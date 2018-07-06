 مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟

بكين ترد بالمثل على فرض واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار. بوادر حرب تجارية أم مجرد مناوشات؟

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23:22 دقيقة

مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟

  

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