مسائية DW: وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق.. هل من تسويات محتملة؟

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وفد مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية يزور دمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، فأي تسويات محتملة وهل تقبل دمشق بحل فيدرالي في شمال سوريا؟
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وفد مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية يزور دمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، فأي تسويات محتملة وهل تقبل دمشق بحل فيدرالي في شمال سوريا.
"النظام من ورائكم والأتراك من أمامكم".. لسان حال القيادات الكردية في سوريا اليوم، بعد أن اقترب الجيش السوري من إعادة السيطرة على معظم أجزاء البلاد. وأيضا بعد تنامي النفوذ التركي خاصة في منبج وعفرين شمال غربي البلاد.
برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، يقوم وفد من قوات سوريا الديمقراطية بزيارة رسمية لدمشق لأول مرة، ويضم قيادات سياسية وعسكرية. وأعلن الأكراد استعدادهم للدخول في "محادثات من دون شروط" مع النظام.
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