مسائية DW: هل تستأنف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟

تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية في مخيم اللاجئين في ليسبوس اليونانية

تصاعدت التحذيرات من أن الظروف في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية قد تتحول لكارثة إنسانية. حيث أن عشرات الآلاف من المهاجرين يدخلون اليونان بصورة غير قانونية قادمين من تركيا، أملا في الانتقال للدول الأوروبية.