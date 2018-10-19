مسائية DW: قضية خاشقجي- هل ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب؟

السعودية تكشف المستور حول قضية خاشقجي

كشفت السعودية عن مصير الصحفي المختفي منذ أكثر من أسبوعين جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى قنصليتها في اسطنبول، الأمر الذي أثار ضجة كبرى وردود أفعال متباينة لدى رواد مواقع التواصل.