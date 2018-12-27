مسائية DW: ما الحل لسد النقص في الكفاءات بالجيش الألماني؟

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يدرس الجيش الألماني خطة لضم الآلاف من الأجانب من ذوي الكفاءات العالية في صفوفه، وتحفظ كبير على الخطة من داخل الاتحاد المسيحي في الحكومة الألمانية. ما هي تفاصيل هذه الخطة؟
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حسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن الجيش الألماني يتجه لفتح الأبواب أمام أجانب للالتحاق بصفوفه، خاصة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وحسب المفتش العام في الجيش فإن الأمر يتعلق بـ "أطباء ومختصين في تكنولوجيا المعلومات".
يدرس الجيش الألماني خطة لضم الآلاف من الأجانب من ذوي الكفاءات العالية في صفوفه، وتحفظ كبير على الخطة من داخل الاتحاد المسيحي في الحكومة الألمانية. ما هي تفاصيل هذه الخطة؟
ألمانيا تنوي ضم منتسبين جدد لجيشها من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في ألمانيا، خاصة في الوظائف الطبية والمهنية، والتي يشترط حمل الجنسية الألمانية للتقدم لها.
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