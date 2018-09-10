مسائية DW: ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟

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الإدارة الأمريكية تغلق رسميا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والفلسطينيون يتحدثون عن إعلان حرب على جهود السلام. أي تداعيات للقرار الأمريكي على عملية السلام؟ وعلى العلاقات مع الفلسطينيين؟
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الإدارة الأمريكية تغلق رسميا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والفلسطينيون يتحدثون عن إعلان حرب على جهود السلام.. أي تداعيات للقرار الأمريكي على عملية السلام؟ وعلى العلاقات مع الفلسطينيين؟
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن بشكل رسمي وذلك على خلفية مواصلة الفلسطينيين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد اسرائيل.
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