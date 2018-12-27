 مسائية DW: ما الحل لسد النقص في الكفاءات بالجيش الألماني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 28.12.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما الحل لسد النقص في الكفاءات بالجيش الألماني؟

يدرس الجيش الألماني خطة لضم الآلاف من الأجانب من ذوي الكفاءات العالية في صفوفه، وتحفظ كبير على الخطة من داخل الاتحاد المسيحي في الحكومة الألمانية. ما هي تفاصيل هذه الخطة؟

مشاهدة الفيديو 13:28
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13:28 دقيقة

الجيش الألماني يعاني من نقص الكفاءات

   

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الجيش الألماني يعاني من نقص الكفاءات  

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