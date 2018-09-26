مسائية DW: ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟

ترامب يدعو فجأة لحل الدولتين وعباس يتهمه بتقويضه

فاجأ الرئيس الأمريكي ترامب الأمم المتحدة حين أعلن للمرة الأولى أنه يفضل قيام دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل، ولكن من دون أن يكون لهذا الكلام وقع ملموس بشكل مباشر، فيما اتهمه الرئيس الفلسطيني عباس بتقويض جهود السلام.