 مسائية DW: مناورات ″فوستوك - 2018″ الروسية.. أي رسائل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: مناورات "فوستوك - 2018" الروسية.. أي رسائل؟

روسيا تطلقُ مناوراتٍ عسكرية هي الأكبر من نوعها منذ الحربِ الباردة وسط مشاركةٍ صينية وتوتر في العلاقات مع الغرب. أي رسائل لهذه المناورات؟ وأي دلالاتِ للمشاركة الصينية؟

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مناورات "فوستوك - 2018" الروسية.. أي رسائل؟

  

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مناورات "فوستوك - 2018" الروسية.. أي رسائل؟  

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روسيا تطلقُ مناوراتٍ عسكرية هي الأكبر من نوعها منذ الحربِ الباردة وسط مشاركةٍ صينية وتوتر في العلاقات مع الغرب.. أي رسائل لهذه المناورات؟ وأي دلالاتِ للمشاركة الصينية؟

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