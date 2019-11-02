مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟  

مصادر: بن سلمان وافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

كشفت تقارير صحفية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لبدء طرح شركة النفط السعودية أرامكو في البورصة غداً الأحد، بعد تأجيل دام عدة سنوات، وذلك في أغلى عملية من نوعها في العالم.