مسائية DW: ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أنباء عن قرار أمريكي بسحب عدد من أنظمة صواريخ باتريوت من البحرين والأردن والكويت.. أي خلفيات ودلالات للقرار الأمريكي؟ وكيف تراه الدول المعنية؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/35bfH
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين إن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.
أنباء عن قرار أمريكي بسحب عدد من أنظمة صواريخ باتريوت من البحرين والأردن والكويت.. أي خلفيات ودلالات للقرار الأمريكي؟ وكيف تراه الدول المعنية؟
فاجأ الرئيس الأمريكي ترامب الأمم المتحدة حين أعلن للمرة الأولى أنه يفضل قيام دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل، ولكن من دون أن يكون لهذا الكلام وقع ملموس بشكل مباشر، فيما اتهمه الرئيس الفلسطيني عباس بتقويض جهود السلام.
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول