 مسائية DW: ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟

أنباء عن قرار أمريكي بسحب عدد من أنظمة صواريخ باتريوت من البحرين والأردن والكويت..  أي خلفيات ودلالات للقرار الأمريكي؟ وكيف تراه الدول المعنية؟

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23:09 دقيقة

ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟

  

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ماذا وراء قرار واشنطن سحب أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط؟  

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