مسائية DW: ماذا تريد واشنطن من تحركاتها في بغداد؟

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وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في زيارة مفاجئة لبغداد وسط استمرار للجدل حول تصريحات ترامب بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق.. ماذا تريد واشنطن من بغداد؟
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وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في زيارة مفاجئة لبغداد وسط استمرار للجدل حول تصريحات أدلى بها ترامب بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق.. ماذا تريد واشنطن من بغداد؟ وكيف أضحت العلاقات الأمريكية العراقية اليوم؟ وإلى أين تتجه؟
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