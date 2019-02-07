مسائية DW: ليبيا ومعارك السيطرة على حقول النفط.. إلى أين؟

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قوات شرق ليبيا الموالية لحفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد وحكومة السراج تحذر ممّا أسمته تقويض العملية السياسية. فماهي تداعيات هذه التطورات على الوضع في البلاد؟
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قوات شرق ليبيا الموالية لحفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد وحكومة السراج تحذر ممّا أسمته تقويض العملية السياسية. فماهي تداعيات هذه التطورات على الوضع في البلاد؟
تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في القارة الافريقية كما أنها من أبرز الدول ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة حيث تجاوزت احتياطاتها 40 مليار برميل
ملفان يتصدران جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة المصرية: العلاقات التجارية-التسليحية وحقوق الإنسان. ولكن يبقى السؤال: من يطغى على الآخر؟ وبأي ثمن؟ وكيف ينظر الطرفان للجديد في ليبيا؟
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