 مسائية DW: ما تداعيات تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها | سياسة واقتصاد | DW | 15.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما تداعيات تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها

قالت تركيا إن أمير قطر وعد، خلال لقاء جمعه بالرئيس أردوغان، باستثمارات مباشرة في اقتصادها بقيمة 15 مليار دولار. فهل يغني التحرك القطري أنقرة عن واشنطن؟ وهل تغامر الدوحة بإغضاب حليفها الأمريكي؟

مشاهدة الفيديو 24:26
بث مباشر الآن
24:26 دقيقة

مسائيةDW : تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها..ما تداعياته؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها..ما تداعياته؟  

مواضيع ذات صلة

المال القطري..  هل سينقذ اردوغان من أزمة بلاده الاقتصادية؟ 15.08.2018

تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  خلال لقائه اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة بأن بلاده ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan

تركيا: أمير قطر يعد أردوغان باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار 15.08.2018

في خطوة قد تغضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت تركيا إن أمير قطر وعد، خلال لقاء جمعه بالرئيس أردوغان، باستثمارات مباشرة في اقتصادها بقيمة 15 مليار دولار. بيد أن قطر لم تؤكد رسميا هذه الأنباء بعد.

Türkei Recep Tayyip Erdogan in Istanbul

أردوغان يؤكد دعم قطر ويرفض إغلاق القاعدة العسكرية 06.07.2017

جدد الرئيس التركي أردوغان دعمه لقطر في خلافها مع أربع دول عربية، معتبرا أن القاعدة التركية لا يمكن إغلاقها إلا بطلب من الدوحة. كما رفض التعامل مع قطر و"كأنها دولة إرهابية"، مشددا على أنها دولة ذات سيادة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  