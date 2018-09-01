مسائية DW: هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟

إلى أين يتجه الوضع في ألمانيا بعد اضطرابات كيمنتس؟

الصحفي المختص في قضايا اليمين العنصرية ماكس بيدابيكس يرى أن الوضع الخطير محصور في شرق ألمانيا فقط، فيما يرى الصحفي الخبير في الشأن الألماني حسن حسين أن الأمور غير مطمئنة و أن الحراك قد يمتد لمناطق أخرى.