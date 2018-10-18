 مسائية DW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟

ستافان دي ميستورا يعلن تنحيه عن منصبه وسط تساؤلات عمن سيخلفه وفي ظل تزايد ضبابية المشهد في الشمال السوري.

مشاهدة الفيديو 23:45
بث مباشر الآن
23:45 دقيقة

مسائيةDW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟

  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟  

مواضيع ذات صلة

غزل تركي روسي حول إدلب فهل سيؤدي ذلك الى اتمام اتفاق سوتشي رغم رفض بعض الفصائل الخروج من ادلب؟ 18.10.2018

انتهت الاثنين مهلة إخلاء الفصائل الجهادية للمنطقة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، علماً بأن هيئة تحرير الشام المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي التركي، لم تحدد موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.

مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل الجهادية من إدلب ما السيناريو المطروح بين الأتراك والروس؟ خبيران في الشأن العسكري والاستراتيجي يجيبان.. 17.10.2018

في حوار مع مسائية دي دبليو شرح الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري مقاربات التعامل مستقبلا مع المسلحين في ادلب، بينما قال الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إلياس فرحات انه يستبعد المواجهة العسكرية في ادلب.

إدلب.. ماذا بعد سحب المعارضة لسلاحها الثقيل من المنطقة؟ 08.10.2018

مع اقتراب انتهاء المهلة الروسية التركية، فصائل المعارضة السورية تنتهي من سحب سلاحها الثقيل من خطوط الجبهة الأمامية مع قوات النظام السوري في إدلب. والأسد يشدد على ضرورة عودة المحافظة لما أسماه "كنف الدولة السورية". فهل نجحت الخطوة الأولى وبدأت مرحلة التأويلات المتضاربة لاتفاق إدلب؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  