مسائية DW: هل تستأنف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟

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محادثات أوروبية تركية في أنقرة تتصدرها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووضع حقوق الإنسان في البلاد.. ماذا وراء عودة بروكسل لفتح ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد مجددا؟ ولماذا الآن؟
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محادثات أوروبية تركية في أنقرة تتصدرها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووضع حقوق الإنسان في البلاد.. ماذا وراء عودة بروكسل لفتح ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد مجددا؟ ولماذا الآن؟
لم يقتصر التعاون التركي الروسي على الجانب السياسي فحسب فيما يخص الأزمة السورية، إنما شمل أيضا الجانبين الاقتصادي والعسكري، إذ تشهد هذه العلاقات تنسيقا ونموا كبيرا. فإلى ماذا سيفضي هذا التعاون بين البلدين؟
تصاعدت التحذيرات من أن الظروف في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية قد تتحول لكارثة إنسانية. حيث أن عشرات الآلاف من المهاجرين يدخلون اليونان بصورة غير قانونية قادمين من تركيا، أملا في الانتقال للدول الأوروبية.
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