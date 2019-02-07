 مسائية DW: ليبيا ومعارك السيطرة على حقول النفط.. إلى أين؟ | أخبار | DW | 07.02.2019

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أخبار

مسائية DW: ليبيا ومعارك السيطرة على حقول النفط.. إلى أين؟

قوات شرق ليبيا الموالية لحفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد وحكومة السراج تحذر ممّا أسمته تقويض العملية السياسية. فماهي تداعيات هذه التطورات على الوضع في البلاد؟

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23:52 دقيقة

مسائيةDW : ليبيا ومعارك السيطرة على حقول النفط.. إلى أين؟

  

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مسائيةDW : ليبيا ومعارك السيطرة على حقول النفط.. إلى أين؟  

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