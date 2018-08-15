مسائية DW: ما تداعيات تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها

أردوغان يؤكد دعم قطر ويرفض إغلاق القاعدة العسكرية

جدد الرئيس التركي أردوغان دعمه لقطر في خلافها مع أربع دول عربية، معتبرا أن القاعدة التركية لا يمكن إغلاقها إلا بطلب من الدوحة. كما رفض التعامل مع قطر و"كأنها دولة إرهابية"، مشددا على أنها دولة ذات سيادة.