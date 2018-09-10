 مسائية DW: ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟

الإدارة الأمريكية تغلق رسميا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والفلسطينيون يتحدثون عن إعلان حرب على جهود السلام. أي تداعيات للقرار الأمريكي على عملية السلام؟ وعلى العلاقات مع الفلسطينيين؟

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ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟

   

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ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟  

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ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟ 10.09.2018

الإدارة الأمريكية تغلق رسميا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والفلسطينيون يتحدثون عن إعلان حرب على جهود السلام.. أي تداعيات للقرار الأمريكي على عملية السلام؟ وعلى العلاقات مع الفلسطينيين؟

هذه مهام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إغلاقه اليوم في واشنطن. 10.09.2018

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن بشكل رسمي وذلك على خلفية مواصلة الفلسطينيين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.

USA Washington PLO Büro

الحكومة الفلسطينية تعتبر إغلاق واشنطن بعثة منظمة التحرير"إعلان حرب" 10.09.2018

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد اسرائيل.

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