 مسائية DW: هل تستأنف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.11.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل تستأنف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟

محادثات أوروبية تركية في أنقرة تتصدرها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووضع حقوق الإنسان في البلاد.. ماذا وراء عودة بروكسل لفتح ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد مجددا؟ ولماذا الآن؟

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23:21 دقيقة

مسائيةDW : هل الاتحاد الأوروبي جاد في استئناف مفاوضات انضمام تركيا؟

     

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مسائيةDW : هل الاتحاد الأوروبي جاد في استئناف مفاوضات انضمام تركيا؟  

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