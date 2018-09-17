مسائية DW: هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟

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محادثات ألمانية جزائرية وعلى رأس جدول أعمالها ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين. فهل حققت ميركل ما تصبو إليه في زيارتها إلى الجزائر؟
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ملفات الاقتصاد والهجرة المهمة تربط بين ألمانيا والجزائر، فالأرقام تشير إلى تطور نوعي في حجم التبادل التجاري بين البلدين والاهتمام منصب على نقل التكنولوجيا الألمانية وشراء السلاح ومنع الهجرة إلى أوروبا.
بدأت أنغيلا ميركل زيارة للجزائر تلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد اويحيى، لبحث قضايا الهجرة والإرهاب. واستهلت المستشارة الزيارة للجزائر بتفقد مدرسة شراكة ألمانية-جزائرية في العاصمة الجزائر.
انتقد الصحفي والخبير في الشؤون المغاربية، منصف السليمي، أسلوب تعامل الجزائر مع ملف الهجرة. بالمقابل اعتبر زهير بوعمامة ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن الجزائر لا تقبل التعاون في ملف الهجرة "بأي شروط".
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