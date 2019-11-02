مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟  

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يكتنف الغموض عملية الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية، وسط تباين في تقديرات الخبراء بشأن قيمتها السوقية. فما أسباب هذا الغموض؟ وأي توقعات بشأن سير عملية الاكتتاب وتأثيراتها؟
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كشفت تقارير صحفية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لبدء طرح شركة النفط السعودية أرامكو في البورصة غداً الأحد، بعد تأجيل دام عدة سنوات، وذلك في أغلى عملية من نوعها في العالم.
أطلقت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عملية الطرح العام الأولي لنسبة من أسهمها بإعلانها اعتزام طرح الأسهم في بورصة الرياض. وينطلق المصرفيون من تقييم يختلف كثيرا عما طرحه محمد بن سلمان في عام 2016.
من المتوقع أن تعطي السعودية الضوء الأخضر قريبا لطرح جزء صغير من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. ماذا يعني ذلك للمملكة واقتصادها؟ وهل سيتم تقدير قيمة الشركة بالمبلغ الذي يتمناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟
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