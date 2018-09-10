مسائية DW: ماذا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟

هذه مهام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إغلاقه اليوم في واشنطن.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن بشكل رسمي وذلك على خلفية مواصلة الفلسطينيين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.