سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما الحل لسد النقص في الكفاءات بالجيش الألماني؟

يدرس الجيش الألماني خطة لضم الآلاف من الأجانب من ذوي الكفاءات العالية في صفوفه، وتحفظ كبير على الخطة من داخل الاتحاد المسيحي في الحكومة الألمانية. ما هي تفاصيل هذه الخطة؟

مشاهدة الفيديو 13:28 بث مباشر الآن 13:28 دقيقة شارك الجيش الألماني يعاني من نقص الكفاءات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3AkU0 الجيش الألماني يعاني من نقص الكفاءات

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