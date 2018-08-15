مسائية DW: ما تداعيات تحرك قطر لدعم تركيا في أزمتها

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قالت تركيا إن أمير قطر وعد، خلال لقاء جمعه بالرئيس أردوغان، باستثمارات مباشرة في اقتصادها بقيمة 15 مليار دولار. فهل يغني التحرك القطري أنقرة عن واشنطن؟ وهل تغامر الدوحة بإغضاب حليفها الأمريكي؟
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تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة بأن بلاده ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
في خطوة قد تغضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت تركيا إن أمير قطر وعد، خلال لقاء جمعه بالرئيس أردوغان، باستثمارات مباشرة في اقتصادها بقيمة 15 مليار دولار. بيد أن قطر لم تؤكد رسميا هذه الأنباء بعد.
جدد الرئيس التركي أردوغان دعمه لقطر في خلافها مع أربع دول عربية، معتبرا أن القاعدة التركية لا يمكن إغلاقها إلا بطلب من الدوحة. كما رفض التعامل مع قطر و"كأنها دولة إرهابية"، مشددا على أنها دولة ذات سيادة.
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