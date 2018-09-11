مسائية DW: مناورات "فوستوك - 2018" الروسية.. أي رسائل؟

روسيا تستعرض عضلاتها العسكرية في أكبر حدث منذ الحرب البادرة

بدأت روسيا أكبر مناورات حربية في تاريخها اليوم الثلاثاء بالقرب من حدودها مع الصين، حيث حشدت 300 ألف جندي في استعراض للقوة سيتضمن تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.