مسائية DW: هل يغير الاستقطاب اليميني واليساري ألمانيا؟

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استقطاب سياسي يميني ويساري حاد تشهده ألمانيا بعد أحداث مدينة كيمنتس.. فإلى أين تتجه ألمانيا في ظل الاستقطاب الراهن؟
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معاداة الأجانب والكراهية دفعت ثلاث جماعات يمنية متطرفة للتوحد في مسيرة صامتة في مدينة كيمنتس، فيما تظاهر السبت أيضاً آلاف ضد اليمين المتطرف ومن أجل حماية الأجانب والتنوع الثقافي في المجتمع.
الصحفي المختص في قضايا اليمين العنصرية ماكس بيدابيكس يرى أن الوضع الخطير محصور في شرق ألمانيا فقط، فيما يرى الصحفي الخبير في الشأن الألماني حسن حسين أن الأمور غير مطمئنة و أن الحراك قد يمتد لمناطق أخرى.
استقطاب سياسي يميني ويساري حاد تشهده ألمانيا بعد أحداث مدينة كمينتس.. فإلى أين تتجه ألمانيا في ظل الاستقطاب الراهن؟
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