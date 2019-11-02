 مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.11.2019

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟

يكتنف الغموض عملية الطرح العام الأولى لشركة أرامكو السعودية، وسط تباين في تقديرات الخبراء بشأن قيمتها السوقية. فما أسباب هذا الغموض؟ وأي توقعات بشأن سير عملية الاكتتاب وتأثيراتها؟

مشاهدة الفيديو 13:30

مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟

  

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مسائية DW: ضبابية عملية اكتتاب أرامكو ـ ما أسبابها؟  

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