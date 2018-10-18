مسائية DW : ماذا يحدث في الشمال السوري؟

غزل تركي روسي حول إدلب فهل سيؤدي ذلك الى اتمام اتفاق سوتشي رغم رفض بعض الفصائل الخروج من ادلب؟

انتهت الاثنين مهلة إخلاء الفصائل الجهادية للمنطقة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، علماً بأن هيئة تحرير الشام المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي التركي، لم تحدد موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.