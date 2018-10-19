 مسائية DW: قضية خاشقجي- هل ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.10.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: قضية خاشقجي- هل ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب؟

ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعتبر تصريحات السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير كافية، وتركيا تقول إن مقتله جريمة معقدة خُطط لها بوحشية، فكيف ستتخطى الرياض أزمتها الدبلوماسية مع الغرب؟

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24:23 دقيقة

مسائيةDW: قضية خاشقجي: كيف ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب ؟

   

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مسائيةDW: قضية خاشقجي: كيف ستتجاوز الرياض أزمتها مع الغرب ؟  

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