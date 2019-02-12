 مسائية DW: ماذا تريد واشنطن من تحركاتها في بغداد؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.02.2019

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا تريد واشنطن من تحركاتها في بغداد؟

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في زيارة مفاجئة لبغداد وسط استمرار للجدل حول تصريحات ترامب بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق.. ماذا تريد واشنطن من بغداد؟

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24:57 دقيقة

مسائيةDW : شاناهان في العراق.. ماذا تريد واشنطن من بغداد؟

  

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مسائيةDW : شاناهان في العراق.. ماذا تريد واشنطن من بغداد؟  

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