مسائية DW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟

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ستافان دي ميستورا يعلن تنحيه عن منصبه وسط تساؤلات عمن سيخلفه وفي ظل تزايد ضبابية المشهد في الشمال السوري.
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انتهت الاثنين مهلة إخلاء الفصائل الجهادية للمنطقة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، علماً بأن هيئة تحرير الشام المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي التركي، لم تحدد موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.
في حوار مع مسائية دي دبليو شرح الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري مقاربات التعامل مستقبلا مع المسلحين في ادلب، بينما قال الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إلياس فرحات انه يستبعد المواجهة العسكرية في ادلب.
مع اقتراب انتهاء المهلة الروسية التركية، فصائل المعارضة السورية تنتهي من سحب سلاحها الثقيل من خطوط الجبهة الأمامية مع قوات النظام السوري في إدلب. والأسد يشدد على ضرورة عودة المحافظة لما أسماه "كنف الدولة السورية". فهل نجحت الخطوة الأولى وبدأت مرحلة التأويلات المتضاربة لاتفاق إدلب؟
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