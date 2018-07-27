 مسائية DW: وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق.. هل من تسويات محتملة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق.. هل من تسويات محتملة؟

وفد مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية يزور دمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية، فأي تسويات محتملة وهل تقبل دمشق بحل فيدرالي في شمال سوريا؟

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مسائيةDW : وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق، هل من تسويات محتملة؟

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مسائيةDW : وفد مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق، هل من تسويات محتملة؟  

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