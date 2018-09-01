 مسائية DW: هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟

استقطاب سياسي يميني ويساري حاد تشهده ألمانيا بعد أحداث مدينة كيمنتس.. فإلى أين تتجه ألمانيا في ظل الاستقطاب الراهن؟

مشاهدة الفيديو 23:41
بث مباشر الآن
23:41 دقيقة

مسائيةDW : هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟

   

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland | Rechte Demo in Chemnitz

اليمين المتطرف يتحد في مسيرة معادية للأجانب في كيمنتس 01.09.2018

معاداة الأجانب والكراهية دفعت ثلاث جماعات يمنية متطرفة للتوحد في مسيرة صامتة في مدينة كيمنتس، فيما تظاهر السبت أيضاً آلاف ضد اليمين المتطرف ومن أجل حماية الأجانب والتنوع الثقافي في المجتمع.

إلى أين يتجه الوضع في ألمانيا بعد اضطرابات كيمنتس؟ 04.09.2018

الصحفي المختص في قضايا اليمين العنصرية ماكس بيدابيكس يرى أن الوضع الخطير محصور في شرق ألمانيا فقط، فيما يرى الصحفي الخبير في الشأن الألماني حسن حسين أن الأمور غير مطمئنة و أن الحراك قد يمتد لمناطق أخرى.

اضطرابات كيمنتس مستمرة 04.09.2018

استقطاب سياسي يميني ويساري حاد تشهده ألمانيا بعد أحداث مدينة كمينتس.. فإلى أين تتجه ألمانيا في ظل الاستقطاب الراهن؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  