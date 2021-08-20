برنامج سياسي تحليلي يركز على أبرز القضايا العربية والألمانية والعالمية مع خبراء وصحفيين يتحاوروون على مدى ساعة كاملة، ويتم إغناء النقاش بتقارير وريبورتاجات يتم إعدادها بحيادية وموضوعية.
تتسارع الاحداث في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل غير مسبوق، كما تتسابق وسائل الاعلام على نقل هذه الأحداث كل من منظور مختلف يعبر عن سياسة البلد أو الممول وما إلى ذلك. برنامج "مسائية DW " يقدم قراءة تحليلية معمقة لأهم الأحداث والقضايا التي تشغل المواطن العربي من وجهات نظر ألمانية وعربية بالدرجة الأولى.
الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
مع استمرار محاولات إطلاق الحوار الوطني، الطلبة يواصلون التظاهر للأسبوع الرابع والعشرين منذ انطلاق الحراك. والقضاء العسكري الجزائري يصدر أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ماذا وراء هذه المذكرة القضائية؟ وأي تأثير لها على الحراك وعلى الحوار في البلاد؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية في شرق الفرات شمال سوريا إذا لم تتحرك واشنطن في المنطقة. ووزير الدفاع الأمريكي يحذر أنقرة من مغبة أي تحرك وسط أنباء عن وصول دعم عسكري أمريكي للحلفاء الأكراد.. فما مآلات التصعيد الراهن بين واشنطن وأنقرة؟
انسحاب جزئي لإيران من الاتفاق النووي وسط تهديدات للرئيس حسن روحاني بإعادة تخصيب اليورانيوم إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها. تصعيد إيراني يأتي بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم. فهل نفضت ايران يديها من الاتفاق؟ وما موقف اوروبا من ذلك؟