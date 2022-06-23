 مسائية DW | مسائية DW | DW | 28.06.2022

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مسائية DW

مسائية DW

حوار وتحليل بموضوعية وحياد لأبرز الملفات التي تشغل المنطقة العربية والعالم مع خبراء وصحفيين على مدى ساعة كاملة.

تتسارع الاحداث في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص وغير مسبوق، كما تتسابق وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة على نقل هذه الأحداث والتعامل معها، كل من منظور مختلف يعبر ربما عن سياسة البلد أو الممول أو الراعي. برنامج "مسائية DW " يقدم قراءة تحليلية معمقة على مدار ساعة من الزمن لأهم الأحداث والقضايا التي تشغل المواطن العربي بشكل خاص. خبراء ، آراء، ريبورتوجات وتقارير حصرية تغني النقاش وتقدم للمشاهد نظرة شاملة بكل موضوعية وحيادية.

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