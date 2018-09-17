 مسائية DW: هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟

محادثات ألمانية جزائرية وعلى رأس جدول أعمالها ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين. فهل حققت ميركل ما تصبو إليه في زيارتها إلى الجزائر؟

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23:48 دقيقة

مسائيةDW : هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟

      

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مسائيةDW : هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟  

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