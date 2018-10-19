مسائية DW: قضية خاشقجي- هل ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب؟

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ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعتبر تصريحات السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير كافية، وتركيا تقول إن مقتله جريمة معقدة خُطط لها بوحشية، فكيف ستتخطى الرياض أزمتها الدبلوماسية مع الغرب؟
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في حوار مع مسائية دي دبليو اتفق الكاتب الصحفي الدكتور محمد قواص وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة على أن قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي سيكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل السياسة الخارجية للمملكة السعودية.
ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعتبر تصريحات السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقي غير كافية، وتركيا تقول إن مقتله جريمة معقدة خُطط لها بوحشية، فكيف ستتخطى الرياض أزمتها الدبلوماسية مع الغرب؟
كشفت السعودية عن مصير الصحفي المختفي منذ أكثر من أسبوعين جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى قنصليتها في اسطنبول، الأمر الذي أثار ضجة كبرى وردود أفعال متباينة لدى رواد مواقع التواصل.
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