مسائية DW: وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق.. هل من تسويات محتملة؟

مفاوضات الربع الساعة الأخير؟

"النظام من ورائكم والأتراك من أمامكم".. لسان حال القيادات الكردية في سوريا اليوم، بعد أن اقترب الجيش السوري من إعادة السيطرة على معظم أجزاء البلاد. وأيضا بعد تنامي النفوذ التركي خاصة في منبج وعفرين شمال غربي البلاد.