مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟  

واشنطن وبكين تدخلان "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي"

دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، وبكين تتحدث عن "أكبر حرب تجارية في التاريخ". وفيما تعم المخاوف الشركات والمستثمرين، يحذر خبراء من عواقب وخيمة على اقتصاد العالم برمته.