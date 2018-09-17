مسائية DW: هل حققت زيارة ميركل للجزائر أهدافها؟

خبير في الشؤون المغاربية: الجزائر لها وجهان في ملف الهجرة وخبير جزائري يرد...

انتقد الصحفي والخبير في الشؤون المغاربية، منصف السليمي، أسلوب تعامل الجزائر مع ملف الهجرة. بالمقابل اعتبر زهير بوعمامة ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن الجزائر لا تقبل التعاون في ملف الهجرة "بأي شروط".