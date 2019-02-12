مسائية DW: ماذا تريد واشنطن من تحركاتها في بغداد؟

هذا ما تريده الولايات المتحدة من العراق..

في حوار مع مسائية دي دبليو تحدث الخبير في الشؤون العراقية والإيرانية نجاح محمد علي والصحفي ملهم الملائكة عن تصادم الدور الإيراني في العراق مع ما تريده فعليا واشنطن من بغداد وخلفيات ذلك التصادم..