مسائية DW: مناورات "فوستوك - 2018" الروسية.. أي رسائل؟

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روسيا تطلقُ مناوراتٍ عسكرية هي الأكبر من نوعها منذ الحربِ الباردة وسط مشاركةٍ صينية وتوتر في العلاقات مع الغرب. أي رسائل لهذه المناورات؟ وأي دلالاتِ للمشاركة الصينية؟
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روسيا تطلقُ مناوراتٍ عسكرية هي الأكبر من نوعها منذ الحربِ الباردة وسط مشاركةٍ صينية وتوتر في العلاقات مع الغرب.. أي رسائل لهذه المناورات؟ وأي دلالاتِ للمشاركة الصينية؟
تستعد روسيا لبدء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف فرد من الجيش، إلى جانب قوات من الصين ومنغوليا. وتنتاب حلف الناتو مخاوف من إمكانية إعداد موسكو استراتيجيات للغزو ضد دول البلطيق السوفيتية السابقة.
بدأت روسيا أكبر مناورات حربية في تاريخها اليوم الثلاثاء بالقرب من حدودها مع الصين، حيث حشدت 300 ألف جندي في استعراض للقوة سيتضمن تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني.
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