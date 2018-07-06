مسائية DW : هل دقت طبول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟  

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بكين ترد بالمثل على فرض واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار. بوادر حرب تجارية أم مجرد مناوشات؟
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دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، وبكين تتحدث عن "أكبر حرب تجارية في التاريخ". وفيما تعم المخاوف الشركات والمستثمرين، يحذر خبراء من عواقب وخيمة على اقتصاد العالم برمته.
رسوم عقابية وأخرى مضادة بين واشنطن وبكين، هل بدأنا نستشعر أتون الحرب التجارية العالمية؟
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