Indian Ocean, is Iran's largest outside the Gulf. It is also the only Iranian port with exemptions from unilateral economic sanctions reimposed by the United States in 2018. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

مسائية DW: ما تداعيات انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي؟ 09.05.2019

انسحاب جزئي لإيران من الاتفاق النووي وسط تهديدات للرئيس حسن روحاني بإعادة تخصيب اليورانيوم إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها. تصعيد إيراني يأتي بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم. فهل نفضت ايران يديها من الاتفاق؟ وما موقف اوروبا من ذلك؟
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